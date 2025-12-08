Sociedad

Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia del Quini 6: cuánto se llevó

La combinación de los números 05, 15, 25, 33, 40 y 45 consagró a un participante de Reconquista como el nuevo millonario del país

Guardar
El tradicional sorteo de Quini
El tradicional sorteo de Quini 6 es una de las propuestas de azar más elegidas en la Argentina (Lotería de Santa Fe)

En una noche cargada de expectativas y cálculos, un apostador de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, ganó $8.800 millones, el mayor premio en la historia del Quini 6. Según informaron desde la Lotería de Santa Fe, el sorteo de la modalidad Revancha resultó en un único ganador.

La combinación de los números 05-15-25-33-40 y 45 abrió la puerta a este premio sin precedentes. El Quini 6, que lleva 37 años de permanencia en el tablero de apuestas nacional, entregó en esta ocasión el pozo récord que mantuvo al país en vilo durante semanas. Según expresó la Lotería de Santa Fe a través de un comunicado, “el pozo creció a un ritmo nunca visto, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo”.

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

Según datos oficiales, “con más de un millón setecientas mil apuestas, el Quini volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria, la emoción que genera y la posibilidad real de cambiar la vida en un instante”, afirmó la Lotería de Santa Fe en el mensaje difundido.

La edición no solo se caracterizó por batir todas las marcas históricas, sino también por la vacancia en otros premios. En el sorteo Tradicional, los números 01-07-15-29-40 y 45 no encontraron ganador, lo que generó un nuevo pozo acumulado de cara al próximo sorteo del miércoles. En la modalidad La Segunda, también quedó vacante con los números 04-16-29-31-34 y 45. En tanto, la variante Siempre Sale coronó a 70 apostadores con el premio de más de $5 millones cada uno, al acertar los números 05-14-17-29-33 y 43.

El sorteo del Quini 6
El sorteo del Quini 6 bate marcas con un pozo estimado en más de 12.700 millones de pesos (Lotería de Santa Fe)

La operatoria del Quini 6 es gestionada por la Lotería de Santa Fe, institución responsable de la fiscalización, recaudación y pago de premios. Sobre el reciente evento, la entidad felicitó al flamante ganador y extendió su mensaje de agradecimiento “a todos los apostadores que semana a semana confían en la marca y se suman a la ilusión de convertirse en millonarios”.

El premio millonario de la modalidad Revancha trae también implicancias fiscales. A partir de octubre de 2024, el organismo encargado de la fiscalización tributaria, denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reemplazó oficialmente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la aplicación del impuesto sobre estos premios. Con base en la Ley 20.630, los montos ganados en juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos están sujetos al Impuesto a las Ganancias.

La normativa vigente, según aclara ARCA, establece que se debe retener el 31% del 90% del monto total del premio, una fórmula que reduce la cantidad que finalmente percibe el o la ganadora.

En el caso puntual de esta edición del Quini 6, multitud de apostadores y lectores han consultado acerca del monto neto a cobrar, considerando la magnitud inédita de la cifra. La propia entidad tributaria precisó tiempo atrás que este esquema de retención se aplicó previamente a un ganador de más de $233 millones, lo que generó precedente para el tratamiento de sumas mayores como la actual.

El efecto de la retención fiscal encuadra la euforia con la realidad económica, aunque el saldo para el o la beneficiaria mantendrá una magnitud impactante. La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país

Temas Relacionados

Quini 6Sorteo del Quini 6Lotería de Santa FeReconquistaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Sin piedad: el video del ataque al jubilado que agonizó una semana tras el robo de su bicicleta en Moreno

Mario Rueda tenía 72 años, trabajaba y estudiaba en una escuela para adultos en José C. Paz. Lo abordaron en la puerta de su casa. Hay un detenido por el crimen

Sin piedad: el video del

Desesperada búsqueda de una chaqueña de 20 años: dijo que iba a la facultad y viajó a CABA sin avisarle a nadie

La familia de Liliana Evelin Machuca no tiene noticias suyas desde el pasado jueves. “Ella no permitía entrar en lo que era su privacidad”, dijo su madre en diálogo con Infobae

Desesperada búsqueda de una chaqueña

“Dame la plata”: una funcionaria judicial fue víctima de una violenta entradera en Francisco Álvarez

Los asaltantes habían robado el auto con el que cometieron el hecho en El Palomar, ese mismo día. Los investigadores sospechan que hicieron inteligencia previa

“Dame la plata”: una funcionaria

Sofía Paz: “El 45% de los chicos adoptados son devueltos porque los adultos no están preparados, muchos romantizan la adopción”

La directora de los hogares Una Posta en el Camino y La Postita describió la realidad del sistema de adoptabilidad argentino, su experiencia como familia de tránsito y el desafío de acompañar a cada niño en un contexto en el que las familias buscan en su mayoría bebés y no niños más grandes

Sofía Paz: “El 45% de

Habló uno de los argentinos acusados de robar en un shopping de Miami: “Estamos pagando un precio muy alto por una situación confusa”

Juan Pablo Rua, quien fue detenido en Estados Unidos junto a cuatro amigos y tuvo que pagar una fianza para recuperar su libertad, dio su versión de los hechos

Habló uno de los argentinos
DEPORTES
Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El video por el que una figura de la Premier podría recibir una dura sanción: “No podía creer lo que estaba viendo”

“Voy a ser atrevido”: Novak Djokovic sorprendió al arriesgar qué selecciones jugarán la final del Mundial 2026

El fuerte debate que abrió Luis Suárez por las cuatro estrellas que utiliza Uruguay en la camiseta: “Yo no las cuento”

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

TELESHOW
L-Gante estalló por la casa

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Netanyahu se reunirán

Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza

Con celebraciones en todo el territorio, Siria conmemoró el primer aniversario del fin del régimen de Bashar Al Assad

Hongos, miel y sangre: los insólitos materiales que podrían revolucionar la electrónica biodegradable

Ecuador se convierte en la “superautopista” global de la cocaína: por su territorio cruza el 70% del tráfico mundial

Nuevos bombardeos rusos dejan a Ucrania sin electricidad: el país enfrenta apagones récord de hasta 16 horas