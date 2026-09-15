Sociedad

Inusual operativo policial con Gustavo Sofovich luego de un incidente de tránsito

La Policía de la Ciudad retiene al productor televisivo desde hace más de dos horas luego de un choque que involucró también a una moto en la intersección de Jerónimo Salguero y Figueroa Alcorta

choque gustavo Sofovich
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El productor Gustavo Sofovich es protagonista de un inusual operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la intersección de Figueroa Alcorta y Salguero, en pleno barrio de Palermo.

Según relató el propio Sofovich en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre, todo comenzó luego de un incidente que involucró a una moto.

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“Me levanté a las cinco de la mañana, como todos los días. Como no tenía yogur en mi casa, me fui a la estación de servicio de Salguero y Libertador a comprar dos yogures. Vengo por Salguero, doblando por Martín Coronado, y una moto me trata de pasar sobre el lado derecho”, relató el productor.

En ese momento se produjo un toque que terminó con una mujer, que viajaba como acompañante en la moto, tendida en el piso. El propio Sofovich llamó rápidamente a los servicios de emergencia para que socorrieran a la joven, que fue trasladada al Hospital Rivadavia con politraumatismos.

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A partir de ese momento, cerca de las 5:15, la Policía montó un show en pleno barrio de Palermo. Obligó a Sofovich a encerrarse en un su auto durante más de dos horas hasta que llegaran los peritos.

El operativo se destrabó luego de que el productor concediera un entrevista en radio explicando la situación: la Policía no lo dejaba bajar del auto ni siquiera para acercarse a los periodistas que habían llegado a la zona para cubrir el incidente vial.

Además, una funcionaria porteña con chaleco rosa montó un circo en torno al auto del empresario, como si se tratara de un delincuente prófugo de la justicia y no un simple ciudadano que había protagonizado un accidente menor de tránsito.

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