Crimen y Justicia

Delincuentes entraron a robar al departamento de una periodista en Palermo y se llevaron una caja fuerte

Las cámaras registraron a dos hombres con el rostro cubierto que ingresaron sin forzar las cerraduras y escaparon en una camioneta gris. Todavía están prófugos

“Por suerte no me pasó nada porque no estaba”, expresó la periodista (Video/ElTrece)
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Dos delincuentes entraron al departamento de la periodista Carolina Perín, en el barrio porteño de Palermo, y se llevaron una caja fuerte con dinero en efectivo y otros objetos de valor. Los ladrones ingresaron sin forzar las cerraduras del edificio ni de la vivienda y quedaron registrados por las cámaras de seguridad. Ambos permanecen prófugos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió el domingo 30 de agosto, cerca de las 2.34, en un departamento ubicado en Anasagasti al 2000, a pocos metros del shopping Alto Palermo. Las grabaciones muestran a los dos sospechosos abrigados y con el rostro cubierto mientras ingresaban al inmueble.

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Tras atravesar la puerta principal sin forzar la cerradura, se dirigieron hacia uno de los ascensores. De acuerdo con las fuentes consultadas, tampoco violentaron el acceso al departamento de Perín.

Casi dos horas después, alrededor de las 4.25, las cámaras los captaron cuando salían del ascensor con un objeto dentro de una bolsa de residuos. Una vez fuera del edificio, se subieron a una camioneta gris y escaparon.

Los ladrones se llevaron la caja fuerte de la periodista
Los ladrones se llevaron la caja fuerte de la periodista

El robo fue advertido por el encargado, quien encontró abierta la puerta principal de la vivienda de la periodista. El hombre ingresó por el acceso de servicio para comprobar qué había ocurrido y descubrió que el interior estaba revuelto.

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Tras tomar conocimiento del hecho, Perín, quien estaba ausente al momento del robo, constató el faltante de una caja fuerte con dinero y otros elementos de valor. También aportó las grabaciones del ingreso y la salida de los ladrones.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo del fiscal Edgardo Orfila, quien dispuso la intervención de la División de Investigaciones Comunales 14. Los investigadores analizan las imágenes para identificar y localizar a los sospechosos.

El hecho ocurrió en un departamento ubicado en Anasagasti al 2000
El hecho ocurrió en un departamento ubicado en Anasagasti al 2000

Días después del robo, Perín habló con los medios y expresó: “Por suerte no me pasó nada porque no estaba”. La periodista contó que se encontraba de viaje y que regresó aquella misma madrugada.

En diálogo con ElTrece, también manifestó su sorpresa por la forma en que actuaron los delincuentes. “Parecen atletas preparados para robar”, afirmó.

Según explicó, la cerradura de su departamento se desbloquea con su huella dactilar o mediante una clave. “El código de la cerradura la tienen dos personas”, señaló, aunque aclaró que no sospecha de ninguna de ellas porque las conoce desde hace varios años.

En cuanto a los elementos sustraídos, Perín detalló que dentro de la caja fuerte guardaba objetos de valor que pertenecían a sus familiares y lamentó la posibilidad de no recuperarlos. “Salí a hablar porque esto le tiene que servir a alguien para que no le pase lo mismo”, concluyó.

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