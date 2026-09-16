Impactante accidente en la Ruta 51: cuatro camiones chocaron, uno cayó de un puente y un hombre murió

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Un impactante choque entre cuatro camiones dejó un fallecido, tres heridos y un escenario de destrucción sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del puente sobre el Arroyo Saladillo, en el tramo que une las localidades bonaerenses de 25 de Mayo y Saladillo. El siniestro ocurrió este martes a la tarde y dos de los vehículos terminaron precipitándose al vacío desde la estructura.

Según informaron medios locales, la magnitud del impacto desató un operativo de emergencia que involucró a organismos de ambas ciudades. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo y de Saladillo, Defensa Civil, personal de la Patrulla Rural y paramédicos del Hospital Posadas de Saladillo. Dado que el choque se produjo sobre uno de los extremos del puente, la intervención principal quedó bajo la jurisdicción de 25 de Mayo, aunque la magnitud del accidente requirió la participación de recursos de los dos municipios.

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Las tres personas que resultaron heridas presentaban lesiones de distinta consideración y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Además, se rescató a un individuo que había caído algua, según información difundida por el medio regional Actualidad Regional.

El operativo de emergencia en la Ruta Provincial 51 movilizó a la Policía, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Patrulla Rural y paramédicos.

La complejidad del escenario se vio agravada por la diversidad de cargas que transportaban los cuatro vehículos: fertilizantes, pinturas y cereales. Parte de esos materiales terminó esparcida sobre la calzada, lo que sumó dificultades operativas al trabajo de los equipos de emergencia. Ninguna de las personas involucradas en el accidente sería oriunda de 25 de Mayo.

De acuerdo con BragadoInforma, mientras avanzaban las tareas de asistencia y rescate, la Ruta Provincial 51 permaneció totalmente cortada al tránsito en el sector del siniestro. El puente se convirtió en el punto central de un operativo extendido que mantuvo interrumpida la circulación entre ambas localidades durante el desarrollo de las tareas.

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Las causas del choque aún no fueron determinadas y serán objeto de investigación. La Justicia deberá establecer cómo se produjo la colisión y qué factores llevaron a que dos de los camiones cayeran desde el puente.

Una camioneta chocó contra un camión en la Ruta 12 y una mujer de 66 años murió

Una mujer de 66 años, Nilda Teresa Muñoz, murió días atrás en un choque frontal en el kilómetro 378 de la Ruta Nacional 12, Aranguren, departamento Nogoyá, Entre Ríos, ocurrido cerca de las 6 bajo espesa niebla. Muñoz viajaba como pasajera en una Renault Kangoo del Municipio de Nogoyá, asignada al área de Desarrollo Social y encargada ese día de llevar a cuatro personas con turnos médicos en Paraná.

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Tres mujeres más resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al hospital de General Ramírez y al Hospital San Martín en Paraná. El siniestro involucró también un camión Iveco Daily blanco de San Jerónimo, Santa Fe, que circulaba hacia Gualeguaychú. La Justicia investiga si la meteorología influyó o cómo ocurrió el choque.

Un comunicado de la Municipalidad de Nogoyá informó que el vehículo hacía traslado de Desarrollo Social rumbo a Paraná con cuatro ocupantes con turnos médicos programados. Las autoridades expresaron sus condolencias a familiares y allegados de la víctima.

Murió una mujer en un accidente en la ruta 12 de Entre Ríos

Cristian Koch, jefe departamental de Policía en Nogoyá, dijo a Estación Plus Crespo que la fallecida era pasajera del utilitario y la conductora, empleada municipal, sufrió heridas y requirió atención sanitaria. Informó que había un fiscal en el lugar y que no se ordenó autopsia, aunque la investigación sigue abierta.

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Tras el choque, los servicios de emergencia actuaron en Ruta 12. Bomberos Voluntarios de Hernández, la policía y sanidad asistieron a las afectadas, removieron vehículos y controlaron el tránsito. Se cortó la ruta y se habilitaron desvíos por los accesos a Aranguren y Hernández. Por la persistencia de niebla en la mañana, las autoridades pidieron circular con máxima precaución por ese tramo.

Cristian Koch, jefe departamental de Policía en Nogoyá, ofreció declaraciones a Estación Plus Crespo donde afirmó que “la persona fallecida iba como ocupante del utilitario” y que la conductora —empleada municipal— resultó con heridas y requirió atención sanitaria. El mismo funcionario informó la presencia de un fiscal en el sitio del choque y agregó que, hasta ahora, no se ordenó autopsia alguna, aunque la causa permanece bajo investigación.

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Luego del choque, rápidamente se desplegaron los servicios de emergencia sobre la Ruta 12. Bomberos Voluntarios de Hernández trabajaron junto a la policía y sanidad en la asistencia a las afectadas, la remoción de los vehículos y el control de la circulación. Se cortó la ruta en la zona del hecho y se habilitaron desvíos por los accesos a Aranguren y Hernández. Dada la presencia continua de bancos de niebla durante la mañana, las autoridades pidieron a los automovilistas transitar con máxima precaución por ese tramo.