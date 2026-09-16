El posteo de Alexis Mac Allister que causó furor: las comparaciones con una icónica saga de ciencia ficción

Las fotos de Alexis Mac Allister que hicieron furor

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Alexis Mac Allister desató una ola de comentarios en Instagram tras publicar una serie de fotografías con un estilismo completamente en negro, anteojos oscuros y un largo abrigo hasta los tobillos, que sus seguidores relacionaron de inmediato con el personaje interpretado por Keanu Reeves en la saga Matrix.

Las fotos de Alexis Mac Allister que hicieron furor

La publicación, titulada “A bit of today”, acumuló casi 210.000 “me gusta” y superó los 4.100 comentarios, la mayoría con bromas, memes y referencias a la película de ciencia ficción.

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En las imágenes, el futbolista de la Selección argentina posa junto a una camioneta 4x4 y una valija plateada, camina junto a una pared de ladrillos mientras habla por teléfono, y se muestra dentro de un vestidor con una bolsa de cuero tejido al hombro.

Las fotos de Alexis Mac Allister que hicieron furor

El conjunto, compuesto por un tapado oscuro de gran tamaño, pantalones amplios y zapatos de charol, generó comparaciones inmediatas con la estética del filme protagonizado por Reeves en 1999, en el que su personaje utiliza atuendos similares.

Las fotos de Alexis Mac Allister que hicieron furor

No es la primera vez que el mediocampista de Liverpool provoca reacciones masivas con sus publicaciones. En agosto, tras someterse a un trasplante capilar apenas dos semanas después de disputar la final del Mundial, Mac Allister compartió fotos de su regreso a los entrenamientos y bromeó sobre el resultado inicial del procedimiento, al compararse con su compañero Dominik Szoboszlai.

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(Instagram)

En esa oportunidad, incluyó además una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía con el pelo largo, lo que también derivó en una catarata de memes.

En marzo, el jugador ya había mostrado un cambio de estilo en sus redes previo al cruce entre España y Argentina en Qatar, cuando publicó imágenes de su nuevo corte de pelo que también captaron la atención de sus compañeros de equipo, como reportó en su momento el diario Liverpool Echo.

El golazo de Alexis Mac Allister en el triunfo ante Tottenham Hotspur.

El furor por el posteo coincide con un buen momento deportivo para el mediocampista. Este martes, Mac Allister anotó el primer gol en la victoria de Liverpool por 3 a 1 sobre Tottenham Hotspur, en un partido válido por la tercera ronda de la Carabao Cup disputado en Anfield. El futbolista definió al minuto 21 tras un desborde dentro del área, luego de que un defensor rival desviara la pelota hacia su carrera.

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El triunfo se completó con los goles de Cody Gakpo, a los 54 minutos, y de Szoboszlai, en tiempo de descuento, tras un tiro de media distancia. Tottenham había descontado a través de Conor Gallagher, a los 69 minutos. Con ese resultado, Liverpool avanzó a la siguiente instancia del torneo.

*El golazo de Alexis Mac Allister en la victoria ante Atlético de Madrid.

El desempeño de Mac Allister se enmarca en una seguidilla positiva que comenzó días antes, cuando marcó el gol de la victoria en el debut de Liverpool en la Champions League ante Atlético Madrid, por 2 a 1, disputado en Anfield. El futbolista definió con un remate de zurda que selló la remontada, luego de que su equipo revirtiera el resultado inicial adverso.

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Esa actuación tuvo un condimento adicional: se produjo pocos días después de que Mac Allister expresara públicamente su malestar por la falta de una oferta de renovación de contrato por parte del club, mientras compañeros como Szoboszlai y Ryan Gravenberch sí habían recibido propuestas. El mediocampista, de 27 años, disputó los tres primeros partidos bajo la conducción del nuevo entrenador Andoni Iraola como titular, tras haber ingresado desde el banco en el debut liguero ante Newcastle.

Con estos números, Mac Allister acumula participación directa en gol en sus últimas dos presentaciones oficiales con Liverpool, en un tramo de la temporada donde combina protagonismo futbolístico con la repercusión que generan sus apariciones en redes sociales.

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