Teleshow

La respuesta de Daniela Celis a Nick Sícaro: "No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral"

La influencer decidió contestarle al exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada luego de que contara intimidades de su breve relación

La influencer decidió responderle al exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Video: La Linterna-Bondi Live)
Guardar

Daniela Celis salió al cruce de Nick Sicaro luego de que su ex pareja revelara detalles íntimos de la relación que mantuvieron, en una entrevista que desencadenó una polémica pública sobre los límites de la privacidad en el vínculo.

El episodio tuvo su origen en una charla que Sicaro mantuvo con Darian “Rulo” Schijman para Infobae, donde el amigo de Ian Lucas confesó que nunca le practicó sexo oral a Celis. La declaración no pasó inadvertida: la influencer reaccionó de inmediato a través de las redes sociales. “Esto me parece un montón. Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie, hay que tener respeto y ser un poco más humano. Antes de sentarse a ventilar situaciones privadas”, escribió.

PUBLICIDAD

Días más tarde, Celis amplió su postura con un mensaje de audio enviado a La Linterna, de Bondi Live, donde buscó ponerle punto final al tema. “Hola, Agus, ¿cómo estás? Te soy breve porque sinceramente no quiero hablar más del tema. No quiero hablarlo yo y no quiero que él hable más de mí. Si él quiere dar una nota, que hable de él, de su nueva vida, que me olvide, que se borre, que no hable más de mí”, sostuvo.

En ese mismo audio, la influencer aclaró que su comentario inicial en redes fue malinterpretado. “Siento que se fue un poco de contexto lo que yo puse en el comentario. Yo comenté diciendo que no quiero, que me pareció un montón que hable de la intimidad, son cosas privadas que no se dicen, y se fue todo un poco de contexto porque parecía que lo dije porque él me dijo, me mencionó como chonga. No me importa si me dice chonga o no chonga. Lo que a mí me molestó es que hable que si baja al menos uno, que si hay confianza o no hay confianza. La verdad que eso es algo de la intimidad de nosotros dos”, aclaró.

PUBLICIDAD

La influencer dejó en claro que la relación no le afecta y aseguró que está todo más que bien con la hermana de Juli Poggio (Video: Que Alguien Le Avise -La Casa Streaming)

Celis fue contundente al marcar el tipo de información que, a su criterio, no debería hacerse pública. “No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral y quién no me hace sexo oral. O sea, ¿qué tiene que saber la gente de eso? Me parece que hay un límite. Sí podemos jugar, sí podemos reírnos, todo, pero hablar de la intimidad de otra persona, el momento más vulnerable que es la cama, me parece un montonazo”, remarcó.

La ex pareja de Sicaro también trazó una diferencia entre la discreción que ella dice mantener y la actitud de su ex. “Yo jamás voy a contar si me pedía algo, si no me pedía algo, qué es lo que quería él. Nunca lo haría de mi parte. Entiendo también que respondió una pregunta, pero en esos momentos uno elige qué contestar y qué no”, señaló. El trasfondo de la polémica es una separación que, según trascendió, estuvo lejos de los buenos términos, y que Sicaro protagoniza desde que blanqueó su relación con Lolo Poggio.

Al cierre del audio, Celis fue tajante respecto de sus intenciones: “Esto va a ser el último audio que mande. Yo no voy a hablar más de él y que él no hable más de mí. Besitos. Saludos a todos”. Por ahora, el exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no volvió a hacer mención del tema, sin embargo, la situación dejó en evidencia las tensiones que persisten entre Celis y Sícaro tras su la separación. Mientras ella pide silencio y discreción, la exposición mediática del vínculo parece difícil de frenar mientras ambos sigan siendo figuras de interés público.

Temas Relacionados

Daniela CelisNick SícaroGran Hermano Generación Dorada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Malena Narvay recordó con dolor una relación pasada: “Fue un vínculo violento, me llevó a un lugar oscuro”

La actriz y cantante relató que transformó su experiencia en canciones y destacó el acompañamiento de su entorno y de la terapia

Malena Narvay recordó con dolor una relación pasada: “Fue un vínculo violento, me llevó a un lugar oscuro”

Los motivos por los que Telefe bajó a L-Gante de MasterChef Celebrity y el enojo de Wanda Nara: “Pedía que lo retengan”

Ángel de Brito dio detalles en LAM de cómo el músico de RKT fue desvinculado del reality tras ser uno de los primeros en ser confirmados. La molestia de la conductora

Los motivos por los que Telefe bajó a L-Gante de MasterChef Celebrity y el enojo de Wanda Nara: “Pedía que lo retengan”

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2026: la lista completa

La ceremonia se realizará el 12 de noviembre en Las Vegas y contará con presencia local en rubros como Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Álbum de Rock

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2026: la lista completa

Graciela Alfano recordó cuando Jorge Porcel se propasó con ella: "'Mirá qué lengua tengo'... me dio asco"

La actriz recordó un episodio desagradable que vivió con el capocómico durante una pausa de grabación a fines de los 70 y reveló que su padre tuvo que intervenir para frenar su conducta

Graciela Alfano recordó cuando Jorge Porcel se propasó con ella: "'Mirá qué lengua tengo'... me dio asco"

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: "Tomar caminos separados"

La modelo y actriz argentina comunicó en sus redes sociales que tomó la decisión de ponerle punto final a su vínculo con el colombiano

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: "Tomar caminos separados"

AMÉRICA

Hasta 114 años de prisión para pandilleros condenados por el asesinato de un sindicalista en San Salvador

Hasta 114 años de prisión para pandilleros condenados por el asesinato de un sindicalista en San Salvador

Ministro de Seguridad promete fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras

Cuánto cuesta cargar combustible en Centroamérica: precios por galón en cada país

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

PIB de Panamá aumentó 6.4% en el segundo trimestre

MALDITOS NERDS

Dragon Quest supera los 100 millones de copias vendidas tras cuatro décadas

Dragon Quest supera los 100 millones de copias vendidas tras cuatro décadas

Acompañado a la fuerza: Un análisis sobre Wolverine y el diseño de juegos AAA

Sega detecta que ‘Like a Dragon’ atrae fans más allá de los juegos

Jessica Chastain acecha como un demonio en el nuevo tráiler de ‘La otra madre’

‘Aniimo’ debuta con más de 106.000 jugadores en Steam y reseñas divididas

DEPORTES

Con gol de Messi, Inter Miami vence a Cruz Azul por la final de la Campeones Cup

Con gol de Messi, Inter Miami vence a Cruz Azul por la final de la Campeones Cup

El golazo de cabeza de Messi con el que alcanzó los 100 tantos en el Inter Miami: la particularidad con el Cruz Azul

Atlético Tucumán le ganó por penales a Independiente Rivadavia y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina: así está el cuadro

“La Mano de Dios en el Ascenso”: el gol en el descuento que provocó una gran controversia en el fútbol argentino

“Quiero convertirme en una persona de la que mi hijo se sienta orgulloso”, afirmó la estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua