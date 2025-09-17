Con afiches realizados por alumnos de escuelas porteñas, se presentó la segunda campaña de movilidad sustentable en el Subte

Alumnos porteños participaron de la segunda campaña de movilidad sustentable en el Subte

El hall de la Estación Facultad de Derecho de la Línea H se convirtió en escenario de una iniciativa singular para la movilidad urbana. En el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, Emova presentó la segunda campaña de movilidad sustentable, invitando a los usuarios del Subte porteño a reflexionar sobre el transporte responsable a través de afiches realizados por estudiantes de escuelas secundarias.

Cada pieza gráfica, creada por jóvenes de instituciones educativas cercanas a cada línea del Subte, representó una mirada fresca y comprometida con el desafío ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta forma parte del Programa Educativo impulsado por Emova, empresa concesionaria de la red, en alianza con Asociación Conciencia. Esta edición apostó por la creatividad juvenil y el trabajo colectivo en el espacio público, visibilizando la importancia de la educación ambiental y de la participación ciudadana en temáticas de movilidad. Al mismo tiempo, la jornada permitió exhibir el vínculo creciente entre la empresa, los estudiantes y la comunidad, integrando el arte visual como recurso para fortalecer el mensaje de sustentabilidad.

El protagonismo de los jóvenes fue central. Más de 400 estudiantes participaron de talleres interactivos en los que abordaron el cuidado ambiental y la movilidad sustentable, recorrieron la historia del Subte y analizaron los beneficios del uso de este medio de transporte. A través de charlas y actividades guiadas, los alumnos también aprendieron las normas de convivencia y seguridad en el sistema. El resultado de este proceso se tradujo en campañas de bien público adaptadas visualmente por la artista gráfica Josefina Jolly, quien trabajó las propuestas de los estudiantes para transformarlas en afiches de alto impacto, exhibidos en la estación central como reflejo del compromiso colectivo.

Los alumnos pudieron ver expuestas sus creaciones en la estación Facultad de Derecho de la Línea H

Siete instituciones educativas formaron parte de esta edición: la Escuela Técnica N° 26 “Confederación Suiza”; la Escuela Técnica N° 34 “Ing. Enrique Martín Hermitte”; la Escuela Técnica N° 4 “República del Líbano”; la Escuela Técnica N° 28 “República Francesa”; la Escuela Técnica N° 11 “Manuel Belgrano”; la Escuela Técnica N° 25 “Teniente 1° de Artillería Fray Luis Beltrán” y el Instituto Nuestra Señora de Fátima. Cada colegio aportó ideas, consignas y piezas gráficas que fueron adaptadas para su exhibición en el espacio público, promoviendo entre los transeúntes el cuidado del ambiente y el uso responsable del Subte. Desde su inicio, el programa ha alcanzado a cientos de jóvenes, fortaleciendo los lazos educativos y comunitarios en torno al transporte metropolitano.

La visión institucional fue expuesta por Mariana Giacumbo, directora de Relaciones Institucionales y Medios de Emova, quien afirmó: “Con esta iniciativa buscamos fortalecer el vínculo de Emova con la comunidad a través de nuestro compromiso social y ambiental, promoviendo en estudiantes de primer año del secundario el uso responsable del Subte. Además, en el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, presentamos nuestro Reporte de Sustentabilidad correspondiente a la gestión 2024”.

Mariana Giacumbo, directora de Relaciones Institucionales y Medios de Emova, destacó el vínculo entre la empresa y la comunidad

Reporte de Sustentabilidad 2024 de Emova

El Reporte de Sustentabilidad 2024, dado a conocer durante el evento, resumió los avances alcanzados el último año en materia ambiental, social y de gobernanza. Emova desarrolló el documento por primera vez bajo los estándares internacionales del Global Reporting Initiative, lo que evidencia un incremento en el nivel de exigencia y transparencia en el reporte de su gestión. Entre los hitos del año se destacan la incorporación de la modalidad multipago en el Subte, la extensión del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 a nuevas líneas y talleres, y la integración de criterios internacionales en los procesos de alta de proveedores, incluyendo certificaciones como ISO 9001, 14001 y 45001.

La gestión ambiental ocupó un lugar relevante en el documento presentado: Emova trató y dispuso 157 toneladas de residuos sólidos y gestionó más de 450.000 litros de líquidos con hidrocarburos. La compañía avanzó además en el reemplazo de luminarias por tecnología LED, en la instalación de tableros eléctricos inteligentes y logró un recupero del 30% con frenado regenerativo en toda la Red de Subte, incrementando la eficiencia y reduciendo consumos. La dimensión social incluyó la realización de más de 83.000 horas de capacitación para el personal, alcanzando a más del 94% de los trabajadores. Paralelamente, el Programa Puertas Abiertas permitió que más de 230 personas participaran en recorridos inclusivos, profundizando la integración y el contacto con diversos sectores ciudadanos.

El fortalecimiento institucional también implicó alianzas con organizaciones sociales como Fundación Cimientos, Asociación Conciencia, Fundación Garrahan, Centro Basura Cero y Fundación Chacras de Buenos Aires, entre otras. Estas colaboraciones permitieron el desarrollo de proyectos educativos, culturales y de inclusión social, apuntalando el impacto positivo del Subte como servicio público. En paralelo, Emova detalló el avance de su Programa de Integridad y los controles de indicadores de seguridad operacional, enfocados tanto en usuarios como en trabajadores.

Las autoridades subrayaron que el Subte es el medio de transporte más sustentable para la movilidad urbana en grandes ciudades, al contribuir de forma directa a la reducción de la contaminación ambiental y el congestionamiento vehicular. A través de campañas educativas y reportes de gestión, Emova refuerza su estrategia de transparencia, participación comunitaria y mejora transversal en los ejes ambientales, sociales y de gobernanza, consolidando su papel en la transformación del transporte público del área metropolitana.