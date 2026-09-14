Sociedad

Tragedia en Laguna del Monte: cómo sigue la búsqueda del quinto pescador que todavía está desaparecido

El accidente que ocurrió en la localidad de Guaminí dejó cuatro víctimas fatales. El jefe de Bomberos de la ciudad contó detalles del operativo y afirmó: "No hay ninguna teoría al respecto porque el guía era una persona de mucha experiencia"

Laguna de guamini
El accidente ocurrió cuando una lancha con cinco hombres perdió estabilidad y volcó en la Laguna del Monte.
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La tragedia en Laguna del Monte conmocionó a la localidad de Guaminí después de que se conoció que dejó un saldo de cuatro víctimas fatales y un quinto pescador que todavía está desaparecido. Las autoridades continúan con la búsqueda por el agua, pero descartaron la posibilidad de que sea hallado con vida.

Martín Toledo, jefe de Bomberos de la localidad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, se refirió al operativo y señaló: “Ojalá ocurra el milagro, pero si estuviese con vida, se hubiese visto, porque el rastrillaje se hizo por costa también hacia donde estaba yendo la dirección del viento”.

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“En este momento no podemos salir a la laguna porque las condiciones no son óptimas para la navegación, por lo que se va a trabajar en la costa haciendo un rastrillaje con el personal. En este momento hay convocadas unas 25 o 30 personas para realizar los trabajos correspondientes”, agregó en diálogo con LU2.

El accidente ocurrió el sábado cuando cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación en la laguna y, por razones que aún se investigan, la lancha perdió estabilidad y volcó. Todos los ocupantes terminaron en el agua. De inmediato se desplegó un operativo integrado por Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal. La búsqueda debió interrumpirse durante la noche por falta de iluminación y se retomó en las primeras horas del domingo.

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Laguna de guamini
Martín Toledo informó que el rastrillaje en Laguna del Monte sigue por la costa porque las condiciones no permiten navegar.

Las tres primeras víctimas identificadas fueron José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, proveniente de la Capital Federal; y José Luna, de 70 años. Este domingo se confirmó además el hallazgo del cuerpo del guía de pesca José Antonio Bianchi, de 52 años y residente en el Balneario Cochicó, lo que elevó a cuatro el número de víctimas mortales. El quinto integrante de la embarcación permanece desaparecido.

Sobre las circunstancias del vuelco, Toledo fue cauteloso y descartó hipótesis anticipadas: “No hay ninguna teoría al respecto porque el guía era una persona de mucha experiencia en navegación y, más allá de no ser de la zona, tenía todo en condiciones y era un hombre conocedor. Al momento de ocurrir la tragedia, las condiciones eran óptimas”, afirmó. Consultado por el estado en que fue hallada la embarcación, añadió: “La lancha fue encontrada con la proa flotando, no sabemos exactamente qué pasó. Las condiciones de navegabilidad eran normales y no había viento como para dar vuelta una embarcación de ese tipo”.

En el mismo sentido, el jefe de Bomberos sumó otro testimonio que abona la incertidumbre sobre lo ocurrido: “Es algo rarísimo porque, según tengo entendido, el hombre, si bien no hace mucho que está en el partido nuestro pescando, tiene mucha experiencia en la navegación. Tiene un tracker con una buena altura de puntal, motor grande, con potencia. La verdad es que desconocemos lo que puede haber pasado”.

Laguna de guamini
Las víctimas identificadas en la tragedia de Laguna del Monte fueron José Domingo Carrizo, Carlos Augusto Pérez, José Luna y José Antonio Bianchi.

La Laguna del Monte, que integra el sistema de Las Encadenadas del Oeste —un conjunto de espejos de agua ubicado en el sudoeste bonaerense y frecuentado por pescadores y turistas—, presenta características que la hacen exigente para la navegación. Toledo lo explicó con precisión: “Es una laguna difícil, es grande, tiene olas de buen tamaño, tiene profundidad. En el lugar donde se encontró el lanchón hay alrededor de cinco o seis metros. Para poder ingresar y navegar hay un control náutico donde tienen que tener chalecos y todo lo que se exige por Prefectura. Además, los guías tienen que tener el carnet de timonel y estar habilitados. Si hay vientos superiores a 40 nudos, la laguna se cierra”.

Tras conocerse el siniestro, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de todas las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso, mientras continúan las tareas de rastrillaje en distintos sectores del cuerpo de agua para intentar establecer el recorrido que realizó la embarcación antes del vuelco.

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