Caos de tránsito por el cierre de tres carriles en la Lugones: hasta cuándo se podrían extender los cortes

La Autopista Lugones opera al 50% de su capacidad desde el viernes, con tres de sus seis carriles cerrados en la curva de conexión desde General Paz (Foto: SoloTransito)

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Miles de conductores quedaron atrapados en una intensa fila de 18 kilómetros de tráfico desde la Autopista Panamericana hasta el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires. El motivo era una intervención de emergencia que se tuvo que realizar en la Autopista Lugones desde la noche del viernes y que, según las estimaciones, se podría extender hasta el martes.

Tres de los seis carriles de la Lugones permanecen cortados en la curva de conexión desde la Avenida General Paz. La restricción, dispuesta por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad, responde a los trabajos que Metrogas —empresa responsable de la red de gas— inició el viernes 11 de septiembre después de detectar un escape en una válvula de la red de alta presión. La empresa eligió ese horario para reducir el impacto sobre la circulación vehicular en el sector.

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La pérdida ya fue reparada. Según confirmó la propia compañía, la fuga quedó solucionada el domingo 13, pero las tareas no concluyeron ahí: el equipo trabaja ahora en el cierre definitivo del pozo abierto durante la intervención y en la reconstrucción de la calzada. Ese proceso está a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que lleva adelante las obras de bacheo. La razón por la que la habilitación de los carriles no puede adelantarse es técnica: el hormigón necesita tiempo para fraguar, y eso, según la estimación de Metrogas, no ocurrirá antes del martes por la noche.

Con la autopista funcionando al 50% de su capacidad, las demoras se multiplicaron a lo largo del día. Durante las primeras horas del lunes, la congestión sobre la Panamericana llegó a los 18 kilómetros y se mantuvo durante varias horas; recién hacia las 15:00 la cola comenzó a ceder, hasta ubicarse en torno a los 4 kilómetros. La situación afectó no solo a quienes venían por esa vía, sino también a los accesos desde Maipú y Avenida del Libertador.

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Un escape en una válvula de la red de alta presión detectado el viernes obligó a Metrogas a realizar obras en el lugar, lo que dejó la vía al 50% de su capacidad y generó una fila de 18 kilómetros en Panamericana que podría repetirse el martes

Además de este escenario, llegando a las inmediaciones del cruce con Superí en sentido al Río de la Plata, un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados derivó en un operativo de tránsito con el corte de la totalidad del carril izquierdo. A raíz del siniestro, el personal del SAME aéreo descartó la necesidad de concretar una maniobra de descenso en el asfalto.

Atendiendo a los ocupantes en el lugar de los hechos mediante una unidad de ambulancia del SAME terrestre, los especialistas constataron la ausencia de cuadros de gravedad, un factor de utilidad para evitar la interrupción de la circulación de manera total. Generando un embudo, el bloqueo en esta zona mantiene un nivel de congestión con punto de partida a la altura de Constituyentes.

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Para el martes, el panorama no luce muy distinto. Se espera una jornada con mucha congestión en sentido a CABA desde varios puntos de ingreso, incluyendo la General Paz, Maipú y Avenida del Libertador. La restricción de carriles seguirá vigente mientras el hormigón no alcance la consistencia necesaria para soportar el tránsito vehicular.

La intervención, que arrancó como una respuesta de emergencia ante una fuga de gas, derivó así en dos días de complicaciones para los conductores que ingresan a la ciudad desde el norte.

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