Sociedad

Un antropólogo argentino ganó un anti-Nobel por un estudio sobre la amistad: por qué a veces preferimos amigos “crueles”

Daniel Sznycer explicó en Infobae a la Tarde cómo evaluamos la generosidad de quienes nos rodean y por qué un rival puede cambiar nuestra percepción sobre ellos

El estudio de Daniel Sznycer, Jamie Krems y Quila Williams trabajó con más de mil participantes de Estados Unidos e India
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¿Qué hace que alguien sea un buen amigo? La respuesta parece sencilla: que sea generoso, que ayude y que tenga buenos gestos con nosotros. Pero esa valoración puede cambiar cuando esa misma persona decide beneficiar a alguien que consideramos un rival. En determinadas circunstancias, incluso podemos preferir que no sea demasiado amable con él.

Esa aparente contradicción fue el eje de una investigación que terminó con un reconocimiento tan particular como su objeto de estudio: un Ig Nobel, conocido popularmente como “anti-Nobel”. Entre sus autores estuvo el antropólogo argentino Daniel Sznycer, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y doctor en Psicología Evolutiva por la Universidad de California en Santa Bárbara.

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El trabajo, realizado junto con Jamie Krems y Quila Williams, buscó analizar qué esperan las personas de sus amistades y cómo esa expectativa cambia según quién recibe los beneficios de sus acciones. Para eso, los investigadores trabajaron con más de mil participantes de Estados Unidos e India, a quienes presentaron distintas situaciones relacionadas con la generosidad, la amistad y la rivalidad.

La primera conclusión no resultó especialmente sorprendente: las personas prefieren tener amigos generosos. La diferencia apareció cuando los investigadores comenzaron a preguntar hacia quién debía dirigirse esa generosidad. Si el beneficiario era el propio participante, la valoración era claramente positiva. Cuando se trataba de alguien considerado un rival, aparecía otra respuesta.

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(Infobae en Vivo)
El antropólogo argentino Daniel Sznycer ganó un Ig Nobel por un estudio sobre la amistad y la generosidad (Infobae en Vivo)

Sznycer explicó en Infobae a la Tarde que, al plantear esa situación, los participantes dejaban de valorar de la misma manera una conducta generosa. En términos coloquiales, podían aceptar que su amigo fuera amable, pero no necesariamente querían que esa misma disposición se extendiera hacia un enemigo.

El resultado no significa que las personas busquen amigos hostiles. Lo que muestra es algo más específico: la valoración de una conducta depende también de quién recibe sus beneficios. Un amigo puede realizar más acciones positivas en términos objetivos y, sin embargo, ser considerado menos favorable si parte de esos beneficios alcanza a alguien que ocupa una posición adversa para nosotros.

El propio investigador propuso un ejemplo para explicar esa diferencia. Si un amigo realiza un acto generoso que nos beneficia y otro que beneficia a nuestro enemigo, objetivamente está demostrando mayor generosidad que si sólo hiciera el primero. Sin embargo, tendemos a valorar más su comportamiento cuando el beneficio queda concentrado en nosotros.

La preferencia tampoco es ilimitada. Un amigo excesivamente hostil puede terminar perjudicándonos, y en ese punto deja de cumplir la función que esperamos de una amistad. “No quieren que sea máximamente jodido. Hay un límite para eso. Si tenés un amigo que es un psicópata y te empieza a matar a todos, eso te genera costos que vienen para vos”, explicó Sznycer.

Primer plano de dos mujeres: una susurra al oído de la otra, que tiene expresión de sorpresa con la boca abierta. Hay una taza y un móvil en la mesa.
Los resultados mostraron que la generosidad de un amigo se valora de modo distinto según quién recibe el beneficio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación plantea así una mirada particular sobre la amistad: la bondad no se juzga necesariamente como una virtud universal, independiente de las circunstancias. También importa qué representa una conducta dentro de un vínculo y qué consecuencias tiene para quien la observa.

La bondad de un amigo no es tanto bondad desde la perspectiva abstracta, universal, objetiva del universo, sino la pregunta es: ‘¿Qué es para mí? ¿Cuánto yo reditúo de esto?’”, explicó.

Ese planteo se inscribe en el trabajo de Sznycer dentro de la psicología evolutiva, un campo que busca comprender los mecanismos que intervienen en la manera en que las personas evalúan a otros, toman decisiones y responden a diferentes situaciones sociales. En el caso de la amistad, el estudio pone en relación tres elementos que pueden convivir dentro de cualquier vínculo: cooperación, competencia y conflicto.

El premio que llevó la investigación hasta Suiza

El trabajo sobre la amistad le valió a Sznycer un Ig Nobel, una distinción que se entrega desde 1991 a investigaciones que abordan preguntas inusuales y combinan el rigor científico con el humor.

La ceremonia se realizó en Suiza y tuvo una dinámica muy diferente de la de un premio académico tradicional. Cada ganador contó con apenas 90 segundos para presentar su investigación. Sznycer recordó que quienes se extendían más de ese tiempo recibían una particular advertencia: “Venían unos tipos vestidos de banana y te empezaban a romper las bolas para que te vayas”.

(Infobae en Vivo)
El Ig Nobel fue entregado en Suiza en una ceremonia con formato humorístico que combinó reconocimiento científico y presentaciones breves (Infobae en Vivo)

Al día siguiente, los investigadores tuvieron cuatro minutos para desarrollar sus trabajos en la Universidad de Zúrich. El reconocimiento también incluyó objetos acordes con el espíritu del premio: un diploma, un billete de un trillón de dólares zimbabuenses y una pata con hongos.

Para Sznycer, el carácter humorístico de la ceremonia no le quita valor a la distinción. Por el contrario, forma parte de una experiencia en la que el reconocimiento científico convive con una puesta en escena deliberadamente descontracturada. “Son como premios Nobel, pero en joda. Los tipos que nos entregaron los premios son premios Nobel de verdad”.

Sobre la experiencia, el investigador resumió: “Está bueno ser reconocido y está bueno divertirse, así que doble cosa”.

Una pregunta que va más allá de la amistad

El estudio premiado no es una investigación aislada dentro de la carrera de Sznycer. Forma parte de una línea de trabajo más amplia dedicada a comprender cómo la mente humana asigna valor a diferentes cosas, personas y situaciones.

Yo estudio el tema de la evaluación en general, cómo la mente valora cosas. Jamie Krems estudia amistad, conflicto y amistad. Esta investigación es como una confluencia de varios factores”, explicó.

Cuatro adultos, dos hombres y dos mujeres, conversan y ríen sentados en un café con tazas de café y vasos de agua en una mesa.
Sznycer explicó que la preferencia no apunta a amigos hostiles, porque una hostilidad extrema también puede generar costos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otros trabajos, el antropólogo analizó cómo las personas valoran distintos alimentos y comparó esas percepciones con su composición nutricional. También estudió cómo se evalúa la pérdida de distintas partes del cuerpo y contrastó esas respuestas con sistemas de compensación presentes en códigos legales de diferentes sociedades.

Según explicó, las valoraciones subjetivas de los participantes mostraron una fuerte correspondencia con esos sistemas. “Hay una serie de evaluaciones que hacen los humanos acerca de la comida, de las partes del cuerpo, de las acciones morales o inmorales”, sostuvo.

El equipo también llevó algunas de esas preguntas a los niños para observar cómo aparecen determinadas valoraciones antes de que exista un conocimiento explícito de las normas sociales o legales. En ese sentido, Sznycer destacó que encontraron respuestas similares entre chicos de seis y ocho años y sistemas de valoración construidos por sociedades a lo largo del tiempo.

Tenemos datos de niños de seis, ocho años que están sincronizados con la mente de estos legisladores ancianos de miles de años atrás”, señaló.

Detrás de una pregunta tan cotidiana como qué esperamos de un amigo aparece, entonces, una cuestión mucho más amplia. La investigación de Sznycer busca entender cómo la mente determina qué conductas valoramos, cuánto nos benefician y qué cambia cuando, en medio de una relación, aparece alguien a quien consideramos nuestro rival.

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