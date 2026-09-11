Del “polvo de la tierra” al “libro de la vida”: comidas y tradiciones en la celebración del Año Nuevo Judío

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Rosh Hashaná marca el año 5787 desde la creación de Adam, el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios y también “del polvo de la tierra”, según profesa la tradición judía. La celebración aparece atravesada por una idea central: el comienzo del año no se vive solo como una fiesta, sino como una instancia de examen personal, fe y pedido de renovación ante el juicio divino. En el calendario, coincide la fecha con la ventana del viernes 11 al domingo 13 de septiembre.

La explicación enlaza esa dimensión espiritual con una práctica concreta del calendario: este año el shofar no se toca el sábado y sí el domingo, aunque escuchar sus sonidos sigue siendo, según la definición transmitida por el rabino Tzvi Grunblatt, un deber para cada judío, incluidos hombres, mujeres y niños.

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El propósito es lograr una “ketivá vejatimá tová”, expresión hebrea que alude a ser escritos y sellados para bien en el libro de la vida. Esa formulación condensa el sentido del período previo: mejorar las acciones para llegar al día del juicio “de la mejor manera” y pedir un buen año.

“Es un día de fiesta -anuncia el rabino y enumera-. Porque vamos con fe, confiamos que Dios nos va a dar un buen año. Vamos con sinceridad tratando de superarnos, pero también comemos comidas dulces que simbolizan que el año será un año dulce. Comemos frutas que representan prosperidad. Comemos una manzana deliciosa y antes de comerla, pedimos a Dios que nos renueve el año. Sumergimos la manzana en miel, porque la miel representa cómo la acidez se transforma en dulzura. Lo que quiere decir que también las cosas negativas que pueden llegar a pasar se transforman en cosas buenas”.

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El otro momento central de la festividad es el sonido del cuerno de carnero." Este año no se toca el shofar el día sábado, pero sí se toca el domingo. Es un deber para cada judío, hombre, mujer, chicos, escuchar los sonidos del shofar", indica Grunblatt. Esencialmente, el shofar representa el momento de despertar de la persona, y agrega que ese despertar debe conducir a “la coronación de Dios como rey del universo”.

“El día de Rosh Hashaná es ingresado con el encendido de las velas del Shabat por parte de todas las mujeres y niñas, que sería el día viernes a las 18:21 horas. Y, por otro lado, el día sábado a la noche se encienden las velas de la fiesta también, a partir de las 19:21 horas”, explicó el rabino, a la vez que anunció que, como de costumbre, habrá distintos puntos de encuentro en el AMBA y en distintos lugares del interior del país para participar de la celebración.

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