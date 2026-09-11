Inflación: cuál es la categoría de alimentos que sube más que todas y con saltos de hasta 86 por ciento en lo que va del año

El comportamiento de precios ha sido muy diferente en las distintas regiones del país. (Reuters)

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La suba de precios de los alimentos no golpea por igual a todos los rubros ni en todas las regiones del país. Mientras algunos productos logran sostener aumentos moderados o incluso caen, otros muestran subas muy por encima del promedio general, hasta convertirse en la referencia más marcada dentro de la canasta alimentaria.

Ese es el caso de las “verduras, los tubérculos y las legumbres”, un rubro que según el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec acumula en 2026 el mayor nivel de incremento de todas las categorías

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De acuerdo con el estudio, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 las “verduras, tubérculos y legumbres” acumulan en Cuyo una suba de 86,3%, la más alta entre las seis regiones relevadas por el organismo y la más elevada de todo el informe para ese período, considerando incluso al resto de las categorías de precios más allá de los alimentos. En el Gran Buenos Aires (GBA), el incremento llegó a 66,2%, también muy por encima del promedio general de precios de la región.

En el resto del país, el mismo rubro tuvo subas igualmente pronunciadas. En el Noreste avanzó 76%; en el Noroeste, 75,5%; en la región Pampeana, 61,7%, y en la Patagonia, 53,3%. En las seis regiones, el aumento de este capítulo superó ampliamente el nivel general del índice de precios al consumidor.

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Las variaciones de precios interanuales también muestran a las verduras como protagonistas. (Reuters)

Por supuesto, al tratarse de un rubro particularmente estacional, como lo es el caso de todas las frutas y verduras, es posible ver variaciones de precios muy pronunciadas en períodos de tiempo cortos, que no se asocian necesariamente con las subas de costos. Para evitar esa distorsión, es recomendable analizar también lo ocurrido en la variación interanual. Así, se compara por ejemplo a las verduras, tubérculos y legumbre con el mismo período del año anterior. Ese rubro en específico, es también el que más subió en los últimos doce meses, registrando subas de 83,7% en el Noroeste y del 82,7% en el Noreste.

Una suba que contrasta con el nivel general

El salto de las verduras, los tubérculos y las legumbres se da en un contexto de desaceleración de la inflación a nivel nacional. En agosto, el IPC marcó una suba de 1,7%, con lo que el índice acumuló 21,3% en lo que va del año y 33,5% en los últimos doce meses, según informó el Indec. El dato implicó una moderación de 0,4 puntos porcentuales respecto del 2,1% registrado en julio.

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Puesto en relación con esas cifras, el comportamiento de Cuyo resulta todavía más marcado. La región acumula en el año un nivel general de 20,5%, el más bajo entre las seis áreas relevadas por el Indec, apenas por debajo del 20,9% de la región Pampeana y muy lejos del 24,4% del Noreste. Sin embargo, dentro de esa misma región, el rubro de verduras, tubérculos y legumbres trepó a 86,3%, muy por encima de cualquier otro capítulo de la canasta.

Las brechas dentro de la propia canasta de alimentos

El fenómeno se vuelve más nítido si se lo compara con el resto de los alimentos. El capítulo de “alimentos y bebidas no alcohólicas” acumula en Cuyo una suba de 20,8%, apenas por debajo del 21,9% de GBA. En ambos casos, los porcentajes quedan muy por debajo del salto que muestran las verduras, los tubérculos y las legumbres.

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Las bebidas no alcohólicas han tenido un nivel de incremento acorde a la inflación general. (Reuters)

La diferencia se acentúa si se toma en cuenta que, dentro de ese mismo grupo, las frutas tuvieron un comportamiento opuesto. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, las frutas aumentaron sólo 3,4% en lo que va del año, mientras que en otras regiones del país redujeron su valor. En Cuyo el rubro acumula una baja de 1,7% en el año, y en el Noroeste registra una caída del 1,8%.

Papa, cebolla y tomate, los que más subieron en el GBA

El detalle de precios relevado para el Gran Buenos Aires permite identificar qué productos explican el salto de 66,2% que acumula el rubro en esa región. La papa lidera la lista, con un incremento de 144,6% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, al pasar de $931 a $2.276 el kilo. Le siguen la cebolla, con una suba de 114,2% en el mismo período; el tomate redondo, con 106,3%, y el zapallo anco, con 101,2 por ciento. Los cuatro productos superan ampliamente el promedio del rubro y son los que más impulsan la variación registrada en la región.

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No todos los productos del mismo grupo tuvieron un comportamiento similar. El limón, por ejemplo, acumula en el año una baja de 65%, al pasar de $4.067 a $1.425 el kilo, la caída más pronunciada de toda la lista relevada por el Indec. La diferencia entre ambos extremos confirma que, incluso dentro de un mismo rubro, la variación de precios no fue uniforme.

El limón bajó de precio en los primeros ocho meses de este año, pero acumula una suba interanual de 12 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez más, se debe considerar que las frutas y verduras tienen muchas variaciones de precios estacionales, que no siempre coinciden con incrementos asociados a los costos y el nivel de demanda. Sin ir más lejos, el limón, que bajó de precio 65% en 2026, acumula una suba de 12% en la variación interanual de agosto. Si bien es un incremento bajo, en comparación el IPC general, representa un resultado muy diferente al que se observa considerando sólo los primeros ocho meses de este año.

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Otros rubros de alta inflación

El fenómeno de aumentos muy por encima del nivel general no se limita a los alimentos. En la Patagonia, el alquiler de la vivienda acumula en el año una suba de 45,7%, más del doble del 19,6% que marca el índice general de la región. En el Noreste, la educación trepa a 42,4%, muy por encima del 24,4% del nivel general de esa región, mientras que el capítulo de electricidad, gas y otros combustibles llega a 74,6% en el mismo territorio, una de las subas más altas de todo el informe y solo comparable a la que registran las verduras, los tubérculos y las legumbres en Cuyo.

La brecha entre el nivel general y el rubro de verduras, tubérculos y legumbres es más amplia en Cuyo que en cualquier otra región: mientras el índice general acumula 20,5% en el año, el aumento de ese capítulo alimentario supera los 65 puntos porcentuales por encima de esa cifra. En ninguna de las otras cinco regiones relevadas por el Indec la diferencia entre ambos guarismos alcanza semejante magnitud.

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