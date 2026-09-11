Después del 1,7% que se registró el mes pasado, ¿qué se espera para la inflación de septiembre?

El Indec informó una suba de 1,7% en agosto, con un acumulado anual de 21,3% (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

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El Gobierno salió a festejar que la inflación de agosto se ubicó en 1,7%, el dato más bajo en los últimos 14 meses y en el mes desde 2017. Sin embargo, ahora la pregunta parece ser si el equipo económico va a lograr consolidar la tendencia en lo que resta del año. Los analistas ya marcan que la inflación podría mantenerse en el mismo nivel en septiembre o incluso presentar un leve salto, aunque el Gobierno tomó medidas a nivel de las tarifas y combustibles para moderar eventuales subas.

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor acumuló 21,3% en lo que va de 2026 y 33,5% en los últimos doce meses. El número quedó alineado con las estimaciones que manejaba el mercado antes de la difusión oficial y permitió una comparación inmediata con julio, cuando el indicador registró una suba de 2,1 por ciento. La diferencia entre ambos resultados fue de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) y reflejó una desaceleración durante agosto.

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En agosto, la inflación se ubicó en 1,7% e implicó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto a julio

Ahora la expectativa está en que va a pasar en septiembre. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central, el promedio de las consultoras consideró que se va a ubicar en 1,8 por ciento. Si ese cálculo se confirma, el índice mensual mostrará una aceleración de 0,1 puntos frente al dato de agosto.

La consultora Eco Go proyectó que la inflación mensual será de 1,9 por ciento. Ese dato se ubicó dos décimas por encima del resultado oficial de agosto y una por sobre la previsión promedio del REM. El cálculo también planteó una aceleración moderada durante septiembre, dentro de una franja cercana a los registros mensuales que surgieron de los últimos datos disponibles. En tanto, Analytica ubicó por el momento su estimación en 1,8 por ciento. El número coincide con el promedio de las previsiones del Central. La distancia entre las dos proyecciones privadas disponibles es de 0,1 puntos.

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Presión por alimentos

El comportamiento de la categoría de alimentos y bebidas aportó uno de los datos que generó mayor atención en septiembre. La consultora LCG informó que el rubro registró una suba de 3% en la segunda semana del mes.

Los precios dieron un salto después de varias semanas con variaciones marginales, negativas o nulas. Esa dinámica modificó la tendencia que la firma observó en las semanas anteriores y puso bajo seguimiento a un segmento con incidencia directa en el gasto cotidiano de los hogares.

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El dato interanual de agosto: 33,5%

LCG indicó además que, en el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación de alimentos se aceleró 1,5 por ciento. La cifra implicó un incremento de 0,5 p.p. respecto del registro anterior de la consultora e identificó tres grupos que explicaron casi toda la suba semanal: panificados, con 9,2% en la comparación semanal; carnes que subieron 2,7%, y las verduras, que registraron un incremento de 6,2 por ciento.

La ayuda del Gobierno

En ese contexto, el Gobierno tomó este mes decisiones para moderar los aumentos de los precios regulados.

En los servicios públicos, resolvió aplicar aumentos tarifarios por debajo de la inflación mensual. Para los usuarios de Edenor y Edesur, en AMBA, las facturas de electricidad tendrán un ajuste promedio de 1,75% durante septiembre. Mientras que el servicio de gas tendrá un aumento promedio de 1,40% con alcance nacional.

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LCG registró un aumento de 3% en alimentos y bebidas durante la segunda semana de septiembre (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

A su vez, la Secretaría de Energía anunció un aumento de las bonificaciones extraordinarias para el servicio eléctrico. El beneficio adicional pasó a 25% y se suma al descuento base de 50 por ciento. La reducción total alcanzó así 75% en las facturas de electricidad para los hogares incluidos en el esquema. Al comunicar la medida, el Gobierno afirmó que buscó aliviar el impacto tarifario en los hogares más vulnerables sin alterar el proceso de normalización de las tarifas ni las metas fiscales.

También hubo decisiones oficiales sobre los combustibles en medio de la escalada del precio internacional del petróleo. Con el barril de Brent otra vez por encima de USD 110, la administración nacional resolvió postergar la actualización del impuesto a los combustibles con el objetivo de evitar una presión adicional sobre los precios. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 829/2026, que extendió hasta el 30 de septiembre los importes impositivos que rigieron durante agosto.

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