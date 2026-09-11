Petróleo, alimentos, tarifas y dólar: los escollos para mantener la inflación debajo de 2% hasta fin de año

Las tarifas volvieron a ser el rubro que más subió en agosto: 2,8% (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La estabilidad cambiaria y el control monetario están rindiendo sus frutos con la nueva baja de la inflación, que en agosto arrojó 1,7%, el menor valor del año. A pesar de la buena noticia, hubo datos que no resultaron tan positivos en el IPC divulgado por el Indec: el rubro alimentos aumentó 1,8% (levemente por encima del nivel general), mientras que la Canasta Básica Total (que es la que se toma en cuenta para el umbral de pobreza) subió 2,6 por ciento.

Luego de esta nueva disminución, el objetivo del Gobierno es ahora mantener el ritmo de desinflación. Si bien será difícil conseguir niveles más bajos, al menos el objetivo pasa por mantenerse debajo del 2% en lo que queda de 2026.

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Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación minorista se mantendría en un rango de 1,6% a 1,8% en lo que resta del año. Y en los próximos doce meses el índice podría disminuir del 33% interanual actual a solo 20 por ciento.

El camino no luce sencillo. Uno de los principales escollos pasará por el precio de la nafta, que viene prácticamente sin cambios hace tres meses. Hubo variaciones del 1% o menos por la aplicación del impuesto, pero YPF decidió mantener los valores sin cambios a partir de un descenso del barril de petróleo Brent debajo del USD 80.

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Sin embargo, este escenario sufrió un cambio drástico. Ayer se registró otro fuerte salto de la cotización hasta los USD 105, a partir de nuevos enfrentamientos en la zona del Golfo Pérsico.

La inflación de agosto, por categorías

El presidente de YPF, Horacio Marín, viene aplicando su política de “micro pricing” para amortiguar estos impactos. Sin embargo, si el barril se mantiene por arriba de USD 100 un par de semanas parece casi imposible que se puedan mantener los actuales precios de los combustibles. Que el dólar se mantenga estable es relevante, pero no alcanza para que no haya ajustes en los surtidores.

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El precio de los alimentos aparece como otro tema relevante para seguir la evolución del IPC en los próximos meses. En agosto mostró resistencia a la baja y los primeros sondeos de septiembre muestran incluso un salto semanal más significativo, que como mínimo complica una baja adicional del índice en septiembre.

El precio de la carne se mantuvo muy estable en los últimos meses, pero podría tener repuntes (Reuters)

La carne, que se mantuvo muy estable en los últimos meses, también es candidata a mostrar un repunte por motivos estacionales ya que a partir de primavera hay mayor retención de vientres. Y por otra parte se registra récord de exportaciones, lo que también impulsa los precios en el mercado interno.

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No es todo. Las tarifas volvieron a ser el rubro que más subió en agosto (2,8%) y será relevante también para mantener el índice debajo del 2%. En septiembre tendrán un rol relevante, porque los ajustes definidos son inferiores a los de agosto, lo que ayudará para que el salto mensual resulte menos significativo.

El dólar es otra de las variables muy relevantes para mantener el IPC debajo del 2% mensual. El Gobierno ya dio señales muy concretas destinadas a evitar movimientos bruscos. En agosto, por ejemplo, aumentó poco más de 1%, por debajo de la inflación registrada en el mes. Esto corre en paralelo con una política de máximo control de los agregados monetarios, que vienen cayendo en términos reales desde el arranque de 2026.

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El Banco Central redujo a su mínima expresión la compra de divisas en lo que va de septiembre para evitar un salto del tipo de cambio. Ayer, por ejemplo, fueron apenas USD 6 millones, una de las menores cifras de los últimos tiempos (dejando de lado el lunes que terminó con saldo neutro, coincidiendo con el feriado de Estados Unidos).

Más allá de reducir su nivel de participación en el mercado cambiario, el Central también opera con venta de futuros y bonos ajustados al tipo de cambio para disminuír la demanda de las empresas por dólares oficiales.

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