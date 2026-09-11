David Vélez, fundador de Nu: “Ponerle techo a las tasas de los créditos es tan negativo como tener alta inflación”

David Vélez, fundador y director ejecutivo del banco digital Nu

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En 2019, Nu era una fintech de fuerte crecimiento en Brasil y México. Su tercer mercado era la Argentina, pero el resultado electoral de ese año lo llevó a inclinarse por Colombia, que además es el país natal de su fundador, David Vélez. Siete años después, Nu es el banco digital más grande de la región con 140 millones de clientes que acaba de desembarcar en su cuarto mercado, nada menos que Estados Unidos. La Argentina sigue en lista de espera.

¿Qué es lo que lleva a decidirse por un mercado u otro? ¿Las características del sector financiero o su situación macroeconómica?. En diálogo con Infobae, Vélez destacó que la Argentina tiene un nivel de crédito “absurdamente bajo” en relación a sus vecinos. Dijo además que la inflación no es lo peor de todo a la hora de evaluar el país. Consideró tan o más grave el hecho de que, en el pasado, la Argentina haya tenido un tope para las tasas de interés, como una forma de hacer más barato el financiamiento.

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“Cuando hemos estudiado Argentina, vimos que la inflación es un desafío, aunque ha venido cayendo aceleradamente en los últimos años, y eso ayuda bastante. La estabilidad macroeconómica también es importante, porque hay que fondearse para poder dar crédito”, dijo Vélez.

Vélez destacó que la Argentina tiene un nivel de crédito “absurdamente bajo” en relación a sus vecinos

“Pero otro elemento, tal vez incluso más determinante que la inflación, ha sido que en Argentina no hubo techos a las tasas de interés durante mucho tiempo. Es una de esas medidas que, por un lado, parecen proteger al consumidor, pero que realmente terminan perjudicando justamente a las personas a las que, en teoría, buscan ayudar”, explicó, en relación a los límites a las tasas que durante mucho tiempo se aplicaron en el país.

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“Cuando alguien sin historial crediticio solicita un préstamo, los bancos, si no pueden ponerle precio a ese riesgo mediante la tasa de interés, simplemente dicen: ‘No te presto’. Entonces terminan usando el fondeo disponible para prestarle al gobierno y obtener ganancias con el margen, en lugar de asumir riesgo crediticio”, agregó el fundador de Nu.

La evaluación de un banquero internacional resulta oportuna frente a lo que viene reclamándose desde distintos sectores para contener la elevada morosidad. Mientras la oposición responsabiliza al Gobierno y al BCRA por la irregularidad actual por haber liberado las tasas, el Gobierno se mantiene firme en el otro extremo. No solo niega ese argumento sino que además asegura que no debe hacer nada, ya que es un asunto entre privados.

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Logotipo de Nubank en esta ilustración tomada el 27 de noviembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic

Vélez parece tener tantos elogios para la liberación de las tasas como para la reducción de los índices inflacionarios. “A medida que las regulaciones sobre las tasas de interés se fueron eliminando y el mercado se volvió más libre, se permite una mejor evaluación del riesgo y que más empresas, como nosotros, compitan de igual a igual con los bancos tradicionales. Al final, quien más se beneficia es el consumidor, porque tiene más alternativas para elegir”, destacó.

El fundador de Nu explicó que también analizan el sistema regulatorio a la hora de invertir: qué tan “regulado, cerrado o abierto a la competencia está un mercado”, y qué tan fácil o difícil puede ser lanzar determinados productos financieros. También observan “el nivel de necesidad existente en el sistema financiero y la penetración de los servicios financieros, especialmente del crédito”.

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“Empezar en varios países con Nu Global nos permite poner un pie en distintos mercados al mismo tiempo y entenderlos mejor”, explicó. Se trata de una cuenta digital que podrá operarse en 35 países, incluyendo la Argentina. Diseñada como una cuenta “todo en uno”, Nu Global es la apuesta para captar a usuarios que manejan dinero entre distintos países, en un contexto en el que la compañía busca ampliar su alcance más allá de América Latina.

Ese lanzamiento, celebrado ayer en un evento en el Nu Stadium de Miami, la casa del Inter donde juega Lionel Messi, le permitirá a la fintech más grande de la región evaluar cuáles serán sus próximos desembarcos. “Siempre hemos tenido muchísimo interés en la Argentina”, señaló Vélez.

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