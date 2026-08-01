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Chubut: murió un operario tras caer 50 metros por un barranco mientras despejaba la nieve de una ruta

Se trata de Hugo Fabián Calderero, de 56 años, quien falleció cuando realizaba trabajos con una motoniveladora para Vialidad Nacional. La Justicia investiga el hecho

Motoniveladora amarilla New Holland con luces rojas en un terreno irregular con vegetación seca bajo un cielo nocturno
El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 260
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Hugo Fabián Calderero, un operario de Vialidad Nacional de 56 años, murió luego de protagonizar un trágico accidente mientras despejaba la nieve de una ruta en la provincia de Chubut. Según los primeros datos, la motoniveladora que manejaba para realizar su trabajo cayó unos 50 metros por un barranco, en la zona de Ricardo Rojas, al sudeste provincial.

El accidente fatal ocurrió alrededor de las 21.30 del jueves en la Ruta Nacional 260. Calderero era maquinista de la empresa Servicios Río Mayo, subcontratada por Dos Arroyos, la firma que ganó la licitación de Vialidad Nacional para el mantenimiento invernal de la ruta, en medio de un contexto en el que se registran intensas nevadas en la región patagónica.

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Según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el accidente fue reportado cerca de una hora después de ocurrido. Personal de la comisaría de Lago Blanco llegó al lugar y constató el fallecimiento del operario.

“Según la información obtenida por el Ministerio Público Fiscal, el accidente se registró ayer (por el jueves) aproximadamente a las 22:50, a la altura del kilómetro 60 de la ruta nacional 260, en cercanías del cruce con la Ruta Provincial 51″, señala parte del comunicado oficial.

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“En este marco, el personal de la comisaría de Lago Blanco, llegó hasta el sector y confirmó el fallecimiento de una persona que prestaba servicios para el organismo estatal Dirección de Vialidad Nacional. De acuerdo a las primeras informaciones, la motoniveladora que manejaba el operario habría caído a una zona de precipicio y el accidente provocó la muerte del trabajador”, precisaron.

En ese sentido, señalaron que por el momento no se encontraron signos de que el accidente haya sido provocado. “En este contexto el abogado de fiscalía Brian Mac Donald dispuso que esta mañana, profesionales de la Sub División de Policía Científica de Sarmiento viajen a lugar del hecho a los fines de realizar una inspección ocular y toma de entrevistas a las personas que se encontraban en cercanías del sector. Asimismo, Mac Donald informó que hasta el momento no se encontraron indicios de criminalidad que permitan sospechar la comisión de un hecho delictivo", indicó el MPF de Chubut.

Las causas exactas del siniestro aún no han sido determinadas. Los investigadores barajan dos hipótesis principales: la posibilidad de que la acumulación de nieve sobre la calzada haya causado la pérdida de control de la máquina, o que Calderero haya sufrido algún problema de salud mientras operaba.

La muerte de Calderero generó conmoción en la comunidad local. Micaela Bilbao, jefa de la comuna rural de Lago Blanco, expresó públicamente sus condolencias a la familia y compañeros del operario: “Con profundo pesar, quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias a la familia de Hugo Calderero, a sus seres queridos y a todo el equipo de Servicios Río Mayo por esta dolorosa e irreparable pérdida.”, manifestó en las redes sociales.

“Hay noticias que jamás esperamos recibir. Lamentablemente, quienes trabajan cada día para mantener transitables nuestras rutas afrontan riesgos enormes, especialmente en un invierno tan duro y complejo como el que estamos viviendo, con condiciones que hacía más de dos años no se presentaban”, agregó.

“Quiero aprovechar este momento para expresar mi más profundo agradecimiento a cada trabajador y trabajadora que, con compromiso, esfuerzo y vocación, salen día y noche a cuidar nuestras rutas y las de toda la provincia, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida para garantizar la seguridad de todos“, expresó.

“La partida de Hugo nos conmueve y nos deja a todos con un profundo dolor. Ruego a Dios que brinde consuelo, fortaleza y paz a su familia y a sus compañeros para afrontar este difícil momento”, finalizó.

Familiares del trabajador también compartieron mensajes de despedida en memoria de Calderero. “Tío querido, te vamos a extrañar mucho. Que Dios traiga consuelo a mi tía y a nuestra familia”, escribió una sobrina.

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