Llegó a Buenos Aires el cardenal George Koovakad: organizó durante años los viajes del papa Francisco

Llegó a Buenos Aires el cardenal George Jacob Koovakad

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El cardenal George Jacob Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede, llegó este miércoles a Buenos Aires invitado por el Gobierno de la Ciudad. Su presencia en el país tiene lugar en la antesala de la visita del papa León XIV, quien recorrerá Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será el primer viaje de un pontífice al país en casi cuatro décadas.

El secretario general y de Relaciones Internacionales porteño, Fulvio Pompeo, recibió al cardenal en el inicio formal de su estadía. El encuentro, celebrado en la sede del Gobierno de la Ciudad, giró en torno al vínculo entre Buenos Aires y la Santa Sede, al diálogo interreligioso y a la convivencia entre las distintas comunidades de fe que integran la identidad de la capital argentina. En la reunión también se evocó la figura del papa Francisco y su legado, un hilo conductor que atraviesa buena parte de la visita de Koovakad: el purpurado mantuvo una relación estrecha con el pontífice argentino y desde 2021 tuvo a su cargo la coordinación de sus desplazamientos internacionales.

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“Dimos la bienvenida y mantuvimos un cálido encuentro con el responsable para el diálogo interreligioso del Vaticano, cardenal George Jacob Koovakad, junto al nuncio apostólico Michael Wallace Banach”, expresó Pompeo.

Y agregó: “Recordando con enorme cariño y orgullo el testimonio del Papa Francisco, la visita del papa León XIV será un acontecimiento histórico para nuestro país y tendrá un significado muy especial para Buenos Aires, una Ciudad caracterizada por el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica”.

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Del acto participaron, además, el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach; la directora general de Cultos de la Ciudad, Pilar Bosca; Omar Abboud; Hernán Reyes Alcaide; Alfredo Abriani, de Argentina Global y ex secretario de Culto de la Nación; y Victoria Morales Gorleri, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño.

Koovakad se reunió con funcionarios del gobierno porteño y la Iglesia argentina

La agenda de Koovakad en el país contempla reuniones con autoridades nacionales, miembros de la Iglesia Católica, referentes de diversas tradiciones religiosas, académicos y estudiantes. El foco estará puesto en el diálogo interreligioso y en la convivencia pacífica entre comunidades de fe. Además, el cardenal recibirá la distinción de Visitante Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

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Una de las actividades centrales de su estadía tendrá lugar el viernes 11 de septiembre en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA): participará del acto académico “Diálogo y Encuentro. Caminos para construir la Magnífica Humanidad”, a partir de las 9.30 horas en el Auditorio San Agustín del Campus Papa Francisco, ubicado en el barrio de Puerto Madero. Allí ofrecerá una lectio magistralis y luego mantendrá una conversación con alumnos junto al arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la UCA, monseñor Jorge García Cuerva. El acto es libre y gratuito, con inscripción previa, y tendrá también transmisión en vivo. El mismo día, a las 16, Koovakad brindará una conferencia en la Universidad Austral —en la sede de Cerrito 1250, en la Ciudad de Buenos Aires— organizada por la Facultad de Derecho en colaboración con la Dirección General de Cultos porteña, bajo el título “40 años del espíritu de Asís: religión y paz en un mundo en transformación”.

Koovakad tiene 52 años y es oriundo del estado indio de Kerala, donde integra la Iglesia Católica Siromalabar, de rito oriental. Formado como diplomático vaticano, cumplió destinos en el exterior que incluyeron Argelia, Irán y Venezuela antes de ser convocado a Roma. En julio de 2020 se incorporó a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, dentro de la Sección para los Asuntos Generales, y un año después Francisco lo designó al frente de la Oficina de Viajes Apostólicos. Desde ese puesto coordinó una docena de travesías papales a 18 países, entre ellas las visitas a Canadá, a la República Democrática del Congo, a Sudán del Sur y al sudeste asiático —Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor-Leste y Singapur—, esta última la más extensa del pontificado de Francisco. Fue el primer miembro de la Iglesia siromalabar en dirigir un organismo de la Curia romana.

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Fulvio Pompeo fue el encargado de recibir a Koovakad

El papa Francisco lo nombró arzobispo titular en octubre de 2024 y lo elevó al cardenalato en el consistorio del 7 de diciembre de ese año, asignándole la diaconía de Sant’Antonio di Padova a Circonvallazione Appia. Apenas dos meses después, el 24 de enero de 2025, fue designado al frente del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, el organismo de la Santa Sede encargado de las relaciones con las religiones no cristianas. Con 51 años al momento de asumir ese cargo —hoy tiene 52—, se convirtió en el prefecto más joven de la Curia romana y en el segundo no europeo en conducir ese dicasterio. Continúa además como responsable de la Sección de Viajes Apostólicos, aunque la coordinación operativa del periplo sudamericano de León XIV recayó en monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, diplomático mexicano que desde junio de 2025 ocupa ese rol.

La llegada de Koovakad se enmarca en una secuencia de misiones diplomáticas previas al arribo del pontífice. A comienzos de septiembre, el nuncio Banach ya se había reunido con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para avanzar en la logística y el operativo de seguridad. La agenda tentativa de León XIV en Buenos Aires incluye una ofrenda floral ante el monumento a San Martín, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una reunión con representantes del mundo del trabajo en el campus de la UCA, un acto ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y unas vísperas en la Catedral Metropolitana con un homenaje al papa Francisco. Desde Buenos Aires, el Sumo Pontífice viajará a Luján y a Córdoba antes de continuar hacia Perú, donde concluirá el 17 de noviembre una gira que también incluye a Uruguay.

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