Dictaron prisión preventiva para el ex fiscal de Rosario acusado de desviar $425 millones

El momento de la detención del ex fiscal Mariano Ríos Artacho

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El ex fiscal de Delitos Económicos de Rosario Mariano Ríos Artacho quedó detenido con prisión preventiva, luego de tres jornadas en las que fue imputado por haber desviado $425 millones de cuentas bancarias judiciales entre 2017 y 2024. Según confesó el propio acusado en una de las audiencias, ideó las maniobras para cubrir deudas de juego.

La jueza María Trinidad Chiabrera ordenó la prisión preventiva efectiva por 90 días para Ríos Artacho y otros cuatro imputados señalados como presuntos organizadores de la asociación ilícita que, según la acusación, lideraba el ex fiscal: Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero, Gustavo Cesaretti y el abogado penalista Emilio Barcacia.

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El ex funcionario del Ministerio Público de la Acusación quedó alojado en la sede de la Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Santa Fe. El resto fue trasladado a la cárcel ubicada en la zona oeste de Rosario, conocida como Order.

Este martes, antes de dar a conocer la resolución, la jueza dispuso la libertad de los presuntos miembros de la organización Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri. Según la teoría del caso de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, habrían actuado como prestanombres para concretar las maniobras.

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los otros cuatro imputados fueron trasladados a la cárcel ubicada en la zona oeste de Rosario, conocida como Order

El propio Spelta brindó una conferencia de prensa tras la audiencia y explicó: “En estos siete años se transferían los fondos depositados a personas que no tenían ninguna vinculación con el hecho investigado”.

El dinero era retirado mediante oficios librados por Ríos Artacho y provenía de fianzas, reparaciones económicas o fondos incautados en allanamientos realizados en el marco de sus investigaciones.

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Spelta indicó que de las 148 cuentas relevadas hasta el momento fueron analizadas 48, en las que se detectaron al menos doce hechos delictivos. En ese contexto, los investigadores estiman que el perjuicio económico asciende a USD 292.000, equivalentes a unos $425 millones.

Luego de allanar al ex fiscal y sus cómplices, la PFA secuestró celulares, notebooks, discos rígidos y dinero en efectivo, entre pesos y dólares

Por su parte, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, también habló en conferencia de prensa y advirtió: “El Ministerio Público de la Acusación desde el año 2023, donde yo comencé a ejercer la Fiscalía General, no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional. No nos tiembla el pulso ni la mano”.

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Vranicich manifestó sentirse “institucionalmente defraudada” y destacó que la denuncia que dio origen a la investigación surgió de la propia Unidad Fiscal de Delitos Económicos en junio pasado.

Mariano Ríos Artacho había renunciado a su cargo de fiscal a finales de junio de 2024

La operatoria

En las audiencias, los fiscales Spelta y Carla Cerliani explicaron que Ríos Artacho libraba oficios a entidades bancarias mediante los cuales ordenaba transferencias o autorizaba retiros de dinero en efectivo por ventanilla a personas que supuestamente debían cobrar esos fondos en concepto de reparaciones o restituciones.

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“Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera”, reconoció el ex fiscal cuando pidió la palabra durante la primera audiencia y asumió la responsabilidad por los hechos que le atribuyeron. Según sostuvo, no existió ninguna asociación ilícita, ya que fue él quien, a través de sus órdenes, “arrastró” al resto de los imputados a participar de las maniobras investigadas.

También manifestó su voluntad de colaborar con la investigación para esclarecer los distintos hechos.