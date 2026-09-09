Crimen y Justicia

Dictaron prisión preventiva para el ex fiscal de Rosario acusado de desviar $425 millones

Mariano Ríos Artacho deberá permanecer detenido durante 90 días. Tras la audiencia, la fiscal general de Santa Fe dijo sentirse “institucionalmente defraudada”

El momento de la detención del ex fiscal Mariano Ríos Artacho
Guardar

El ex fiscal de Delitos Económicos de Rosario Mariano Ríos Artacho quedó detenido con prisión preventiva, luego de tres jornadas en las que fue imputado por haber desviado $425 millones de cuentas bancarias judiciales entre 2017 y 2024. Según confesó el propio acusado en una de las audiencias, ideó las maniobras para cubrir deudas de juego.

La jueza María Trinidad Chiabrera ordenó la prisión preventiva efectiva por 90 días para Ríos Artacho y otros cuatro imputados señalados como presuntos organizadores de la asociación ilícita que, según la acusación, lideraba el ex fiscal: Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero, Gustavo Cesaretti y el abogado penalista Emilio Barcacia.

PUBLICIDAD

El ex funcionario del Ministerio Público de la Acusación quedó alojado en la sede de la Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Santa Fe. El resto fue trasladado a la cárcel ubicada en la zona oeste de Rosario, conocida como Order.

Este martes, antes de dar a conocer la resolución, la jueza dispuso la libertad de los presuntos miembros de la organización Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri. Según la teoría del caso de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, habrían actuado como prestanombres para concretar las maniobras.

PUBLICIDAD

Cárcel de Rosario Order
los otros cuatro imputados fueron trasladados a la cárcel ubicada en la zona oeste de Rosario, conocida como Order

El propio Spelta brindó una conferencia de prensa tras la audiencia y explicó: “En estos siete años se transferían los fondos depositados a personas que no tenían ninguna vinculación con el hecho investigado”.

El dinero era retirado mediante oficios librados por Ríos Artacho y provenía de fianzas, reparaciones económicas o fondos incautados en allanamientos realizados en el marco de sus investigaciones.

Spelta indicó que de las 148 cuentas relevadas hasta el momento fueron analizadas 48, en las que se detectaron al menos doce hechos delictivos. En ese contexto, los investigadores estiman que el perjuicio económico asciende a USD 292.000, equivalentes a unos $425 millones.

Detuvieron a un ex fiscal en Rosario
Luego de allanar al ex fiscal y sus cómplices, la PFA secuestró celulares, notebooks, discos rígidos y dinero en efectivo, entre pesos y dólares

Por su parte, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, también habló en conferencia de prensa y advirtió: “El Ministerio Público de la Acusación desde el año 2023, donde yo comencé a ejercer la Fiscalía General, no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional. No nos tiembla el pulso ni la mano”.

Vranicich manifestó sentirse “institucionalmente defraudada” y destacó que la denuncia que dio origen a la investigación surgió de la propia Unidad Fiscal de Delitos Económicos en junio pasado.

APETURA EX FISCAL DE ROSARIO
Mariano Ríos Artacho había renunciado a su cargo de fiscal a finales de junio de 2024

La operatoria

En las audiencias, los fiscales Spelta y Carla Cerliani explicaron que Ríos Artacho libraba oficios a entidades bancarias mediante los cuales ordenaba transferencias o autorizaba retiros de dinero en efectivo por ventanilla a personas que supuestamente debían cobrar esos fondos en concepto de reparaciones o restituciones.

“Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera”, reconoció el ex fiscal cuando pidió la palabra durante la primera audiencia y asumió la responsabilidad por los hechos que le atribuyeron. Según sostuvo, no existió ninguna asociación ilícita, ya que fue él quien, a través de sus órdenes, “arrastró” al resto de los imputados a participar de las maniobras investigadas.

También manifestó su voluntad de colaborar con la investigación para esclarecer los distintos hechos.

Temas Relacionados

Mariano Ríos ArtachoRosarioÚltimas NoticiasPrisión PreventivaAsociación Ilícita

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por el nuevo Régimen Penal Juvenil, un joven salió en libertad 17 años antes de cumplir la condena

Fue detenido por homicidio cuando era adolescente. Lo condenaron a 35 años y estuvo preso 18 hasta este sábado, cuando se implementó la nueva ley

Por el nuevo Régimen Penal Juvenil, un joven salió en libertad 17 años antes de cumplir la condena

Horror en Ituzaingó: un joven de 19 años asesinó a su pareja por celos, baleó a su suegro y se dio a la fuga

Ocurrió este martes sobre la calle Almagro al 2500. “Él es muy tóxico”, aseguró la abuela de la víctima

Horror en Ituzaingó: un joven de 19 años asesinó a su pareja por celos, baleó a su suegro y se dio a la fuga

Cayó una banda de peruanos que pungueaban celulares a pasajeros del Metrobus en La Matanza: cuatro detenidos

Los integrantes de la organización fueron capturados este martes, cuando circulaban en un auto por la localidad de San Justo. Secuestraron 14 celulares

Cayó una banda de peruanos que pungueaban celulares a pasajeros del Metrobus en La Matanza: cuatro detenidos

Cayó uno de los ladrones acusados de matar a una bebé en brazos de su madre mientras escapaba de la Policía

José Robledo, alias “Pachi”, fue detenido por la fuerza Bonaerense, acusado del crimen de Sofía, la hija de Natalia Heinzerreder. Lo encontraron mientras jugaba al fútbol en la misma zona del crimen

Cayó uno de los ladrones acusados de matar a una bebé en brazos de su madre mientras escapaba de la Policía

Tras la orden de arresto en su contra, sigue el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente

El cirujano había sido condenado a 8 años de prisión por las lesiones graves a Silvina Luna y otras dos pacientes, aunque la sentencia no está firme. La Justicia resolvió su prisión preventiva por riesgo de fuga. En el otro debate, declaran hoy los peritos del Cuerpo Médico Forense

Tras la orden de arresto en su contra, sigue el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente

DEPORTES

Ruben Darío Insua fue presentado en San Lorenzo: “El objetivo es entrar a los playoffs”

Ruben Darío Insua fue presentado en San Lorenzo: “El objetivo es entrar a los playoffs”

El curioso programa para detectar talentos en el exterior que lanzó el básquet argentino: el formulario que deberán llenar los aspirantes

River Plate presentará el proyecto de remodelación del Monumental en un encuentro con jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial

Cómo están las negociaciones por la renovación de Scaloni a poco más de tres meses de la finalización de su contrato con la Selección

El día que Owen Wilson se emocionó por el abrazo que le dio Lionel Messi tras un partido

TELESHOW

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

La muerte de Chiche Gelblung: familiares, amigos y colegas despiden al maestro del periodismo

La desafiante aventura de Carolina Baldini en moto por Europa: desde Edinburgo a Liverpool en dos ruedas

Sabrina Rojas criticó a Flor Vigna después de su eliminación de un reality en México: “Se supone que es experta”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo se forma la niebla y por qué es más frecuente durante las noches frías

Cómo se forma la niebla y por qué es más frecuente durante las noches frías

Confirman que eran cubanos los cinco fallecidos en el accidente aéreo de Miami

El sector privado de Guatemala pide acelerar una agenda de seguridad y justicia para fortalecer la inversión

La recaudación tributaria en República Dominicana subió 8.5% hasta agosto

Fin del TPS: “Realmente se llegó el día, pero siempre sigue la esperanza”