Guatemala refuerza su Policía Nacional Civil con 3,098 nuevos agentes que Arévalo envía al Oriente y las fronteras

Bernardo Arévalo encabezó la graduación de 3.098 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala como parte de la meta de sumar 12.000 efectivos durante su gobierno. (PNCdeGuatemala)

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El presidente Bernardo Arévalo encabezó este miércoles la graduación de 3,098 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, una incorporación que forma parte de la meta oficial de sumar 12.000 efectivos durante el actual gobierno y que, según afirmó el mandatario, será superada en 2027.

Con esta promoción, la institución alcanza 9,316 agentes incorporados desde el inicio de la actual gestión, de acuerdo con el director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo. El funcionario detalló que en 2024 y 2025 ya se habían graduado 6.218 agentes y añadió que hay otra cohorte de 1,500 en proceso, destinada a unidades especialistas.

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La ceremonia se realizó en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de la capital, y correspondió a la 58.ª promoción del Curso Básico de Agente. Los nuevos policías completaron más de 10 meses de formación académica con un pénsum renovado.

De los 3.098 agentes graduados, 2.339 son hombres y 759 mujeres. El acto también reunió a otras cuatro promociones, con lo que el total de integrantes de la PNC que culminaron su proceso de formación y profesionalización ascendió a 3.287.

Bernardo Arévalo encabezó la graduación de 3.098 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala como parte de la meta de sumar 12.000 efectivos durante su gobierno. (PNCdeGuatemala)

La graduación incluyó ascensos y especialización dentro de la PNC

Además de los nuevos agentes, finalizaron su formación 114 oficiales segundos de policía, 48 subinspectores y 27 inspectores. La jornada también abarcó la cuarta promoción de especialización en prevención del delito.

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Las promociones correspondieron a la 22.ª de oficial segundo de policía, la 21.ª para ascenso a subinspector, la 20.ª para ascenso a inspector y la cuarta de especialización en prevención del delito. La incorporación de los agentes y los ascensos formó parte de un mismo acto protocolario.

Arévalo sostuvo que la PNC es hoy “más fuerte que nunca” y atribuyó ese momento a la conducción del Ministerio de Gobernación, de la Presidencia y al respaldo ciudadano. También recordó que hace 17 años Guatemala registraba una tasa de 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y afirmó que esa cifra se redujo hoy a casi una tercera parte.

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Según el presidente, el trabajo de la institución policial contribuyó a salvar más de 60.000 vidas a lo largo de los años. En el mismo discurso rindió homenaje a los 11 agentes de la PNC que murieron en cumplimiento del deber a inicios de este año.

Bernardo Arévalo encabezó la graduación de 3.098 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala como parte de la meta de sumar 12.000 efectivos durante su gobierno. (PNCdeGuatemala)

El Gobierno prevé enviar a los nuevos agentes al Altiplano, Oriente y las fronteras

El destino de los recién graduados ya fue definido por el Gobierno: serán enviados a comunidades del Altiplano, del Oriente y a zonas fronterizas del país. Ese despliegue fue presentado como parte de la estrategia de seguridad territorial de la administración.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villera Sandoval, dijo que el fortalecimiento de la institución no debe medirse solo por el número de integrantes, sino por la capacidad de dirigir, compartir información y sostener resultados en el territorio. Ante los graduados, afirmó: “El ciudadano no vive de organigramas, el ciudadano vive de resultados”.

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Villera señaló que los nuevos agentes tendrán un papel directo en calles, carreteras, barrios y comunidades. Añadió que quienes ascendieron a oficiales, subinspectores e inspectores deberán convertir el trabajo individual en capacidad institucional.

Sobre la prevención del delito, el ministro la definió como una intervención que ocurre “cuando todavía existe margen para cambiar el resultado”. La especialización en esa área formó parte del grupo de promociones reconocidas durante la ceremonia.

Custodio puso el foco en el componente humano de la graduación al afirmar: “Detrás de estos tres mil doscientos ochenta y siete uniformes, existen tres mil doscientas ochenta y siete historias de vida”. También reconoció el aporte del Ejército de Guatemala en los patrullajes combinados.

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Durante el proceso formativo, los policías alumnos recibieron instrucción en doctrina policial, acondicionamiento físico, derecho y práctica de tiro, entre otras áreas. La jornada incluyó palabras de bienvenida del subdirector general de Estudios y Doctrina, Ronald Emmanuel Revolorio Linares, un minuto de silencio, una ofrenda floral en honor a los agentes fallecidos en cumplimiento del deber y la juramentación de los graduandos bajo la bandera nacional.

El director de la PNC agradeció además la cooperación de Estados Unidos, Taiwán, Israel, Corea del Sur, Japón y Brasil en el fortalecimiento de la institución policial. La transmisión oficial del acto estuvo disponible a través de los canales digitales del Gobierno de Guatemala y del Ministerio de Gobernación.

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