El dólar subió por tercer día, con alza moderada por el alto volumen de la oferta

El alza gradual del dólar funge como "ancla cambiaria" contra la inflación.

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Tras alcanzar un máximo intradiario en los 1.517 pesos, el dólar mayorista finalizó con leve alza de 1,50 peso o 0,1%, a $1.513,50, con un importante nivel de negocios de USD 624,6 millones operados en el segmento de contado. El dólar mayorista había registrado un récord de cierre de 1.514 pesos el 26 de agosto.

Aunque se trató de movimientos marginales, el tipo de cambio oficial anotó la tercera suba consecutiva. En septiembre gana cinco pesos o 0,3%, mientras que en 2026 anota un incremento de 58,5 pesos o 4%, muy lejos de la inflación estimada en 21% en el período.

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El BCRA fijó el techo del régimen de bandas cambiarias en los $1.891,68, cifra que dejó al dólar mayorista con un upside o potencial de alza de 378,18 pesos o 25% para desafiar ese limite de flotación administrada.

El dólar minorista subió cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata de un máximo nominal que ya había alcanzado en ruedas de julio y agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedia $1.533,53 y $1.481,93 para la compra.

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La cotización blue del dólar descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta.

El el segmento de dólar futuro la operatoria transcurrió casi sin variaciones, aunque se distinguió por un volumen creciente de negocios, por el equivalente a 1.385,6 millones, según datos de A3 Mercados. Los contratos más operados, con vencimiento a fin de septiembre, quedaron sin variantes, a 1.528,50 pesos.

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“Tras el respiro de las últimas ruedas, el dólar mayorista se reacomoda hasta los $1.515, dentro de una operatoria reciente más acotada que se traduce en menores compras del BCRA, todo ello bajo una dinámica de escasa volatilidad. Aún reconociendo que la tranquilidad cambiaria es un objetivo deseado por las autoridades, en busca de potenciar el proceso de desinflación, los operadores prefieren un deslizamiento de la divisa al ritmo de la inflación a fin de evitar incubar preocupaciones respecto a una mayor volatilidad a futuro, en especial frente un año electoral”, afirmó el economista Gustavo Ber.

Aunque el ritmo de compras oficiales en el mercado desaceleró con fuerza a partir de septiembre, Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, estimó que “la entidad prevé sostener la estabilidad en los próximos meses gracias al ingreso de divisas procedente de las colocaciones de deuda internacional de empresas y provincias”.

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“Si los flujos comerciales siguen acompañando, el margen de maniobra puede ser mayor de cara a una hipotética suba de la demanda, aunque a medida que transcurran los meses el mercado irá mirando cada vez mas de cerca como se meten tanto el oficialismo nacional como la oposición en el ciclo electoral 2027”, consideró Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS.

En materia de de Obligaciones Negociables, Max Capital aportó que “Tecpetrol colocó USD 450 millones mediante una nueva emisión de deuda denominada en dólares, con vencimiento a 7 años, a un rendimiento de 7,25% y un cupón de 7,625%. Con esta operación, las emisiones corporativas de deuda en dólares alcanzaron USD 14.800 millones desde noviembre de 2025″, un monto comparable a las compras efectuadas por el BCRA en lo que va del año.

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“Con las curvas en pesos todavía frágiles, el Tesoro enfrenta un delicado equilibrio entre mantener los niveles de rollover y evitar una nueva presión sobre la liquidez y los bonos de mayor duración. Mientras tanto, las condiciones de financiamiento se estabilizaron, con la caución a un día entrando en un régimen de menor volatilidad, mientras el BCRA parece cada vez más dispuesto a tolerar una mayor flexibilidad cambiaria a cambio de una liquidez en pesos más estable”, señaló Adcap Grupo Financiero.