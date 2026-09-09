Córdoba: un hombre atacó a una mujer con una piedra y fue detenido por odio a la identidad de género

Una de las cámaras del lugar captó el momento de la agresión

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La Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 65 años que está acusado de atacar a una mujer en una sala de espera en un centro médico de la ciudad cordobesa de Río Tercero. Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia confirmaron que el agresor está a disposición de la Justicia imputado por el delito de lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima.

El hecho ocurrió el jueves pasado por la tarde, alrededor de las 15.30, en el interior de un centro asistencial de dicha ciudad. Según se observa en el video que encabeza la nota, la damnificada se encontraba sentada en la sala de espera junto a una amiga cuando de un momento a otro fue víctima de un ataque.

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Una de las cámaras de seguridad del hospital registró el momento cuando el agresor, que vestía una campera negra, pantalón marrón, un gorro negro y anteojos, sin mediar palabra le arrojó un objeto contundente, similar a una piedra, que impactó en el abdomen de la mujer.

Tras el hecho, el agresor salió del lugar y la amiga de la víctima lo siguió. Una vez en la vía pública, el acusado realizó expresiones discriminatorias dirigidas contra la damnificada en razón de su identidad de género.

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Según el certificado médico elaborado por la médica policial, las lesiones que presentaba la mujer le demandaron tres días de curación e inhabilitación laboral.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero, a cargo del fiscal Nicolás Torres, que ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido e identificar al agresor.

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La Unidad Judicial de Río Tercero

En un primer momento, la Fiscalía había dispuesto únicamente una restricción perimetral para el agresor. “Es de no creer, Dios mío, sigue en libertad esta basura, hdmp, no lo puedo creer, casi nos mata”, publicó en sus redes la víctima. Y lamentó: “Cuántas mujeres murieron con restricción, con botón antipánico”.

Sin embargo, tras la declaración de la damnificada y el testimonio de varios testigos, así como la prueba que implica el video, le permitieron al fiscal tomar medidas más severas contra el agresor.

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Con todas estas pruebas, la Fiscalía ordenó la detención del implicado, bajo el fundamento de la existencia del riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. El acusado quedó imputado por el delito de lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima. Se espera que en las próximas horas declare ante el fiscal.

Tras la detención del agresor, la damnificada volvió a expresarse en su cuenta de Facebook y publicó: “Gracias a Dios y a la Justicia”. A su vez, una de sus amigas aprovechó sus redes para celebrar la captura del atacante. “Que se pudra en la cárcel y que no salga nunca más”, escribió.

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En estos momentos, la investigación continúa en trámite y aún resta la realización de diversas medidas probatorias.