El Salvador

Conductor pierde la vida tras fatal accidente de tránsito a las afueras de San Salvador

El vehículo pesado se salió de la vía y volcó en el bulevar Constitución, en San Salvador Oeste, luego de presentar una falla mecánica. Un motociclista resultó lesionado y el choque afectó el cableado eléctrico de la zona

El accidente en el bulevar Constitución dejó lesionado a un motociclista que estaba estacionado y fue trasladado a un centro asistencial. (Foto cortesía Cruz Verde)
El accidente en el bulevar Constitución dejó lesionado a un motociclista que estaba estacionado y fue trasladado a un centro asistencial. (Foto cortesía Cruz Verde)
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El conductor de una volqueta murió este miércoles 9 de septiembre tras perder el control del vehículo de carga y volcar en el kilómetro 7 y medio del bulevar Constitución, en la jurisdicción de Apopa, San Salvador Oeste.

El accidente también dejó lesionado a un motociclista que permanecía estacionado en el sector. La persona fue atendida en el lugar y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

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De forma preliminar, las autoridades indicaron que la volqueta presentó un desperfecto mecánico, situación que habría provocado la pérdida de control. El vehículo pesado salió de la carretera, impactó contra un poste y volcó sobre la vía.

La víctima mortal fue identificada como Erick Adalberto Umaña Ramos, quien quedó atrapado dentro de la cabina después del siniestro. Equipos de socorro llegaron al punto para apoyar en las labores de rescate y atender la emergencia.

El motociclista lesionado fue identificado como Kevin Moisés Tolentino Pérez, de 22 años. Según la información disponible, se encontraba parqueado cuando la volqueta se salió de la carretera y lo alcanzó durante el accidente.

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El conductor de una volqueta murió tras perder el control del vehículo y volcar en el kilómetro 7 y medio del bulevar Constitución, en Apopa, San Salvador Oeste. (Foto cortesía Cruz Verde)
El conductor de una volqueta murió tras perder el control del vehículo y volcar en el kilómetro 7 y medio del bulevar Constitución, en Apopa, San Salvador Oeste. (Foto cortesía Cruz Verde)

El choque afectó un poste y el cableado eléctrico

El impacto de la volqueta contra el poste provocó afectaciones en el cableado eléctrico de la zona. Esa situación complicó las labores de retiro del vehículo obligando a cerrar la artería y mantener restricciones en la circulación.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al bulevar Constitución para orientar a los conductores y controlar el paso de vehículos. Las autoridades cerraron parte de la vía mientras los equipos trabajaban en el retiro de la volqueta y la revisión de los daños.

Para mantener la circulación en dirección al oriente, se habilitó un carril reversible. Aun así, el incidente generó tráfico lento en los accesos a la zona.

Las autoridades indicaron de forma preliminar que la volqueta presentó un desperfecto mecánico antes de salir de la carretera, impactar un poste y volcar. (Foto cortesía PNC)
Las autoridades indicaron de forma preliminar que la volqueta presentó un desperfecto mecánico antes de salir de la carretera, impactar un poste y volcar. (Foto cortesía PNC)

El siniestro ocurrió en una zona de alto tránsito

El kilómetro 7 y medio del bulevar Constitución es uno de los principales accesos que conecta sectores de San Salvador Oeste con otros puntos de la capital, por lo que el cierre parcial tuvo efectos en la movilidad de quienes transitaban hacia sus lugares de trabajo, estudio y actividades comerciales.

Las autoridades no informaron si el conductor había advertido alguna falla antes del accidente ni si el vehículo será sometido a una inspección técnica para establecer las condiciones mecánicas en las que circulaba.

Onasevi reportó que El Salvador acumuló 15,507 accidentes de tránsito, 10,900 lesionados y 997 fallecidos entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2026. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)
Onasevi reportó que El Salvador acumuló 15,507 accidentes de tránsito, 10,900 lesionados y 997 fallecidos entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2026. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

Los accidentes de tránsito han dejado 997 muertes este año

El accidente se suma a los siniestros viales registrados en El Salvador durante 2026. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) indican que, entre el 1 de enero y el 8 de septiembre, se contabilizaron 15,507 accidentes de tránsito en el país.

Esos hechos dejaron 10,900 personas lesionadas y 997 fallecidas, según el registro oficial. Las cifras incluyen accidentes relacionados con vehículos particulares, motocicletas, transporte de carga y otras unidades que circulan en la red vial salvadoreña.

En el caso ocurrido este miércoles, las autoridades mantuvieron presencia en la zona para apoyar la movilidad y continuar con las diligencias correspondientes tras la muerte del conductor de la volqueta.

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