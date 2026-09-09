Cuba

Fiscalía cubana pide 10 años de cárcel para activista por denunciar la crisis en un video

El Observatorio de Derechos Culturales afirmó que tuvo acceso al escrito acusatorio, que imputa propaganda contra el orden constitucional y desacato a un activista detenido desde octubre de 2025

Ilustración de un hombre sonriente de tez oscura con camisa amarilla que hace la señal de la paz con los dedos frente a una pared.
La Fiscalía cubana pidió 10 años de prisión para el opositor Virgilio Mantilla Arango, según alertó el Observatorio de Derechos Culturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) alertó este martes sobre una petición de la Fiscalía cubana para imponer 10 años de prisión al opositor y creador Virgilio Mantilla Arango, detenido desde el 17 de octubre de 2025 y recluido en la prisión Kilo 8, en Camagüey.

Según el pronunciamiento de la organización, la solicitud fiscal atribuye a Virgilio los delitos de propaganda contra el orden constitucional y desacato. El ODC indicó que tuvo acceso al escrito acusatorio, en el que la Fiscalía pide 10 años de privación de libertad por el primer cargo y un año por el segundo. De acuerdo con el documento citado por la entidad, la sanción conjunta solicitada es de 10 años de cárcel.

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La alerta señala que el opositor y activista cubano recibió la petición fiscal varios meses después de su arresto. Durante ese período permaneció de forma reiterada en celdas de castigo dentro del sistema penitenciario.

La Fiscalía consideró incriminatorias las críticas de Virgilio Mantilla Arango, su llamado a protestar en las calles y sus cuestionamientos sobre Cuba. (Cortesía: Virgilio Mantilla Arango)
La Fiscalía consideró incriminatorias las críticas de Virgilio Mantilla Arango, su llamado a protestar en las calles y sus cuestionamientos sobre Cuba. (Cortesía: Virgilio Mantilla Arango)

La acusación por propaganda contra el orden constitucional se basa, de acuerdo con el ODC, en un video que Virgilio realizó el 16 de septiembre de 2025 en la necrópolis del municipio Carlos Manuel de Céspedes, en la provincia de Camagüey.

El activista habló desde el panteón de los combatientes y dirigió un mensaje a la población cubana. La Fiscalía considera incriminatorias sus críticas, su llamado a acompañar las protestas en las calles y sus cuestionamientos a la situación económica, política y social de Cuba, según expuso la organización.

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El Observatorio sostuvo que el caso convierte esa intervención pública en el principal fundamento de la petición de una condena de una década. La entidad vinculó el proceso con la actividad opositora de Virgilio y con sus antecedentes de confrontación pública con las autoridades.

Virgilio Mantilla Arango ha acumulado condenas anteriores, las cuales también aparecen en el escrito fiscal como elementos agravantes, de acuerdo con la alerta. El ODC considera que esas sanciones forman parte de una trayectoria de activismo disidente.

El segundo cargo incluido en la petición fiscal es el de desacato. El hecho habría ocurrido el 24 de diciembre de 2025 en el área de visitas del centro penitenciario Kilo 7.

Según la versión difundida por el ODC, Virgilio formuló denuncias contra un funcionario del Ministerio del Interior de Cuba durante ese episodio. La Fiscalía incorporó esos hechos a la causa y pidió un año de privación de libertad por ese delito.

El ODC remarcó que Virgilio decidió no contratar a un abogado dentro de Cuba. La entidad interpretó esa postura como un rechazo al proceso penal y a las condiciones en las que se desarrolla la causa.

El Observatorio de Derechos Culturales denunció que Virgilio Mantilla Arango pasó varios meses en celdas de castigo dentro del sistema penitenciario cubano. (Cortesía: Hyper Media)
El Observatorio de Derechos Culturales denunció que Virgilio Mantilla Arango pasó varios meses en celdas de castigo dentro del sistema penitenciario cubano. (Cortesía: Hyper Media)

La alerta también planteó preocupación por la salud del activista. Según el Observatorio de Derechos Culturales, el detenido padece dos hernias discales, una condición que se habría agravado durante su encarcelamiento y que podría afectar su situación ante una eventual condena prolongada.

La organización indicó que, si recibiera la pena solicitada por la Fiscalía, el opositor superaría cinco condenas consecutivas y podría permanecer en prisión hasta mediados de sus 60 años. “Todo ello por no claudicar en su lucha por el derecho al ejercicio de la oposición política en Cuba”, puntualizó la entidad.

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