Prueba PISA expone el reto de fortalecer las competencias matemáticas en El Salvador, señala experto

El Salvador obtuvo 343 puntos en Matemáticas en la prueba PISA 2022, por debajo del promedio de 472 puntos de la OCDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los estudiantes de El Salvador obtuvieron 343 puntos en Matemáticas en la prueba PISA 2022, un resultado que mantiene abierto el debate sobre las condiciones de enseñanza y el tipo de aprendizajes que se promueven en las aulas.

El promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 472 puntos.

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Para el doctor Jeser Candray, investigador de la Universidad de Oriente (UNIVO), el desempeño de los estudiantes salvadoreños guarda relación con la política curricular aplicada durante los últimos años.

El especialista en educación matemática, quien también ha trabajado en políticas educativas, sostuvo que el sistema mantiene prácticas centradas en la repetición y la resolución mecánica de ejercicios.

“Los estudiantes se siguen enfrentando a tareas mecánicas, aprendizaje de algoritmos y repetición memorística de lo que está presente en los libros y materiales didácticos”, afirmó Candray en declaraciones a Infobae.

La evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) mide la capacidad de jóvenes de 15 años para aplicar conocimientos en situaciones cotidianas. En Matemáticas, el examen plantea problemas que exigen interpretar información, razonar y seleccionar estrategias de resolución, más allá del uso directo de fórmulas.

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Según los resultados divulgados por la OCDE, solo el 11% de los estudiantes salvadoreños alcanzó al menos el nivel 2 de desempeño en Matemáticas. En ese nivel, los alumnos pueden reconocer cómo representar matemáticamente situaciones sencillas sin instrucciones directas. El promedio entre los países de la organización fue de 69%.

La prueba PISA evalúa si los estudiantes de 15 años pueden aplicar conocimientos de Matemáticas en situaciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Candray vincula el resultado con una enseñanza basada en la repetición

El investigador señaló que los contenidos escolares y los materiales didácticos suelen privilegiar la aplicación de procedimientos ya establecidos. A su juicio, esa orientación limita las posibilidades de que los estudiantes desarrollen competencias requeridas en pruebas como PISA.

“Es complicado esperar resultados diferentes, puesto que los problemas que, a priori, son utilizados en PISA requieren un desarrollo de competencias más allá de la aplicación de fórmulas”, expresó.

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Candray planteó que la discusión sobre los puntajes debe incluir las condiciones sociales, culturales e históricas en las que estudian niños y adolescentes. También mencionó las consecuencias de la pandemia, los efectos de las decisiones de política pública y los cambios que atraviesa el sistema educativo por el uso de nuevas tecnologías.

El especialista advirtió que una lectura limitada a las variaciones de puntaje puede simplificar la situación educativa. “Si nos quedamos nada más con los resultados, se va a subir siempre un punto arriba, un punto abajo, pero si eso no se lee en esa lectura cultural e histórica, hacemos nuevamente violencia”, dijo.

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El análisis de PISA 2022 en El Salvador incluye las condiciones sociales, culturales e históricas, además del impacto de la pandemia y de las políticas públicas. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)

El desafío incluye revisar el modelo de formación y evaluación

Para Candray, el reto de mejorar la calidad educativa requiere un programa de trabajo a largo plazo, con objetivos que trasciendan los resultados de una evaluación estandarizada. En ese sentido, señaló que El Salvador necesita definir una política educativa con continuidad.

“El Salvador tiene 30 años de haber salido de una guerra civil y todavía no tiene una política clara de educación”, afirmó. Añadió que esa situación dificulta comparar al país con naciones que cuentan con planes educativos quinquenales, decenales o de mayor duración.

El académico sostuvo que la mejora de la enseñanza de Matemáticas debe considerar la formación docente, los currículos, los materiales, los métodos de evaluación, los tiempos de clase y las jornadas escolares. No obstante, indicó que el eje debe ser la formación de estudiantes capaces de analizar su entorno.

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“Llevar la realidad a la escuela, tomar libros y materiales didácticos como apoyo y no como el centro del aprendizaje”, planteó. También señaló que el debate debe incluir qué tipo de docentes necesita el país y cuáles son las condiciones necesarias para su trabajo.

Los resultados de PISA 2022 sitúan a Matemáticas como una de las áreas con mayores desafíos para el sistema educativo salvadoreño, mientras la discusión sobre los aprendizajes incorpora la necesidad de políticas sostenidas y cambios en la práctica de aula.