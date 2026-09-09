El Salvador

Prueba PISA expone el reto de fortalecer las competencias matemáticas en El Salvador, señala experto

La brecha con el promedio de la OCDE, que fue de 472, reactivó la discusión sobre lo que se enseña en las aulas y la capacidad de jóvenes de 15 años para aplicar conocimientos a situaciones cotidianas

Examen impreso con gráficos sobre una mesa de madera, un lápiz, un teléfono celular y un estudiante fuera de foco al fondo.
El Salvador obtuvo 343 puntos en Matemáticas en la prueba PISA 2022, por debajo del promedio de 472 puntos de la OCDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los estudiantes de El Salvador obtuvieron 343 puntos en Matemáticas en la prueba PISA 2022, un resultado que mantiene abierto el debate sobre las condiciones de enseñanza y el tipo de aprendizajes que se promueven en las aulas.

El promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 472 puntos.

PUBLICIDAD

Para el doctor Jeser Candray, investigador de la Universidad de Oriente (UNIVO), el desempeño de los estudiantes salvadoreños guarda relación con la política curricular aplicada durante los últimos años.

El especialista en educación matemática, quien también ha trabajado en políticas educativas, sostuvo que el sistema mantiene prácticas centradas en la repetición y la resolución mecánica de ejercicios.

“Los estudiantes se siguen enfrentando a tareas mecánicas, aprendizaje de algoritmos y repetición memorística de lo que está presente en los libros y materiales didácticos”, afirmó Candray en declaraciones a Infobae.

La evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) mide la capacidad de jóvenes de 15 años para aplicar conocimientos en situaciones cotidianas. En Matemáticas, el examen plantea problemas que exigen interpretar información, razonar y seleccionar estrategias de resolución, más allá del uso directo de fórmulas.

PUBLICIDAD

Según los resultados divulgados por la OCDE, solo el 11% de los estudiantes salvadoreños alcanzó al menos el nivel 2 de desempeño en Matemáticas. En ese nivel, los alumnos pueden reconocer cómo representar matemáticamente situaciones sencillas sin instrucciones directas. El promedio entre los países de la organización fue de 69%.

Una mujer escribe fórmulas en un pizarrón mientras varios estudiantes sentados en bancos de madera miran hacia la pizarra.
La prueba PISA evalúa si los estudiantes de 15 años pueden aplicar conocimientos de Matemáticas en situaciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Candray vincula el resultado con una enseñanza basada en la repetición

El investigador señaló que los contenidos escolares y los materiales didácticos suelen privilegiar la aplicación de procedimientos ya establecidos. A su juicio, esa orientación limita las posibilidades de que los estudiantes desarrollen competencias requeridas en pruebas como PISA.

“Es complicado esperar resultados diferentes, puesto que los problemas que, a priori, son utilizados en PISA requieren un desarrollo de competencias más allá de la aplicación de fórmulas”, expresó.

Candray planteó que la discusión sobre los puntajes debe incluir las condiciones sociales, culturales e históricas en las que estudian niños y adolescentes. También mencionó las consecuencias de la pandemia, los efectos de las decisiones de política pública y los cambios que atraviesa el sistema educativo por el uso de nuevas tecnologías.

El especialista advirtió que una lectura limitada a las variaciones de puntaje puede simplificar la situación educativa. “Si nos quedamos nada más con los resultados, se va a subir siempre un punto arriba, un punto abajo, pero si eso no se lee en esa lectura cultural e histórica, hacemos nuevamente violencia”, dijo.

El análisis de PISA 2022 en El Salvador incluye las condiciones sociales, culturales e históricas, además del impacto de la pandemia y de las políticas públicas. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)
El análisis de PISA 2022 en El Salvador incluye las condiciones sociales, culturales e históricas, además del impacto de la pandemia y de las políticas públicas. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)

El desafío incluye revisar el modelo de formación y evaluación

Para Candray, el reto de mejorar la calidad educativa requiere un programa de trabajo a largo plazo, con objetivos que trasciendan los resultados de una evaluación estandarizada. En ese sentido, señaló que El Salvador necesita definir una política educativa con continuidad.

“El Salvador tiene 30 años de haber salido de una guerra civil y todavía no tiene una política clara de educación”, afirmó. Añadió que esa situación dificulta comparar al país con naciones que cuentan con planes educativos quinquenales, decenales o de mayor duración.

El académico sostuvo que la mejora de la enseñanza de Matemáticas debe considerar la formación docente, los currículos, los materiales, los métodos de evaluación, los tiempos de clase y las jornadas escolares. No obstante, indicó que el eje debe ser la formación de estudiantes capaces de analizar su entorno.

“Llevar la realidad a la escuela, tomar libros y materiales didácticos como apoyo y no como el centro del aprendizaje”, planteó. También señaló que el debate debe incluir qué tipo de docentes necesita el país y cuáles son las condiciones necesarias para su trabajo.

Los resultados de PISA 2022 sitúan a Matemáticas como una de las áreas con mayores desafíos para el sistema educativo salvadoreño, mientras la discusión sobre los aprendizajes incorpora la necesidad de políticas sostenidas y cambios en la práctica de aula.

Temas Relacionados

El SalvadorOCDEEducaciónMatemáticasMinisterio de EducaciónPrueba PISA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador consolida su modelo de desarrollo turístico e inversión integrando la costa y el Centro Histórico

La llegada de 56 delegaciones internacionales a las playas salvadoreñas dinamiza una cadena de valor que abarca desde los pequeños comercios costeros hasta la reactivación patrimonial y habitacional del Centro Histórico de San Salvador

El Salvador consolida su modelo de desarrollo turístico e inversión integrando la costa y el Centro Histórico

“Ya empaqué casi 30 años de mi vida”, la incertidumbre de una salvadoreña beneficiada del TPS en Estados Unidos

La jornada del 9 de septiembre marca el fin de la vigencia actual del permiso y el plazo para que Washington anuncie una prórroga, con cerca de 170 mil beneficiarios pendientes de una decisión oficial

“Ya empaqué casi 30 años de mi vida”, la incertidumbre de una salvadoreña beneficiada del TPS en Estados Unidos

CAF acompañó la reforma educativa de El Salvador con una inversión cercana a USD 400 millones desde 2022

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe informó que los recursos respaldan tecnología, capacitación docente, infraestructura y nuevos métodos de enseñanza en un sistema que alcanza a 1,2 millones de alumnos

CAF acompañó la reforma educativa de El Salvador con una inversión cercana a USD 400 millones desde 2022

“Siento como que una catástrofe nos ha caído encima”, la incertidumbre de una madre salvadoreña por el fin del TPS

Una familia que reside desde hace casi 30 años en territorio estadounidense teme dejar su empleo, sus propiedades y sus proyectos educativos con el vencimiento del estatus temporal

“Siento como que una catástrofe nos ha caído encima”, la incertidumbre de una madre salvadoreña por el fin del TPS

Zar fronterizo defiende que expire el TPS y asegura que El Salvador es mucho más seguro que nunca

El asesor de inmigración de la Casa Blanca, Tom Homan, sostuvo que las condiciones que originaron la protección ya cambiaron y vinculó la continuidad del amparo con las condiciones de seguridad en el país

Zar fronterizo defiende que expire el TPS y asegura que El Salvador es mucho más seguro que nunca

TECNO

Nuevo iOS 27 para iPhone: cuándo se puede actualizar y lista de iPhones compatibles

Nuevo iOS 27 para iPhone: cuándo se puede actualizar y lista de iPhones compatibles

Todos los lanzamientos de Apple Event: iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, AirPods, iPhone Duo plegable y más

Nuevos iPhone 18 Pro y iPhone18 Pro Max: cuánto valdría en España y características

Ver Liverpool vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa infecta el celular con virus y publicidad

El Arsenal vs Napoli por la Champions League en Tarjeta Roja o XUPER TV: los riesgos detrás de esta búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales

Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales

Glen Powell reveló qué escena del final de Chad Powers lo llevó al límite emocional en el rodaje: “Pasan muchas cosas”

Gwyneth Paltrow revela la verdad detrás de su famosa vela “con olor a vagina”

Lisa de BLACKPINK lanzará su primer documental: mira el tráiler oficial

Sandra Bullock habló por primera vez sobre la infidelidad de su exesposo Jesse James: “Estaba en una caja cerrada”

MUNDO

El OIEA cerró el expediente de incumplimiento nuclear que mantenía contra Siria desde 2011

El OIEA cerró el expediente de incumplimiento nuclear que mantenía contra Siria desde 2011

Merz acusa a la ultraderechista AfD de impulsar una “limpieza étnica” a través de su política antiinmigración

La guerra civil en Yemen vuelve a escalar: los hutíes atacaron Arabia Saudita y crece la tensión regional

El primer ministro de Noruega reveló que un dron estuvo a punto de alcanzar el avión en el que viajaba Volodimir Zelensky

De residuo plástico a vivienda en tres días: cómo funciona el sistema de paneles reciclados que revoluciona la construcción