Tras el retiro de Messi de la selección argentina, quiénes son los candidatos a heredar la camiseta N° 10: los últimos en portarla

Nico Paz, uno de los candidatos a usar la 10 que deja vacante Messi (REUTERS/Agustin Marcarian)

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El retiro de Lionel Messi de la selección argentina dejó una vacante que Lionel Scaloni deberá resolver en las próximas convocatorias: la camiseta número 10 que el capitán utilizó durante casi dos décadas y algunos futbolistas del plantel aparecen como los principales candidatos a heredarla.

Messi vistió la 10 argentina por primera vez el 28 de marzo de 2009, en un encuentro ante Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Aquel día convirtió un gol y aportó una asistencia, en la misma jornada que marcó el debut de Diego Armando Maradona como entrenador del seleccionado. Antes de esa fecha, el número había pertenecido a Juan Román Riquelme, mientras el propio Messi utilizaba la 19.

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Nico Paz se perfila como una de las alternativas más naturales por sus características futbolísticas. El mediocampista ofensivo del Como, incluido en la lista definitiva para el Mundial 2026, ganó terreno en el seleccionado gracias a su versatilidad para desempeñarse como enganche, interior o segunda punta. Su edad y su perfil dentro del campo lo ubican como una opción pensada especialmente para el proceso que Argentina iniciará rumbo al Mundial 2030. En el elenco italiano porta la 10.

Alexis Mac Allister usó la 10 en el Preolímpico 2020 (Instagram: @alemacallister)

Otra de las posibilidades recae en Alexis Mac Allister. Surgido de Argentinos Juniors, el volante ya usa la 10 en el Liverpool, al igual que lo hizo en el Brighton y en el Bicho. Durante su paso por Boca Juniors utilizó el dorsal 8. También conoce el peso de portar el mítico número en la Albiceleste: lo hizo durante el Preolímpico sub 23 de 2020 y en los Juegos Olímpicos de 2021.

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Thiago Almada, de presente en River Plate, también reúne condiciones para asumir el dorsal. Campeón del mundo en Qatar 2022, el mediocampista incrementó su protagonismo durante el último ciclo y suele ocupar zonas similares a las que manejaba Messi en la etapa final de su carrera internacional, ya sea como mediapunta, extremo o volante ofensivo. Fue titular en varios partidos en los que el capitán estuvo ausente. Al igual que Mac Allister, portó la 10 en el Preolímpico y en los Juegos Olímpicos de 2024.

Thiago Almada usó la 10 en Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23 (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R.

Lautaro Martínez completa la lista de candidatos por su jerarquía y su recorrido en la era Scaloni. El delantero del Inter, uno de los máximos goleadores históricos de la Selección, convirtió el gol ante Inglaterra que permitió a Argentina alcanzar la final del Mundial 2026 frente a España. Suele utilizar la número 22 y fue uno de los referentes del plantel durante los títulos conseguidos desde 2021. En el Neroazzurro utiliza la 10.

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Lautaro Martínez figura entre los candidatos (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no anunció que la camiseta vaya a retirarse. La normativa de las principales competencias internacionales exige numeraciones consecutivas en las listas de convocados, por lo que el dorsal deberá tener un nuevo dueño cuando el seleccionado dispute torneos oficiales, aunque la decisión no necesariamente será definitiva desde el primer partido posterior a la salida de Messi.

El antecedente más reciente de un jugador con la 10 sin Messi en cancha corresponde a Franco Mastantuono, quien la utilizó el 9 de septiembre de 2025 en la derrota por 1 a 0 ante Ecuador en Guayaquil, por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, por lo que el juvenil surgido de River aparece como otra de las opciones. Aun así, no fue convocado al último Mundial y corre en desventaja. Tal vez, si en la Fiorentina recupera su nivel...

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Franco Mastantuono, el último en usar la 10 sin contar a Messi (REUTERS/Cristina Vega)

Entre los antecesores más recientes de esa numeración figuran también Ángel Correa, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Éver Banega, Ángel Di María, Javier Pastore, Erik Lamela y Walter Montillo, todos en partidos puntuales en los que Messi no participó.

Scaloni deberá definir la nueva estructura del equipo en las próximas convocatorias. Nico Paz y Thiago Almada aparecen vinculados a la función creativa que dejó vacante el capitán, mientras que Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez cuentan con mayor recorrido, títulos y peso dentro del vestuario, en tanto que Mastantuono también tiene su carta a favor al ya haberla portado.

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