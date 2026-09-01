Lisandro Catalán lanzó su candidatura a gobernador de Tucumán y apuntó contra el peronismo: “El tucumano se cansó”

Lisandro Catalán lanzó su candidatura a gobernador de Tucumán con una propuesta de La Libertad Avanza centrada en la reforma del Estado provincial

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Tras formalizar su candidatura a gobernador de Tucumán, Lisandro Catalán comenzó a delinear los principales ejes de su propuesta para la provincia. En una entrevista con Infobae al Regreso, el dirigente de La Libertad Avanza presentó su programa “Puntos de Partida para la Libertad de los Tucumanos”, con el que busca llevar al ámbito provincial una agenda centrada en la reducción del gasto político, una reforma tributaria y una reorganización del Estado.

Catalán planteó que Tucumán necesita “un cambio muy profundo” después de décadas de predominio peronista. “Hace 43 años que gobierna el peronismo, salvo un interregno de cuatro años. Yo veo un proceso de deterioro muy grande desde Alperovich, desde el año 2003”, sostuvo.

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Uno de los principales blancos de su diagnóstico fue la estructura del gasto político. Catalán aseguró que “Tucumán tiene la Legislatura más cara del país” y sostuvo que su costo representa “casi el 50% de lo que cuesta el servicio de seguridad entero en la provincia”. Según explicó, mientras el promedio del gasto legislativo en las provincias representa el 1,1% de sus presupuestos, en Tucumán llega al 4%.

Catalán afirmó que Tucumán necesita un cambio profundo tras décadas de predominio del peronismo y cuestionó el deterioro de la provincia (Infobae en Vivo)

Para el candidato libertario, el problema no está en los trabajadores estatales que sostienen servicios esenciales, sino en el tamaño de la estructura política. “Nuestra propuesta no es ir contra el empleado público, al contrario. Los que mantienen el servicio de salud, los médicos, los policías, los maestros, van a trabajar en condiciones infrahumanas. Nosotros vamos a achicar el gasto político”, afirmó.

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La presión fiscal, otro eje del plan

La carga tributaria ocupa un lugar central en el programa que prepara La Libertad Avanza. Catalán cuestionó especialmente el peso de Ingresos Brutos y sostuvo que Tucumán tiene “la segunda presión fiscal más cara del país, después de Misiones”. A su entender, esa situación desalienta la llegada de inversiones: “Terminás con Ingresos Brutos que tienen una presión del 13%. Es imposible que alguien vaya a invertir a Tucumán”.

En ese punto, comparó a la provincia con Salta y Jujuy, a las que presentó como ejemplos de distritos que lograron desarrollar actividades vinculadas al turismo, la producción y la generación de divisas. “Salta pudo generar industria propia, la industria del turismo, el vino, el tabaco. Jujuy, hasta en lo más sencillo, hoteles cinco estrellas, estrellas Michelin, chef. Eso genera ingreso de divisas”, señaló. En contraste, cuestionó que Tucumán tenga “un turismo nada más que interno”.

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Catalán también puso el foco en la distribución del presupuesto provincial. Aseguró que el 96% de los recursos se destina al pago de salarios y apenas el 4% a gastos de capital, una proporción que consideró insostenible frente a otras provincias. “Santiago del Estero tiene el 25% a capital, Salta tiene el 20%. Es imposible vivir con un Estado así”, sostuvo.

Catalán cuestionó la presión fiscal en Tucumán y señaló que Ingresos Brutos llega al 13%, lo que desalienta inversiones en la provincia

A ese diagnóstico sumó una crítica por la falta de transparencia. “No hay una ley de acceso a la información pública. No sabemos si la Legislatura tiene tres mil, cinco mil, siete mil, diez mil empleados”, denunció.

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La pelea con Jaldo y la apuesta libertaria

El programa de reformas también funciona como carta de presentación para una disputa política que Catalán anticipa como una elección entre dos modelos. El dirigente descartó cualquier acuerdo con el oficialismo y apuntó directamente contra Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, a quienes definió como “la personificación de ese deterioro”.

También cuestionó a quienes ocuparon el rol de oposición durante los últimos años. “La oposición hizo de oposición, pero calló muchas cosas. Nadie dijo que era la Legislatura más cara del país. Nadie dijo que tenemos la segunda presión fiscal más alta del país”, afirmó.

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Catalán advirtió que el 96% del presupuesto de Tucumán se destina a salarios y denunció la falta de una ley de acceso a la información pública (Infobae en Vivo)

Catalán considera que ese escenario puede favorecer el crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia. “Estoy convencido de que se está incubando un fenómeno muy parecido al que llevó a Milei a la Presidencia”, aseguró. Según su lectura, el electorado tucumano atraviesa un proceso de desgaste con la dirigencia tradicional: “El tucumano no es que no se da cuenta del deterioro. Se cansaron”.

Frente a los cuestionamientos de Jaldo, el candidato buscó despegar la discusión de su figura y presentar la elección como una disputa más amplia. “El coraje no es personal mío. Hay un grupo de gente muy grande que está decidido a dar vuelta Tucumán”, afirmó.

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Y cerró con una definición que sintetiza su apuesta electoral: “Si voy a ganar o no el año que viene lo va a decidir la gente, no Jaldo. Hay una esperanza que se está despertando, que no tengo dudas que vamos a ganar el año que viene”.

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