Política

Lisandro Catalán lanzó su candidatura a gobernador de Tucumán y apuntó contra el peronismo: “El tucumano se cansó”

El dirigente libertario cuestionó en Infobae al Regreso la estructura del Estado, la presión tributaria y el gasto político, y presentó una hoja de ruta con reformas para transformar la administración provincial

Lisandro Catalán lanzó su candidatura a gobernador de Tucumán con una propuesta de La Libertad Avanza centrada en la reforma del Estado provincial
Guardar

Tras formalizar su candidatura a gobernador de Tucumán, Lisandro Catalán comenzó a delinear los principales ejes de su propuesta para la provincia. En una entrevista con Infobae al Regreso, el dirigente de La Libertad Avanza presentó su programa “Puntos de Partida para la Libertad de los Tucumanos”, con el que busca llevar al ámbito provincial una agenda centrada en la reducción del gasto político, una reforma tributaria y una reorganización del Estado.

Catalán planteó que Tucumán necesita “un cambio muy profundo” después de décadas de predominio peronista. “Hace 43 años que gobierna el peronismo, salvo un interregno de cuatro años. Yo veo un proceso de deterioro muy grande desde Alperovich, desde el año 2003”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Uno de los principales blancos de su diagnóstico fue la estructura del gasto político. Catalán aseguró que “Tucumán tiene la Legislatura más cara del país” y sostuvo que su costo representa “casi el 50% de lo que cuesta el servicio de seguridad entero en la provincia”. Según explicó, mientras el promedio del gasto legislativo en las provincias representa el 1,1% de sus presupuestos, en Tucumán llega al 4%.

(Infobae en Vivo)
Catalán afirmó que Tucumán necesita un cambio profundo tras décadas de predominio del peronismo y cuestionó el deterioro de la provincia (Infobae en Vivo)

Para el candidato libertario, el problema no está en los trabajadores estatales que sostienen servicios esenciales, sino en el tamaño de la estructura política. “Nuestra propuesta no es ir contra el empleado público, al contrario. Los que mantienen el servicio de salud, los médicos, los policías, los maestros, van a trabajar en condiciones infrahumanas. Nosotros vamos a achicar el gasto político”, afirmó.

PUBLICIDAD

La presión fiscal, otro eje del plan

La carga tributaria ocupa un lugar central en el programa que prepara La Libertad Avanza. Catalán cuestionó especialmente el peso de Ingresos Brutos y sostuvo que Tucumán tiene “la segunda presión fiscal más cara del país, después de Misiones”. A su entender, esa situación desalienta la llegada de inversiones: “Terminás con Ingresos Brutos que tienen una presión del 13%. Es imposible que alguien vaya a invertir a Tucumán”.

En ese punto, comparó a la provincia con Salta y Jujuy, a las que presentó como ejemplos de distritos que lograron desarrollar actividades vinculadas al turismo, la producción y la generación de divisas. “Salta pudo generar industria propia, la industria del turismo, el vino, el tabaco. Jujuy, hasta en lo más sencillo, hoteles cinco estrellas, estrellas Michelin, chef. Eso genera ingreso de divisas”, señaló. En contraste, cuestionó que Tucumán tenga “un turismo nada más que interno”.

Catalán también puso el foco en la distribución del presupuesto provincial. Aseguró que el 96% de los recursos se destina al pago de salarios y apenas el 4% a gastos de capital, una proporción que consideró insostenible frente a otras provincias. “Santiago del Estero tiene el 25% a capital, Salta tiene el 20%. Es imposible vivir con un Estado así”, sostuvo.

Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, recibiendo a Javier y Karina Milei.
Catalán cuestionó la presión fiscal en Tucumán y señaló que Ingresos Brutos llega al 13%, lo que desalienta inversiones en la provincia

A ese diagnóstico sumó una crítica por la falta de transparencia. “No hay una ley de acceso a la información pública. No sabemos si la Legislatura tiene tres mil, cinco mil, siete mil, diez mil empleados”, denunció.

La pelea con Jaldo y la apuesta libertaria

El programa de reformas también funciona como carta de presentación para una disputa política que Catalán anticipa como una elección entre dos modelos. El dirigente descartó cualquier acuerdo con el oficialismo y apuntó directamente contra Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, a quienes definió como “la personificación de ese deterioro”.

También cuestionó a quienes ocuparon el rol de oposición durante los últimos años. “La oposición hizo de oposición, pero calló muchas cosas. Nadie dijo que era la Legislatura más cara del país. Nadie dijo que tenemos la segunda presión fiscal más alta del país”, afirmó.

(Infobae en Vivo)
Catalán advirtió que el 96% del presupuesto de Tucumán se destina a salarios y denunció la falta de una ley de acceso a la información pública (Infobae en Vivo)

Catalán considera que ese escenario puede favorecer el crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia. “Estoy convencido de que se está incubando un fenómeno muy parecido al que llevó a Milei a la Presidencia”, aseguró. Según su lectura, el electorado tucumano atraviesa un proceso de desgaste con la dirigencia tradicional: “El tucumano no es que no se da cuenta del deterioro. Se cansaron”.

Frente a los cuestionamientos de Jaldo, el candidato buscó despegar la discusión de su figura y presentar la elección como una disputa más amplia. “El coraje no es personal mío. Hay un grupo de gente muy grande que está decidido a dar vuelta Tucumán”, afirmó.

Y cerró con una definición que sintetiza su apuesta electoral: “Si voy a ganar o no el año que viene lo va a decidir la gente, no Jaldo. Hay una esperanza que se está despertando, que no tengo dudas que vamos a ganar el año que viene”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Lisandro CatalánTucumánPeronismoLa Libertad AvanzaOsvaldo JaldoJuan ManzurInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El exembajador Diego Guelar y el posible giro de Trump sobre Malvinas: “Debilitaría enormemente la posición británica”

El diplomático analizó en Infobae al Regreso el alcance de las declaraciones del presidente estadounidense, el impacto que podrían tener en la disputa de soberanía y las condiciones que enfrenta Argentina para fortalecer su reclamo

El exembajador Diego Guelar y el posible giro de Trump sobre Malvinas: “Debilitaría enormemente la posición británica”

El Hospital Garrahan desvinculó a la gremialista Norma Lezana por "no ocupar su puesto de trabajo"

Así lo precisó el nosocomio esta tarde a través de un comunicado. "El proceso sumarial iniciado respecto de Lezana concluyó con la decisión al acreditar que no atendió a ningún paciente, incumpliendo las tareas correspondientes a su puesto durante 2025", informaron

El Hospital Garrahan desvinculó a la gremialista Norma Lezana por "no ocupar su puesto de trabajo"

La Iglesia y el Gobierno se reunieron en la Casa Rosada por la visita de León XIV a la Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina mantuvo un encuentro con Karina Milei para ultimar detalles de cara a la llegada del líder religioso al país. Además, una comitiva del Vaticano visitó los lugares donde se esperan los actos del santo padre para verificar que cumplen las exigencias que fija la Santa Sede

La Iglesia y el Gobierno se reunieron en la Casa Rosada por la visita de León XIV a la Argentina

Kicillof y Ziliotto le reclamaron al gobierno de Milei que destine fondos a las provincias para reducir el impacto de “El Niño”

“Para que exista un verdadero federalismo se necesita un Gobierno nacional que crea en él, y hoy lamentablemente no lo tenemos”, dijo el bonaerense durante una nueva excursión por fuera de la provincia que gobierna. Hubo firma de acuerdos

Kicillof y Ziliotto le reclamaron al gobierno de Milei que destine fondos a las provincias para reducir el impacto de “El Niño”

LLA busca monitorear la oficina clave del Congreso para saber el impacto fiscal de las leyes

El oficialismo apunta a controlar a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Reuniones de Comisión sin quórum y “secretas”. El pasado de Guberman en la OPC, su silencio actual. El Presupuesto 2027, la sombra del Indec y el caso Lavagna

LLA busca monitorear la oficina clave del Congreso para saber el impacto fiscal de las leyes

DEPORTES

Los 10 momentos que forjaron la leyenda de Lionel Messi en la selección argentina

Los 10 momentos que forjaron la leyenda de Lionel Messi en la selección argentina

Los memes y homenajes que inundaron las redes tras el retiro de Messi de la Selección: del “no habrá otro igual” al “retiren la 10″

Revelaron fotos inéditas de la infancia de Messi tras su retiro de la selección argentina: el sentido mensaje de uno de sus amigos

El sentido video de Mario Alberto Kempes para Lionel Messi tras su despedida de la Selección: “De un campeón del mundo a otro”

“El chico que cambió el juego para siempre”: la animación viral que emocionó a los fanáticos tras el retiro de Messi de la Selección

TELESHOW

Lucía y Joaquín Galán anunciaron su película Pimpinela, el origen de la leyenda: “Nuestra historia en pantalla grande”

Lucía y Joaquín Galán anunciaron su película Pimpinela, el origen de la leyenda: “Nuestra historia en pantalla grande”

La reflexión de Soledad Fandiño a casi dos años de ser operada por un cáncer de mama: “Tratando de descifrar quién soy”

El contundente apoyo de La Joaqui tras la detención de Callejero Fino: “Desde chiquitos”

“Gracias por tanto”: la despedida de los famosos a Lionel Messi tras su retiro de la Selección

Dolor por la muerte del cantante melódico Beto Orlando

INFOBAE AMÉRICA

Una niña muere ahogada al caer en una quebrada en Panamá

Una niña muere ahogada al caer en una quebrada en Panamá

La escritora nicaragüense Gioconda Belli gana el Premio FIL de Literatura 2026

Banco Central dominicano mantuvo la tasa de política monetaria en 5.25% anual

Brasil presenta presupuesto para 2027 con superávit que genera dudas en los mercados

Honduras destinará $14.2 millones para modernizar la agricultura en seis departamentos