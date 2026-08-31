Sociedad

Falló una escalera mecánica en una estación del Belgrano Sur y once personas resultaron heridas

El desperfecto ocurrió en la cabecera del ramal que une Pompeya con la zona oeste del conurbano. Decenas de personas tuvieron que ser atendidas por golpes y contusiones que sufrieron

El desperfecto ocurrió en la cabecera del ramal que une Pompeya con la zona oeste del conurbano
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Una escalera mecánica falló en la estación Dr. Antonio Sáenz y once personas tuvieron que ser atendidas por golpes y contusiones. Todo ocurrió en la cabecera de la línea Belgrano Sur, en el barrio porteño de Pompeya, y se desplegó un operativo en la zona.

Según informaron desde Trenes Argentinos, todo ocurrió cerca de las 16, cuando se produjo un desperfecto en una de las escaleras mecánicas que hay en la estación. Todavía se está investigando qué ocurrió y provocó que decenas de personas tengan que ser atendidas por el SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencias).

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De las once personas afectadas, seis fueron asistidas en el lugar por el personal del SAME, mientras que otras cinco debieron ser trasladadas a distintos centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Tres fueron derivadas al Hospital Piñero, una al Hospital Penna y la restante al Hospital Cecilia Grierson.

El desperfecto ocurrió en la cabecera del ramal que une Pompeya con la zona oeste del conurbano. Decenas de personas tuvieron que ser atendidas por golpes y contusiones que sufrieron

Alberto Crescenti, titular del SAME, brindó precisiones sobre el hecho en declaraciones a TN. El funcionario explicó que el origen del incidente fue un desperfecto técnico y calificó la caída de las personas como “importante”. “Del total, seis personas fueron atendidas en el lugar y cinco trasladadas con politraumatismos varios”, detalló Crescenti al aire del canal de noticias. El operativo involucró la movilización de 16 ambulancias y, una vez concluida la atención de los heridos y los traslados correspondientes, fue dado por finalizado.

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Las imágenes difundidas del lugar del hecho mostraron los daños del incidente: la baranda de la escalera se desprendió y el vidrio de blindex se rompió por la fuerza del impacto. Las causas precisas del desperfecto permanecen bajo investigación.

El desperfecto ocurrió en la cabecera del ramal que une Pompeya con la zona oeste del conurbano.

Como parte de las pericias, las autoridades dispusieron el análisis de las cámaras de seguridad de la estación. En tanto, la zona de escaleras mecánicas y el andén uno quedaron momentáneamente inhabilitados mientras se desarrollaban los trabajos correspondientes. El servicio de la línea Belgrano Sur, que une la estación Dr. Sáenz con la localidad de González Catán en el oeste del conurbano bonaerense, continuó operando según el diagrama habitual.

El último mantenimiento preventivo de las escaleras mecánicas de la estación Dr. Sáenz había sido realizado el 13 de agosto de 2026, poco más de dos semanas antes del incidente. Las causas de la falla, y si existió algún vínculo con el estado de las instalaciones, forman parte de la investigación en curso.

Dos vistas de una escalera mecánica con paneles de vidrio fracturados, restos en el suelo, manchas rojas y conos de tráfico.
Una falla en una escalera mecánica de la estación Dr. Antonio Sáenz de la línea Belgrano Sur dejó once personas atendidas por golpes y contusiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antecedente en Liniers

El hecho se produjo una semana después de otro incidente en la red ferroviaria porteña. El 24 de agosto, una formación del tren Sarmiento arrolló a una mujer de 60 años que cruzaba las vías, en las inmediaciones de la estación Liniers.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el accidente ocurrió alrededor de las 6:15 a la altura del paso a nivel de la calle Cuzco, ubicado sobre la calle homónima entre avenida Rivadavia y Ángel Honorio Roffo. Allí, la peatona fue golpeada por una unidad que entraba a la estación y estaba repleta de pasajeros.

La damnificada fue trasladada con politraumatismos al hospital Santojanni y los médicos lograron estabilizarla. Ante este episodio, la formación involucrada en el incidente quedó detenida sobre las vías y los pasajeros tuvieron que descender y caminar por los rieles hasta llegar al andén más próximo. Aquel episodio obligó a suspender las paradas del Sarmiento en Liniers durante varias horas y generó demoras en el servicio con destino a Once.

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