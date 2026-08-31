Messi empresario: cuáles son los negocios que el 10 que construyó en tres continentes

El 10 argentino anunció su retiro de la selección REUTERS/Marco Bello

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Este lunes, Lionel Messi le dijo adiós a la selección argentina con una carta que recorrió el mundo. Más de 20 años, 207 partidos, una Copa del Mundo, dos Copas América, una Finalissima y 125 goles después, el rosarino cerró ese capítulo con una frase que lo resume todo: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. Pero mientras el fútbol lo llevó desde Barcelona a París y luego a Miami, Messi construyó, en paralelo, un emporio de negocios que hoy lo ubica entre los deportistas con mayor patrimonio del mundo. Las estimaciones lo sitúan entre los USD 850 y los USD 1.000 millones.

Uno de los negocios más visibles del 10 argentino fuera de las canchas son seis hoteles boutique bajo la marca MiM Hotels, cuyas siglas responden a “Majestic i Messi”. Los establecimientos se distribuyen en destinos como Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Sotogrande y Andorra, todos en la franja alta del mercado turístico europeo.

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El primero en abrir fue el de Sitges, sobre la Costa de Barcelona, a 700 metros del mar, con 77 habitaciones, spa y gimnasio. En Ibiza, el MiM Es Vivé —adquirido en 2018— tiene 52 habitaciones con precios de entre 226 y 525 euros por noche. El de Baqueira Beret, con 141 habitaciones, funciona al pie de una de las estaciones de esquí más concurridas de España e incluye caminatas nocturnas guiadas como parte de su propuesta. El de Sotogrande suma restaurante y heladería italiana entre sus servicios.

A fines de 2025, la gestión operativa de los seis hoteles pasó a manos de Meliá Hotels International, que los incorporó a su línea Meliá Collection. La compañía que los administra, Explotaciones Rosotel SL, facturó 21,8 millones de euros en 2024. Las estimaciones del sector ubican el valor total de este negocio por encima de los USD 100 millones.

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Messi con sus hijos con la camiseta del Cornellà

En 2025, Messi y su excompañero Luis Suárez fundaron el Deportivo LSM en Uruguay. El club arrancó desde abajo y logró el ascenso en su primera temporada. Pero la apuesta más reciente llegó desde España: en 2026, Messi formalizó la compra del UE Cornellà, club catalán fundado en 1951 que compite en la Tercera RFEF. Este fin de semana posó con la camiseta del equipo junto a sus tres hijos.

El Nou Municipal de Cornellà tiene capacidad para unos 1.500 espectadores e instalaciones de formación. La operación se lee, en el ambiente del fútbol español, como un movimiento similar al que hizo David Beckham con el Inter de Miami: construir una base de propiedad deportiva para el día después de la carrera activa.

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En julio de 2025, Messi se sumó como socio de El Club de la Milanesa, cadena argentina que proyecta su expansión a Europa. El plan contempla una inversión de unos USD 6 millones, cinco restaurantes en Cataluña —el primero en Castelldefels, cerca del restaurante que ya tiene allí—, tres nuevas sucursales en Argentina y una planta industrial en Tigre.

También tiene participación en Carrasco M, un desarrollo residencial de alta gama en la zona norte de Rosario, frente al río Paraná, que encaró junto a Ángel Di María. El proyecto contempla 24 unidades —tríplex, dúplex y monoambientes— con una inversión estimada de USD 7 millones.

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En bebidas, lanzó Más+, una marca de hidratantes, y tiene L10 Wines, su línea de vinos. Para la indumentaria, creó The Messi Store, con productos asociados a su imagen. Y en un terreno más cotidiano, firmó un acuerdo multianual con Stanley —la primera alianza de ese tipo que la marca cierra con un atleta profesional— para lanzar la colección Messi x Stanley 1913, que incluye kits de mate y el vaso Quencher ProTour. Messi participó del proceso de diseño y aportó ideas sobre materiales, colores y acabados. Desde entonces, la colaboración tuvo varias versiones sucesivas. Todo esto, en paralelo a su contrato vitalicio con Adidas, firmado en 2017 y que, según estimaciones del portal brasileño Columna Financeira, le reporta unos 20 millones de euros anuales. La relación con la marca alemana arrancó en 2004, tras su debut con el Barcelona.

El Club de la Milanesa sumó a Messi como socio en 2025 y apunta a expandirse en España

Durante su etapa en el Paris Saint-Germain, Messi lanzó Play Time Sports-Tech Hold, una firma con sede en San Francisco orientada a inversiones en startups de tecnología, medios y entretenimiento deportivo. También tiene 525 Rosario, una productora de contenidos audiovisuales que toma el nombre de su ciudad natal.

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El eje central de todo este entramado es Limecu España 2010, el holding familiar gestionado por su hermano mayor, Rodrigo Martín Messi. En septiembre de 2025, la sociedad trasladó su sede a Escaldes d’Engordany, Andorra. Según las cuentas más recientes, Limecu cerró 2023 con 236,5 millones de euros en activos. Dentro de sus participadas figura Edificio Rostower Socimi, un vehículo inmobiliario con más de 234 millones en activos. La sociedad Leo Messi Management, encargada de gestionar sus derechos de imagen, facturó 61,9 millones de euros en 2024 y generó más de 11 millones de beneficio.

En noviembre de 2025, Messi fue el protagonista del America Business Forum, celebrado en el Kaseya Center de Miami. El alcalde de la ciudad, Francis Suarez, le entregó allí la llave de Miami en una ceremonia que reunió a figuras del deporte, la política y los negocios. Durante la entrevista que precedió al reconocimiento, el rosarino dejó en claro que su interés por el mundo empresarial es genuino y va más allá de los contratos de imagen: “El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto”, admitió.

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Messi, durante su participación en el America Business Forum de Miami, donde recibió la llave de la ciudad REUTERS/Marco Bello

Según Forbes, los ingresos totales de Messi en 2025 rondaron los USD 135 millones: unos USD 60 millones por su contrato con el Inter de Miami —donde también tiene opción de adquirir hasta un 10% de la propiedad del club, con un valor estimado de entre USD 100 y USD 150 millones— y otros USD 75 millones en patrocinios y contratos publicitarios. En octubre de 2025 extendió su vínculo con Miami hasta el final de la temporada 2028.