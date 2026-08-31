Crimen y Justicia

Horror en Tres de Febrero: se asomó por la ventana de su casa, le arrojaron ácido en la cara y podría perder la vista

Agustina Soledad Rodríguez, de 25 años, sufrió graves quemaduras en el rostro, el cuello y el pecho y permanece internada en terapia intensiva. El atacante escapó y es buscado por la Policía. Su familia pide ayuda para identificarlo

Tres de Febrero ácido ataque
Agustina tiene 25 años y una hija de tres
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Una joven de 25 años fue víctima de un brutal ataque en su casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que un hombre se presentó en la vivienda, le arrojó un líquido en la cara y escapó. La víctima sufrió graves quemaduras y permanece internada.

El hecho ocurrió el jueves pasado. Según relataron familiares de la damnificada, identificada como Agustina Soledad Rodríguez, quien es mamá de una niña de tres años, un hombre golpeó la puerta de la vivienda y dijo que tenía un pedido a su nombre.

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La joven se acercó a una ventana para atenderlo y, cuando la abrió, el atacante le arrojó el líquido en el rostro, el cuello y el pecho. De acuerdo con su familia y con las fuentes policiales consultadas por este medio, se trataba de ácido.

A raíz de la agresión, la mujer, quien trabaja como manicura, sufrió graves quemaduras y debió ser trasladada de urgencia a un hospital.

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La víctima quedó internada en el hospital Bocalandro de Loma Hermosa

A través de sus redes sociales, Jazmín, hermana de la víctima, aseguró que Agustina tiene “el 32% de su cuerpo comprometido” y afirmó que existe un alto riesgo de que las lesiones afecten su vista y sus pulmones.

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Según informó el medio Primer Plano Online, la joven permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro, de Loma Hermosa.

Ataque Tres de Febrero joven
“Es una chica sana. Nunca se metió con nadie”, expresó la hermana de la joven

Tras el ataque, el agresor escapó y hasta el momento permanece prófugo. Personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona y trabaja para identificarlo y determinar cómo llegó hasta la vivienda y qué hizo después de la agresión.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín y, por el momento, el expediente fue caratulado como “lesiones graves”.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa será determinar el móvil del ataque y si el agresor conocía previamente a la víctima. De acuerdo con Primer Plano, en principio los investigadores habrían descartado que se tratara de un episodio de violencia de género.

Mientras avanza la investigación, la familia de la joven inició una campaña en redes sociales para pedir información que permita identificar al responsable.

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Los posteos de la familia

En su cuenta de Facebook, Jazmín lamentó lo ocurrido. “Mi hermana es una chica sana. Nunca se metió con nadie”, manifestó.

También se refirió a su sobrina, quien vivía junto a su madre y cumplirá cuatro años el próximo sábado. Según contó, la nena presenció las consecuencias del ataque y quedó profundamente afectada. Jazmín aseguró que está “con traumas” luego de haber visto a su mamá quemada.

“Por favor, necesitamos saber quién fue, necesitamos justicia”, escribió la hermana de la damnificada. Y cerró su mensaje con un pedido: “Todos por Agustina”.

Otros familiares y amigos también se sumaron al reclamo. “¡Vamos Cucu! Lulu, Cintia, tu mamá, tus hermanos, tu abuela, tus primos, tus cuñados y amigos necesitamos que vuelvas, te exigimos que vuelvas, no podés bajar los brazos ahora”, publicó en sus redes una allegada identificada como Lú Frutos. “¡Pidan por ella! Y Negrita, peleá un poco más”, agregó.

Otra conocida de la joven pidió colaboración para avanzar con la investigación: “El que tenga información, algún detalle o algo, por favor díganos. Agustina se merece Justicia”.

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