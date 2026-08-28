La semana que viene cerrará una nueva estación del Subte de la línea B por obras de mantenimiento

La estación Medrano de la línea B del subte cerrará el 31 de agosto por tres meses por obras de renovación integral.

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El próximo lunes 31 de agosto, la estación Medrano de la línea B del subte porteño cerrará sus puertas por aproximadamente tres meses para someterse a una renovación que abarcará prácticamente todos sus sectores. La intervención forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y apunta a mejorar tanto la infraestructura como la experiencia de viaje de los pasajeros.

La obra, que ya venía ejecutándose fuera del horario de servicio, incluye trabajos que van desde la impermeabilización y la pintura hasta la renovación total de pisos, la instalación de iluminación LED, nueva señalética —tanto fija como digital— y la colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos. El paquete de mejoras contempla también revestimientos cerámicos, nuevos molinetes, puertas de emergencia y mobiliario en andén: bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

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Uno de los ejes centrales de la intervención en Medrano es el tratamiento de las filtraciones de agua, un problema recurrente en buena parte de la red subterránea. Para atacarlo, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y aplicación de productos de última generación. En las paredes se instalará un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir nuevas filtraciones. La transformación alcanzará los accesos, las galerías de escaleras —tanto pedestres como mecánicas—, los vestíbulos y los andenes.

La obra en la estación Medrano buscará resolver filtraciones de agua con inyecciones, tratamiento de juntas y revestimientos anticorrosión.

Junto a esas tareas, el proyecto prevé la restauración de los murales de la estación. El trabajo estará a cargo de un equipo de restauradores profesionales que actuará bajo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMMyBH). La intervención busca recuperar esas obras sin apartarse de los criterios patrimoniales vigentes.

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Medrano será la estación número 21 en ingresar al programa, que ya dejó su huella en dos décadas de paradas a lo largo de la red. Las veinte estaciones renovadas hasta ahora son: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la línea A; Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia en la línea B; San Martín en la línea C; Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo en la línea D; y Jujuy en la línea E. El plan se extendió también a los paradores del Premetro.

Al mismo tiempo, tres estaciones permanecen cerradas por obras: Tribunales en la línea D, y General Urquiza y Entre Ríos en la línea E. La cadena de intervenciones no se detiene ahí: en el horizonte inmediato figuran Alberti, Pasco y Sáenz Peña en la línea A; Ángel Gallardo y Dorrego en la línea B; y Lavalle e Independencia en la línea C.

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Medrano será la estación número 21 del Plan de Renovación Integral de Estaciones que SBASE desarrolla en la red de subte y el Premetro.

El cierre de Medrano se produce en el momento en que la línea B atraviesa su proceso de modernización más profundo en décadas. SBASE formalizó la compra de 174 coches nuevos que ya están en fabricación y llegarán al país durante el primer trimestre de 2027.

Las unidades —todas cero kilómetro— contarán con aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistema de información a los pasajeros visual y auditivo, iluminación LED antivandálica y asientos longitudinales. Además, estarán preparadas para operar con el sistema de señales de tipo CBTC (Communications-Based Train Control). El paquete de mejoras para esa línea incluye también el incremento de potencia, la renovación de vías y aparatos de vías, y la incorporación de nuevo equipamiento en talleres.

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Ese proceso se enmarca, a su vez, en el Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, un programa más amplio que avanza en varios frentes de manera simultánea. Entre ellos: la licitación de la línea F, la adquisición de otros 50 coches nuevos destinados a mejorar la frecuencia en las líneas A y C, la renovación de 84 escaleras mecánicas obsoletas y la instalación de nuevos ascensores en distintas estaciones de la red.