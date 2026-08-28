Honduras

Honduras golpea dos rutas del narcotráfico en un solo día y decomisa más de 1,7 toneladas de cocaína

Honduras registró este viernes uno de los golpes antidrogas más fuertes del año. Dos operativos realizados en menos de 24 horas dejaron 1.760 kilogramos de presunta cocaína incautados en El Progreso y Güinope.

La cisterna se desplazaba por la CA-13 desde La Ceiba hacia San Pedro Sula y el occidente del país. (FOTO: Policía Nacional)
La cisterna se desplazaba por la CA-13 desde La Ceiba hacia San Pedro Sula y el occidente del país. (FOTO: Policía Nacional)
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En menos de 24 horas, autoridades decomisaron 1.240 kilogramos de presunta cocaína en El Progreso, Yoro, ocultos en un compartimiento falso de un camión cisterna, y otros 520 kilogramos en una carretera hacia Güinope, El Paraíso, dentro de otro vehículo modificado.

En conjunto, las operaciones representan 1,76 toneladas de droga interceptadas en dos corredores diferentes del país.

Más allá del volumen, el dato revela un cambio importante: las estructuras de narcotráfico están utilizando simultáneamente rutas del norte y del oriente para mover cargamentos hacia el occidente y eventualmente hacia Guatemala.

El operativo de mayor tamaño ocurrió en El Progreso.La Dirección Nacional Policial Antidrogas interceptó una cisterna que se desplazaba por la carretera CA-13 desde La Ceiba hacia San Pedro Sula y posteriormente al occidente.

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Dentro de un falso compartimiento fueron encontrados 56 fardos, con un peso preliminar de 1.240 kilogramos.

Durante la operación también fueron decomisados cuatro fusiles, tres pistolas, municiones y chalecos antibalas, mientras tres personas fueron detenidas.

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, indicó que el vehículo había sido seguido durante varios meses como parte de investigaciones contra una estructura dedicada al tráfico de drogas.

La hipótesis oficial apunta a que el cargamento tenía como destino Guatemala, desde donde podría continuar hacia México y Estados Unidos.

Otro operativo permitió localizar 520 kilogramos de presunta cocaína en un camión interceptado rumbo a Güinope.(FOTO: Policía Nacional)
Otro operativo permitió localizar 520 kilogramos de presunta cocaína en un camión interceptado rumbo a Güinope.(FOTO: Policía Nacional)

El otro cargamento apareció en el oriente

Horas antes, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico había decomisado 520 kilogramos de presunta cocaína en un camión de carga interceptado en una carretera hacia Güinope.

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La droga estaba escondida en otro compartimiento falso construido en la base del vehículo.

El cargamento fue valorado en aproximadamente L98,8 millones dentro del mercado hondureño y en unos US$6,78 millones en el mercado internacional, según estimaciones divulgadas después del operativo.

La coincidencia de ambos casos refuerza una tendencia: el narcotráfico continúa modificando vehículos comerciales para ocultar grandes cantidades de droga y utilizar carreteras nacionales como corredores terrestres.

Las rutas ya no son las mismas

Durante años, el Caribe hondureño fue considerado el principal punto de ingreso de cargamentos procedentes de Sudamérica.

Desde allí, la droga avanzaba por el corredor norte y posteriormente hacia el occidente. Pero las autoridades aseguran que ese mapa está cambiando.

La Policía decomisó 56 fardos de presunta cocaína ocultos en un compartimiento falso de una cisterna en El Progreso.(FOTO: Policía Nacional)
La Policía decomisó 56 fardos de presunta cocaína ocultos en un compartimiento falso de una cisterna en El Progreso.(FOTO: Policía Nacional)

El aumento de operaciones en el Caribe ha empujado a estructuras criminales a explorar rutas por el Pacífico, el sur y el oriente, utilizando caminos secundarios, manglares y vehículos con compartimientos ocultos.

En agosto, por ejemplo, Marcovia, Choluteca, concentró varios decomisos sucesivos que superaron las 1,4 toneladas.

Ahora, las operaciones de El Progreso y Güinope muestran que los cargamentos también están moviéndose simultáneamente por otros corredores.

El cargamento localizado en Yoro tuvo un peso preliminar de aproximadamente 1.240 kilogramos. (FOTO: Policía Nacional)
El cargamento localizado en Yoro tuvo un peso preliminar de aproximadamente 1.240 kilogramos. (FOTO: Policía Nacional)

La DNPA afirma haber decomisado alrededor de 3,5 toneladas de presunta cocaína en 2026, con una afectación económica calculada en unos L900 millones para las estructuras criminales.

Las cifras muestran capacidad de interdicción, pero también plantean otra lectura.

Si los decomisos aumentan, eso puede significar mejores operaciones policiales, pero también que el volumen de droga que intenta atravesar el país sigue siendo elevado.

Las autoridades trabajan con Fuerzas Armadas, DEA y otras agencias estadounidenses mediante intercambio de inteligencia.

El siguiente paso será determinar la procedencia exacta de los cargamentos, quién financió su traslado y qué organizaciones coordinaban la ruta.

Porque el decomiso termina cuando la droga es incautada. La investigación realmente empieza cuando las autoridades intentan establecer quién estaba detrás de las 1,76 toneladas que cruzaban Honduras por dos rutas diferentes el mismo día.

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