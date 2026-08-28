La trama tras las misiones médicas cubanas: opacidad, explotación laboral y denuncias de trabajo forzoso

Un grupo de profesionales de la salud vestidos con bata blanca sostiene la bandera de Cuba ante una edificación moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El modelo de exportación de servicios sanitarios implementado por el gobierno de Cuba se encuentra bajo un intenso escrutinio internacional. A través de una investigación periodística realizada y documentada por el diario El Universal, se exponen los mecanismos de contratación, el control financiero y las violaciones a los derechos laborales que sufren miles de profesionales de la salud enviados al extranjero bajo el paraguas del Estado cubano.

El funcionamiento de las misiones médicas sigue una estructura corporativa centralizada. En lugar de establecer contratos directos entre los profesionales de la salud y las instituciones receptoras, los gobiernos extranjeros transfieren los pagos a empresas estatales cubanas.

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Un caso ilustrativo resaltado por El Universal ocurrió cuando Angola destinó 71,3 millones de euros ($82,672,350), para contratar a más de 1,100 especialistas. Los fondos no fueron entregados a los médicos, sino a la Corporación Antillana Exportadora, S.A. (Antex), una entidad bajo control estatal cubano.

A través de este modelo, La Habana selecciona al personal, fija sus salarios, administra las divisas y retiene la mayor parte de los ingresos generados. Informes de la Human Rights Foundation (HRF) y de Archivo Cuba señalan que el régimen retiene hasta un 85% de los salarios. Se estima que esta exportación de profesionales genera para las arcas estatales cubanas más de 4,000 millones de dólares anuales.

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Profesionales de la salud en el exterior han calificado el esquema de misiones médicas como "trabajo forzoso", según denuncias expuestas por El Universal. (Cortesía: El Universal).

En la práctica, los médicos reciben estipendios reducidos. Por ejemplo, en contratos de Antex en Angola, de un pago básico mensual de 950 dólares, apenas 200 dólares eran entregados localmente en moneda nacional. El remanente permanecía retenido en la isla y condicionado a la conducta del profesional durante el servicio.

Restricciones a las libertades individuales y condiciones laborales

Las denuncias formuladas por profesionales que han abandonado estas misiones documentan un régimen severo de supervisión y control personal. Entre las limitaciones reportadas a El Universal por médicos participantes se encuentran:

Control documental: Confiscación y retención de pasaportes.

Restricción de movilidad: Prohibición de desplazarse dentro del país de destino sin autorización escrita previa.

Injerencia en la vida personal: Prohibición estricta de contraer matrimonio o reconocer hijos durante el periodo de la misión.

Vigilancia ideológica: Censura sobre declaraciones públicas, opiniones políticas y uso de redes sociales.

Sanciones y separación familiar: Penalizaciones financieras y privación del derecho a regresar a Cuba ante salidas anticipadas o “deserciones”, lo que en diversos casos ha impedido a los profesionales visitar a familiares en estado crítico de salud.

Una infografía resume las demandas en tribunales de Estados Unidos, los informes de la CIDH y las sanciones internacionales sobre las misiones médicas de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué esta situación es grave para el régimen cubano?

Las evidencias e investigaciones recopiladas por El Universal representan un golpe crítico para el gobierno de Cuba por múltiples factores estructurales:

Pérdida del principal activo diplomático: Las misiones médicas han sido el pilar de la propaganda internacional del régimen para proyectar una imagen de solidaridad. La catalogación de este sistema como trata de personas desmantela su valor reputacional.

Amenaza a la mayor fuente de divisas: La exportación de servicios profesionales supera a sectores tradicionales como el turismo o las remesas. El aumento de sanciones, la cancelación de convenios y la presión judicial sobre socios e intermediarios amenazan directamente los ingresos fiscales de la isla.

Riesgo de responsabilidad penal y financiera: Las demandas judiciales en curso contra organismos intermediarios establecen precedentes que podrían obligar a restituir fondos retenidos o indemnizar a las víctimas.

Aumento en la tasa de deserción: Se calcula que entre 15,000 y 20,000 profesionales han abandonado las misiones. Esto genera un desgaste interno considerable y evidencia la crisis del modelo de control social fuera de sus fronteras.

Frente a estas acusaciones, el régimen cubano sostiene que los cuestionamientos forman parte de una campaña promovida desde el extranjero para desacreditar la cooperación médica internacional iniciada en 1963, la cual abarca a más de 600 000 trabajadores sanitarios desplegados en más de 160 países a lo largo de su historia.

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