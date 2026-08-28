El Salvador

Postales que dejó la definición de fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf

La fase de grupos de la Copa Centroamericana finalizó este jueves 26 de agosto. Con los cuartos de final definidos, repara los mejores momentos de la última fecha.

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La última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 definió a los ocho clasificados a cuartos de final y dejó varias sorpresas, como la eliminación de todos los equipos guatemaltecos y de Herediano.

Los cruces serán Alajuelense vs Marathón, Alianza FC vs Motagua, Olimpia vs Firpo y Cartaginés vs Saprissa. Las imágenes muestran los momentos más destacados de esta jornada decisiva.

Copa Centroamericana de Concacaf
Jorge Benguche de Olimpia celebra un gol este jueves, en un partido de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Olimpia y Deportivo Saprissa en el estadio Nacional Chelato Ucles en Tegucigalpa. Los leones ganaron a los ticos y quedaron líderes de grupo. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Gustavo Amador)
Copa Centroamericana de Concacaf
Imanol Enriquez (c) de Olimpia disputan el balón con Sebastían Padilla de Saprissa en un partido sumamente disputado en el país catracho. (Infobae Centroamérica/EFE/ Gustavo Amador)
Copa Centroamericana de Concacaf
Diego Ortez de Luis Ángel Firpo celebra un gol este miércoles, en un partido de la Copa Centroamericana Concacaf entre Xelajú y Firpo en el estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. (Infobae Centroamérica/EFE / Fernando Ruiz)
Copa Centroamericana de Concacaf
Ernesto Monreal de Xelajú MC intenta despejar el balón en el gol de los salvadoreños. El club guatemalteco quedó eliminado del certamen. (Infobae Centroamérica/ EFE / Fernando Ruiz)
Copa Centroamericana de Concacaf
Yairo Moreno de Marathón celebra un gol este miércoles, en un partido de la Copa Centroamericana Concacaf ante Real Estelí de Nicaragua, en una de las sorpresas de la jornada. (Infobae Centroamérica/EFE/ José Valle)
Copa Centroamericana de Concacaf
Leyner Moses (d) de Estelí y el resto de jugadores del club nicaragüense quedaron eliminados de la Copa Centroamericana. (Infobae Centroamérica/ EFE/ José Valle)
Copa Centroamericana de Concacaf
César Archila (d) de Municipal disputa el balón con Jefryn Macías de Motagua. El club hondureño fue el que dijo presente en la siguiente etapa de la copa. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Fernando Ruiz)
Copa Centroamericana de Concacaf
Aaron Murillo (atrás) de Herediano disputa el balón con Jhosti Colindres de Antigua Guatemala. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Alexander Otarola)
Copa Centroamericana de Concacaf
El Estadio Nacional de Costa Rica con poca asistencia para este partido. Herediano era el equipo que tenía opciones de clasificar, pero, quedó tercero de grupo y fuera de los cuartos de final. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Alexander Otarola)
Copa Centroamericana de Concacaf
Nicolás Martínez (d) de Mixco celebra un gol este jueves, en un partido de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Deportivo Mixco y Alianza FC, en el estadio Manuel Felipe Carrera en Ciudad de Guatemala. (Infobae Centroamérica/EFE/ Fernando Ruiz)
Copa Centroamericana de Concacaf
Dany Carvajal de Herediano se lanza por el balón este miércoles, en un partido de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Herediano y Antigua GFC en el estadio Nacional, en San José. (Infobae Centroamérica/EFE/ Alexander Otarola)

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