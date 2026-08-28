Subte gratis para jubilados y pensionados en CABA: qué cambió, cómo será el trámite y cuándo entra en vigencia

La nueva ley elimina el pase especial y vincula el beneficio del subte gratis al documento nacional de identidad. (Wikimedia Commons)

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La Ciudad de Buenos Aires aprobó un nuevo sistema para que jubilados y pensionados viajen gratis en subte con el DNI, una medida que alcanza a quienes residen en territorio porteño y cobran hasta 2,5 haberes mínimos. El anuncio lo hizo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras la sanción de una ley que modifica la forma de acceso al beneficio y elimina la necesidad de contar con un pase aparte para ingresar al servicio.

El cambio apunta a simplificar un trámite que, hasta ahora, exigía una credencial específica para acreditar el derecho a la gratuidad. Con el nuevo esquema, la identificación quedará asociada al documento nacional de identidad del usuario. Una vez que la persona complete el alta, podrá apoyar el DNI en el molinete habilitado y entrar sin pagar pasaje.

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La medida incorpora una novedad práctica para la vida cotidiana de los usuarios: el acceso gratuito no tendrá restricción horaria. Según informó la administración porteña, la gratuidad regirá todos los días y en todo momento en que el servicio de subte esté operativo. Ese punto resulta central para quienes usan la red fuera de los horarios habituales, ya sea por turnos médicos, trámites, visitas familiares o actividades laborales.

Qué cambió con el nuevo sistema

El cambio principal es el soporte del beneficio. En lugar de depender de una tarjeta o pase especial, el sistema quedará vinculado al DNI del beneficiario. La idea oficial es que el ingreso resulte más simple y directo.

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En términos prácticos, eso implica tres modificaciones relevantes:

el acceso será con DNI

el alta se hará una sola vez, con renovación al vencimiento

no habrá límites de días ni franjas horarias para usar el beneficio

La ley también fija una duración extensa para la habilitación. El beneficio tendrá una vigencia de cinco años, con opción de renovación tantas veces como sea necesario, siempre que la persona siga cumpliendo las condiciones previstas por la norma.

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El nuevo sistema de subte gratis en la Ciudad de Buenos Aires alcanza a quienes residen en territorio porteño y cobran hasta 2,5 haberes mínimos.

Quiénes podrán viajar gratis

El universo alcanzado por la ley incluye a quienes cumplan con requisitos concretos de residencia y nivel de ingresos. Podrán acceder:

jubilados con domicilio en CABA

pensionados con domicilio en CABA

titulares de haberes de hasta 2,5 jubilaciones mínimas

retirados de las Fuerzas Armadas

retirados de las Fuerzas de Seguridad que residan en la Ciudad

Ese recorte busca focalizar el beneficio en sectores con ingresos previsionales bajos o medios dentro del padrón de adultos mayores y retirados.

Cómo será el trámite

Aunque la ley ya fue aprobada, todavía falta la reglamentación para que el sistema entre en funcionamiento. Ese paso administrativo definirá la operatoria exacta, los puntos de validación y la puesta en marcha técnica en la red de subtes.

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De todos modos, la Ciudad ya anticipó cuáles serán los requisitos básicos para tramitar el alta. La gestión podrá hacerse en las sedes comunales y pedirá una documentación acotada:

DNI

recibo de haberes

Con esa información, el Gobierno porteño cargará al beneficiario en el sistema para habilitar el acceso gratuito con el documento.

Para el usuario, el recorrido esperado será simple:

verificar que cumple las condiciones de residencia e ingresos acercarse a una sede comunal presentar DNI y comprobante de haberes esperar la activación del beneficio usar el DNI en el molinete cuando el sistema ya esté habilitado