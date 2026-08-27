Rusia confirmó que podría atacar objetivos militares británicos por el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con el ministro de Industria y Comercio, Antón Alijánov, en el Kremlin (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

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Rusia advirtió este jueves que podría atacar objetivos militares británicos tanto dentro como fuera de Ucrania, en respuesta a los ataques ucranianos contra territorio ruso realizados con misiles de crucero británicos de largo alcance.

La advertencia, formulada por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova, en una conferencia de prensa en Moscú, fue la más contundente que Rusia haya dirigido hasta ahora contra el Reino Unido, país miembro de la OTAN y aliado incondicional de Ucrania. Zakharova sostuvo que Londres está “a un paso” de convertirse en cómplice legal de lo que calificó como “terrorismo” contra la población civil rusa, algo que, según advirtió, tendrá “consecuencias catastróficas” a menos que el país cambie de rumbo.

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“Hemos advertido en repetidas ocasiones de que cualquier instalación y equipo militar británico en Ucrania y más allá de sus fronteras podría ser objeto de ataques en respuesta a los ataques ucranianos contra territorio ruso llevados a cabo con armas británicas”, afirmó la vocera. “Proponemos que los dirigentes británicos analicen una vez más de forma detenida la situación y abandonen de inmediato, de la manera más resuelta e inequívoca, la línea hostil y agresiva, que solo puede (...) crear el riesgo de que el conflicto se intensifique hasta alcanzar un nivel completamente nuevo”, agregó.

El ataque en Donetsk que precedió la advertencia

Un bombero frente a un edificio destruido tras un ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra un centro comercial en Donetsk, ciudad bajo control ruso (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Zakharova lanzó su advertencia un día después de que Rusia acusara a Kiev de disparar misiles británicos Storm Shadow contra un centro comercial en la ciudad de Donetsk, bajo control ruso, en el este de Ucrania, en un ataque que —según Moscú— dejó heridos entre la población civil, incluidos niños.

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El Kremlin ya había afirmado el lunes que el Reino Unido está echando “leña al fuego” de forma metódica, después de que Londres anunciara que permitirá a Kiev acceder a tecnología clasificada para iniciar su propia producción de misiles Storm Shadow, capaces de golpear el interior de Rusia. Francia, por su parte, ya dio su consentimiento para ceder la licencia de esa tecnología, de origen franco-británico.

Una amenaza que se cruza con la visita del jefe de la CIA a Moscú

La advertencia contra Londres se conoce apenas días después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajara a Moscú para transmitirle a Rusia una advertencia de sentido inverso: que no ataque a ningún país miembro de la OTAN, según fuentes citadas por The Wall Street Journal. Se trató de la primera visita de un jefe de inteligencia estadounidense a la capital rusa desde noviembre de 2021, cuando William Burns, entonces director de la CIA, viajó a Moscú para intentar disuadir a Vladímir Putin de invadir Ucrania.

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Un avión C-17 Globemaster, que se cree transportaba al director de la CIA, John Ratcliffe, aterriza cerca de Riga, Letonia, en su viaje a Moscú (@ALFREDSPODINS via X/via REUTERS)

Según esas mismas fuentes, el viaje de Ratcliffe respondió a nuevas evaluaciones de inteligencia estadounidense que indican que Putin, bajo presión tanto en el frente ucraniano como en el plano interno, podría intentar poner a prueba la solidez de la OTAN con una acción de alcance limitado en los próximos años, que iría desde un ciberataque hasta una incursión terrestre de baja escala, con probabilidades de apuntar a algún país báltico. Un factor adicional que podría influir en los cálculos del Kremlin es el déficit de municiones que enfrenta Occidente, luego de que Estados Unidos redujera sus reservas de ciertas armas por las transferencias a Ucrania y por el propio conflicto con Irán.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había confirmado que Ratcliffe mantuvo conversaciones con funcionarios de inteligencia rusos durante su estadía en Moscú, aunque aclaró que no hubo reunión con Putin, quien sí fue informado sobre el contenido de los encuentros. El propio presidente estadounidense, Donald Trump, había restado importancia al viaje en una entrevista con el conductor radial Glenn Beck, al describirlo como “semirrutinario” y centrado en los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania: “Algo puede surgir de esto”, dijo. “Estamos trabajando con intensidad para poner fin a esa guerra y, francamente, ambas partes quieren verla terminada en este punto”, agregó.

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