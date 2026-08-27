Uruguay despide a Rubén Rada con un día de duelo nacional, tambores en la calle y velatorio popular en el Palacio Legislativo

Cientos de personas se congregaron en los barrios Sur y Palermo de Montevideo en la noche del miércoles para despedir a Rubén Rada al ritmo del candombe (Foto: AP/Matilde Campodónico)

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El gobierno de Uruguay decretó duelo oficial para este jueves 27 de agosto tras la muerte de Rubén Rada, fallecido el miércoles 26 a los 83 años a causa de una neumonía bilateral. Las banderas en todos los organismos públicos del país ondean a media asta, y el Estado asumió la organización de las honras fúnebres en coordinación con la familia. El velatorio, abierto a todo público, se realiza desde las 14 hasta las 21 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, según confirmó la vicepresidenta Carolina Cosse.

Pocas horas después de conocerse la noticia, la respuesta popular no esperó a los actos oficiales. La convocatoria surgió de forma espontánea en redes sociales y se propagó de boca en boca: la consigna era reunirse en la zona de Minas e Isla de Flores, en los barrios Sur y Palermo de Montevideo, con tambores. La respuesta fue multitudinaria. Cientos de personas ocuparon varias cuadras de esos barrios, estrechamente ligados a la historia del candombe, y el homenaje se extendió hasta la madrugada del jueves.

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El presidente Yamandú Orsi describió el estado de ánimo de su entorno como de personas “conmovidas, descolocadas, desorientadas” y anticipó que este jueves habrá “muchas lonjas sonando por ahí”. En una entrevista con Canal 5, el primer mandatario uruguayo recordó a Rada como “un tipo querido, querible, cercano, terrible gente”, con “una creatividad única”, y evocó los versos de “Muriendo de plena”, la canción en la que el músico pedía que lo velaran “bailando una rica plena”. “Quería que lo recordáramos de cierta forma y no de otra, así que habrá que moverse”, dijo Orsi, quien adelantó que se imagina “esa escalinata llena de tambores”. El presidente también valoró la cercanía del músico con el expresidente José Mujica en sus últimos meses de vida: “Al viejo lo levantaba, lo disfrutó. Un gran compañero de ruta el Negro, eso fue emocionante y aparte muy aleccionador”. El secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, lo despidió en X como “un exponente de nuestra cultura, generoso, que siempre estuvo donde y cuando su país lo necesitó”.

El oficialista Frente Amplio (FA) emitió una declaración en la que manifestó “profunda tristeza” por la pérdida de “una de las figuras más queridas, auténticas y trascendentes de la cultura uruguaya”. Desde el partido de gobierno subrayaron que Rubén Rada “supo transmitir alegría aun en los momentos difíciles” y que “entendió que la cultura puede ser una herramienta para construir una sociedad más justa, más solidaria y más humana”.

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Ruben Rada junto al expresidente José Mujica y el presidente Yamandú Orsi. El músico acompañó a Mujica en los meses previos a su muerte, algo que Orsi destacó como "emocionante y muy aleccionador"(Foto: @OrsiYamandu)

El mundo sindical también se sumó a la despedida. El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores) recordó el papel de Rada durante la última dictadura cívico-militar, cuando el artista “supo esquivar la censura con canciones que sostuvieron un espíritu de resistencia y libertad” en su paso por la banda Tótem. “A lo largo de su vida acompañó con su voz y su figura las causas de los derechos humanos, la memoria y la lucha por una sociedad más justa, siempre del lado de los sectores populares de los que él mismo provenía”, señaló el comunicado sindical.

Desde Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo destacó la solidaridad de Rada con la búsqueda de nietos e hizo mención a su participación en el Concierto por la Identidad, celebrado en el teatro Solís en mayo. “Te vamos a extrañar, pero nos queda tu risa, tu solidaridad, tu humor y tu música”, expresó la organización. El club Peñarol, del que Rada era reconocido hincha, publicó en redes que el artista “ha sido desde siempre y será eternamente un abanderado de nuestros colores”.

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Las despedidas se multiplicaron también en el ámbito artístico regional. Jaime Roos, quien lo consideraba su “maestro y héroe”, afirmó que “se fue un pedazo del cielo del Uruguay” y que “se hace muy difícil tomar conciencia de que nos hemos quedado sin él”. Desde Madrid, Jorge Drexler publicó en Instagram: “¡Maestro querido! ¡Qué hueco se nos queda el pecho! ¡Qué privilegio haber compartido este planeta contigo!”, y cerró con un “¡Salve Rubén Rada!”. La actriz Natalia Oreiro escribió “fuiste, sos y serás lo más grande de Uruguay… como artista, como persona, como amigo”. Fito Páez, desde Argentina, lamentó en X la partida de “el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría”. Charly García, sin escribir una palabra, publicó en Instagram una foto junto a Rada musicalizada con “Dedos”, uno de los clásicos que el uruguayo compuso en su etapa con Tótem. La brasileña Daniela Mercury, que compartió escenario con Rada en febrero durante el festival Canelones Suena Bien, lo calificó como “uno de los músicos más importantes del mundo”.