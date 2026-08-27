El imperio inmobiliario de Mark Zuckerberg: castillos, mansiones y una megafinca en Hawái

La vocería de Zuckerberg confirmó una operación privada para adquirir una residencia histórica en Waterford (AP Foto/Nic Coury, Archivo)

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Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan adquirieron Strancally Castle, un castillo neogótico del siglo XIX ubicado en el condado de Waterford, en el sureste de Irlanda, junto al río Blackwater. La operación se concretó mediante una transacción privada y fuera del mercado, según confirmó un vocero del fundador de Meta.

El precio no trascendió de forma oficial. The Irish Times estimó que la propiedad podría valer entre 20 y 30 millones de euros (USD 23.279.600 - 34.919.400). El vocero de Zuckerberg indicó que la familia está entusiasmada con la posibilidad de cuidar la histórica residencia y de pasar tiempo en el país.

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Un castillo con siglos de historia

La operación se realizó mediante una transacción privada fuera del mercado para adquirir Strancally Castle, una propiedad del siglo XIX en Waterford (REUTERS).

Strancally Castle se construyó entre 1827 y 1830 para John Keily, un político que representó a Clonmel y ocupó uno de los principales cargos públicos del condado de Waterford. El diseño estuvo a cargo de los hermanos James y George Richard Pain, quienes también participaron en otras construcciones de referencia en Irlanda, como el castillo de Dromoland y la cárcel del condado de Cork.

La propiedad tiene tres pisos y aproximadamente 1.486 metros cuadrados de superficie. Su arquitectura neogótica se distingue por grandes torres, muros de piedra y detalles propios de los castillos del siglo XIX. La finca abarca unas 178 hectáreas que incluyen jardines, zonas boscosas, terrenos de pasto, acceso directo al río Blackwater y un embarcadero privado.

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Antes de pasar a manos de Zuckerberg y Chan, el castillo perteneció durante unos 25 años a Michael y Giancarla Alen-Buckley, quienes dedicaron cerca de dos décadas a recuperar tanto la residencia como los terrenos. Michael Alen-Buckley es cofundador de la firma londinense de inversión RAB Capital, mientras que Giancarla es hija del fallecido empresario hotelero Charles Forte. Tras la venta, los anteriores propietarios expresaron su satisfacción porque los nuevos dueños continuarían con las inversiones destinadas a preservar el lugar.

A unos 4,5 kilómetros del castillo actual se encuentran las ruinas de una fortaleza medieval vinculada a la familia Desmond. El folclore local asocia ese edificio a una supuesta trampa mortal conectada al río, aunque no existen pruebas históricas que respalden ese relato.

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La pareja formada por el empresario y Priscilla Chan adquirió una finca de 178 hectáreas junto al río Blackwater, con jardines, acceso al agua y una construcción histórica restaurada durante años - REUTERS/Mario Anzuoni

La propiedad no será la residencia habitual de la pareja, que continuará radicada en Estados Unidos. Según informó Reuters, la utilizarán durante sus estadías en el país. Meta mantiene su sede internacional en Dublín desde 2009 y cuenta con alrededor de 1.500 empleados en Irlanda, lo que la posiciona como una de las principales empleadoras del sector tecnológico en el país.

Esta adquisición no fue el primer intento de Zuckerberg de incorporar una propiedad irlandesa a su patrimonio. En 2025, el empresario mostró interés en Castlemartin House and Estate, en el condado de Kildare, aunque su propietario, el multimillonario John Malone, rechazó la oferta.

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Un portafolio inmobiliario de escala global

Las compras recientes abarcan una mansión en Indian Creek por USD 170 millones, tierras en Kauai con inversiones que Wired sitúa por encima de USD 300 millones y dos fincas frente a Lake Tahoe adquiridas por USD 59 millones (1 OAK Studios/REUTERS)

La compra del castillo se suma a una serie de adquisiciones de gran escala que Zuckerberg y Chan realizaron en los últimos años. La de mayor superficie es Ko’olau Ranch, en la isla de Kauai, Hawái. El empresario comenzó a comprar tierras allí en 2014, con una inversión inicial de más de USD 100 millones en dos terrenos contiguos en la costa norte de la isla, según informó Forbes. En 2025 sumó otras 389 hectáreas por más de USD 65 millones, de acuerdo con Wired.

Sus propiedades en Kauai superan las 930 hectáreas, con desembolsos en tierras que exceden los USD 235 millones. Wired calculó que la inversión total del proyecto, incluidas las obras, ya supera los USD 300 millones. El complejo cuenta con dos grandes residencias, casas de huéspedes, terrenos agrícolas y un refugio subterráneo.

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Zuckerberg y Chan también adquirieron una propiedad en Indian Creek y tierras en Hawái y California (Ferris Rafauli Design (Renderings))

En marzo de 2026, Zuckerberg y Chan compraron una mansión en Indian Creek, una isla privada en Miami, por USD 170 millones, la venta residencial más cara registrada hasta ese momento en el condado de Miami-Dade, según The Wall Street Journal. La propiedad, que estaba en construcción al momento de la compra, tiene nueve habitaciones, muelle privado, pileta, gimnasio y una biblioteca con un pasadizo secreto.

La cartera inmobiliaria de la pareja incluye además dos fincas contiguas frente a Lake Tahoe, en California, adquiridas por un total de USD 59 millones. El proyecto contempla siete edificios con alrededor de 6.970 metros cuadrados de superficie construida, que incluyen una residencia principal de aproximadamente 1.858 metros cuadrados, casas para huéspedes, gimnasio y oficinas.

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