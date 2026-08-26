Política

La Iglesia argentina confirmó dónde se alojará el papa León XIV en su visita al país y que lugares visitará

El arzobispo Jorge Eduardo Scheining se reunió con el Sumo Pontífice en el Vaticano y adelantó parte de la agenda de su gira por el país, prevista del 8 al 11 de noviembre. El cronograma incluye ir a una cárcel y un acto masivo que podría ser en el estadio de River, aunque aún no está confirmado

El arzobispo Jorge Eduardo Scheining se reunió con León XIV y habló de la próxima visita papal.
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La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá como base la Nunciatura de Buenos Aires, desde donde prevé realizar un recorrido que aún falta definir por completo, pero ya tiene paradas establecidas, según informó Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes-Luján, tras mantener una reunión con líder de la Iglesia católica en el Vaticano.

El religioso comentó -en declaraciones a Radio Mitre- que el Papa descansará en la Nunciatura de Buenos Aires y el esquema inicial de la visita contempla que estará el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, siempre con base en esa sede. También están en análisis encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad.

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Edificio de estilo clásico con una cúpula central, balcón, reja frontal, pilares y una bandera en un mástil frente a un cielo despejado
El Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires

En cuanto al estado actual de la organización del viaje, Scheining confirmó un dato anticipado ayer por Infobae: esta semana llegó a la Argentina una misión vaticana que terminará de definir el itinerario y la seguridad de la visita del papa León XIV. “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, reafirmó el religioso.

A la par, según pudo saber este medio, el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, serán recibidos por León XIV el jueves 27 en Roma.

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Esa audiencia tendrá un fuerte contenido institucional. Será el encuentro de la conducción del Episcopado argentino con el Pontífice a poco más de dos meses de su llegada al país, en un momento en que la Iglesia, el Vaticano y el Gobierno comenzaron a transformar las propuestas iniciales en un esquema operativo para los cuatro días de la visita.

Un hombre con anteojos, solideo rosado y casulla verde sostiene un micrófono frente a un altar decorado
El arzobispo Jorge Eduardo Scheining habla durante una ceremonia religiosa

Su reunión con León XIV y los actos por definir

Sobre las actividades en agenda, el arzobispo de Mercedes-Luján señaló que todavía se ajustan los detalles: “Vamos a tener distintos encuentros, eso es lo que se está afinando”.

Al hablar de su encuentro con el papa en el Vaticano, Scheining dijo que fue “la primera vez” que estuvo con el pontífice. “Es un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno. Charlamos de la Argentina, de la Iglesia y de su visita”.

Entre las opciones se encuentra una visita a un penal que podría ser la cárcel de Villa Devoto. “Es posible, sí, es posible”, respondió Scheining al ser consultado sobre si esa podría ser la prisión elegida para que el Papa tenga un encuentro con gente privada de su libertad.

Además, se refirió a la posibilidad de un acto masivo con jóvenes en el estadio Monumental de Buenos Aires, que está en carpeta pero aún no se confirmó. “La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado (tiene capacidad para 85 mil personas) y nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”.

El arzobispo finalmente indicó que el viaje a la Argentina forma parte de un trayecto más amplio: antes el Papa irá a Uruguay y después a Perú.

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