Qué es un GLOF, el “tsunami desde el cielo” provocado por el desprendimiento de un glaciar en Nepal y el Tíbet

Sus aguas turbias, cargadas de sedimentos y escombros, inundan las orillas

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La sigla GLOF proviene de “Glacial Lake Outburst Flood” (Inundación por desborde de lago glaciar) y es el fenómeno que los expertos creen que pudo haber originado la tragedia de Nepal, cuyo balance hasta el momento es de más de 300 muertos y 1.300 desaparecidos.

La hipótesis es que un enorme bloque de hielo que cayó desde un glaciar desde miles de metros de altura pudo haber provocado el desborde que arrastró todo a su paso, a medida que se desplazaba laderas abajo con velocidad arrasadora.

Colapso del glaciar

El desastre parece haber sido provocado por el derrumbe de un glaciar en las montañas de Nepal cerca del Tíbet chino.

“Un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros (...) y cayó en un valle”, explicó Simon Cox, científico principal del instituto neozelandés GNS Science.

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“Se transformó en una masa arrolladora de detritos (...) que arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón”, explicó a la AFP.

Mohan Bahadur Chand, profesor asistente del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Kathmandú, detalló a Reuters el mecanismo: el hielo se habría roto a esos 5.200 metros y, en una caída vertical de casi 1.200 metros, comenzó a derretirse mientras arrastraba toneladas de sedimentos. Luego se produjo otra caída de unos 3.000 metros hasta alcanzar los ríos, y esa combinación de altura e impacto terminó de derretir el hielo roto y sumó aún más sedimento al flujo.

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Cox comparó el fenómeno con el efecto de un émbolo: la masa que caía empujó hacia adelante toda el agua que ya corría por el valle del río, como si fuera una jeringa, mientras seguía derritiendo hielo y sumando material. Así se formó un flujo hiperconcentrado, similar al concreto, capaz de superar ampliamente los 100 kilómetros por hora —a veces hasta 200— y de arrastrar todo lo que encontraba a su paso.

El muro de agua impactó primero un puesto fronterizo, tal como documentan unas imágenes escalofriantes de una cámara de seguridad que muestran una masa de lodo enterrando la zona mientras la gente huye ante su avance.

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Luego siguió su curso río abajo hacia Nepal, inundando pueblos y derribando puentes y edificios.

El video de seguridad muestra un concurrido paso fronterizo con un edificio principal, vehículos y personas. Se observa a individuos moviéndose rápidamente fuera del área. Segundos después, una nube de polvo y escombros de gran tamaño cubre el lugar, ocultando la infraestructura. Un deslizamiento de tierra envuelve completamente el paso fronterizo entre Nepal y China.

Actividad sísmica

El colapso del glaciar fue lo suficientemente grande como para registrarse como un evento sísmico, que inicialmente fue confundido con un terremoto.

Sin embargo, tras un análisis más detallado, el Servicio Geológico de Estados Unidos determinó “que el evento sísmico fue, en realidad, un colapso glaciar y un flujo de escombros, y que no se había producido ningún terremoto”.

Esta fotografía, difundida por la agencia de noticias Xinhua, muestra una zona afectada por un deslizamiento de tierra cerca del puerto de Gyirong, el miércoles 26 de agosto de 2026, en la Región Autónoma del Tíbet, en el suroeste de China. (Xinhua vía AP)

El colapso se registró como un “evento sísmico” de magnitud 5,2, que tuvo lugar a las 8H37 locales (02H52 GMT).

Calcular exactamente cuánta parte del glaciar se derrumbó llevará tiempo, dijo Cox, pero podría oscilar entre “medio millón de metros cúbicos y decenas de millones de metros cúbicos”.

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Reconstrucción de los hechos

Dado que la zona afectada es en gran parte inaccesible, los expertos utilizan cualquier medición disponible en el terreno e imágenes satelitales “tomadas antes y después” para reconstruir el desastre, explicó Lauren Vargo, glacióloga de la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda.

Algunos expertos sugirieron que el GLOF es un riesgo creciente a medida que los glaciares se derriten debido al cambio climático. Esto ocurre cuando una frágil pared de escombros que retiene un lago formado por el derretimiento del glaciar se derrumba repentinamente, liberando el agua que se encuentra detrás.

Sin embargo, otros expertos indicaron que no detectaron la presencia de lagos glaciares cerca del lugar del colapso e indicaron que el agua acumulada debajo del glaciar podría haber caído en cascada junto con el bloque que se desprendió.

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Chand coincidió en que la falta de lagos glaciares visibles en la zona hace difícil explicar una inundación de esta magnitud, y remarcó que ese vacío de conocimiento —agravado por lo inaccesible del terreno para los sistemas de monitoreo— deja a las comunidades de montaña cada vez más vulnerables ante este tipo de desastres.

Alerta

Las autoridades nepalíes recibieron la primera notificación de una inundación alrededor de las 9H00 locales y comenzaron a alertar a las zonas situadas a lo largo del río Bhote Khoshi.

Sin embargo, no está claro cuántas personas recibieron la advertencia, ni cuánto tiempo habrían tenido para reaccionar.

“La realidad es que, si te encuentras en una comunidad situada debajo de un gran glaciar y, potencialmente, de un lago glaciar donde podría ocurrir una GLOF, en cierta medida es una bomba de relojería”, indicó Adrian McCallum, glaciólogo de la Universidad de Sunshine Coast, en Australia.

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E incluso para quienes reciben una alerta, las opciones son limitadas, señaló Hatim Sharif, hidrólogo de la Universidad de Texas en San Antonio.

“Correr no servirá de nada”, ni tampoco intentar huir en vehículo, explicó a la AFP, ya que el lodo y el agua que se desplazan a gran velocidad forman una combinación letal como “concreto líquido”.

La única solución es subir a una colina, de al menos seis metros, estimó.

Cox, que además coordinó tareas de reconstrucción de la secuencia mediante imágenes satelitales, señaló que la magnitud de la ola —de decenas de metros de altura en algunos tramos de ladera— suma un riesgo adicional para las tareas de rescate a lo largo de los 60 kilómetros afectados, por la posible caída de rocas de gran tamaño.

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Cambio climático

Una carretera inundada tras una crecida repentina en Galchhi, en el distrito de Dhading, Nepal, el 26 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

Aunque es difícil atribuir de inmediato cualquier evento glaciar específico al cambio climático, el calentamiento del planeta representa una presión constante sobre estos ríos de hielo, según los expertos.

Los glaciares están en retroceso en todo el mundo, lo que genera riesgos de desastres, pero también priva a las comunidades situadas río abajo de fuentes de agua vitales.

“La mejor manera de mitigar el riesgo sería reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento”, afirmó Vargo.

Chand agregó que, más allá del trabajo científico, hace falta una cooperación transfronteriza más sólida entre gobiernos —no solo entre investigadores— para compartir datos entre países, ya que este tipo de desastres no respeta fronteras administrativas.

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(Con información de AFP y Reuters)