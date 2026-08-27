Política

La CONAE designó a Josefina Pérès como directora ejecutiva y técnica

Tras su paso por la gerencia de proyectos satelitales, la ingeniera argentina fue elegida por el directorio para conducir el organismo

Dos mujeres de pie posan junto a la bandera de Argentina frente a un panel de madera
Josefina Pérès posa junto a la bandera argentina tras su designación como nueva directora ejecutiva y técnica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
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La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) anunció el nombramiento de Josefina Pérès como nueva Directora Ejecutiva y Técnica. El Directorio de la institución oficializó la designación de la ingeniera, quien cuenta con más de quince años de trayectoria en el organismo y una amplia experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos satelitales.

Según informó la CONAE en sus redes sociales, Pérès es ingeniera electrónica graduada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó un máster de investigación en el Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse, Francia, y se incorporó a la comisión en 2009. Desde 2021 ocupaba el cargo de Gerente de Proyectos Satelitales.

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El encuentro en el que se resolvió su nombramiento contó con la participación de Adriana Baravalle, vicepresidenta del Directorio y Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros; María Jimena Schiaffino, representante de la Cancillería; Felipe Berón, del Ministerio de Economía; Alejandro Aníbal Moresi, representante del Ministerio de Defensa; y Emiliano Cisneros y Alejandro Nelli, por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Según detalló el organismo, a lo largo de su carrera Pérès participó en los principales proyectos satelitales desarrollados en el país. En la Misión SAOCOM, fue responsable de ingeniería del instrumento SAR, Jefa de Proyecto Alterna y, más tarde, Jefa del Proyecto SAOCOM 1B. Además, cumple funciones docentes en la materia Sistemas Espaciales, parte de la Carrera de Especialización en Industria y Sistemas Espaciales (EISA) de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

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La ingeniera también trabajó en la articulación entre áreas técnicas de la comisión y en la vinculación con instituciones, empresas y socios internacionales.

El organismo destacó: “El Directorio de la CONAE confía plenamente en sus capacidades para afrontar esta nueva etapa, que tiene como prioridad el proyecto SABIA-Mar, la misión argentina de observación de la Tierra destinada principalmente al estudio del mar y las costas, proceso que la Ing. Pérès viene planificando desde su rol en la Gerencia de Proyectos Satelitales”.

Su experiencia y conocimiento contribuirán a seguir fortaleciendo las capacidades de la Argentina y a potenciar el desarrollo del sector espacial”, concluyó CONAE en su comunicado oficial.

La misión de CONAE

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) cuenta con atribuciones para actuar en los ámbitos científico, técnico, industrial, comercial, administrativo y financiero tanto en el sector público como privado. La entidad posee la responsabilidad de proponer y ejecutar políticas vinculadas al desarrollo y la promoción de actividades espaciales de carácter pacífico en el territorio nacional.

Su misión institucional se centra en facilitar el acceso y uso de información de origen espacial y sus aplicaciones sobre el territorio continental y marítimo argentino, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población. Este objetivo abarca la provisión de datos a sectores económicos y productivos, para elevar la productividad y la competitividad dentro y fuera del país.

La entidad posee la responsabilidad de proponer y ejecutar políticas vinculadas al desarrollo y la promoción de actividades espaciales de carácter pacífico en el territorio nacional (Credit: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
La entidad posee la responsabilidad de proponer y ejecutar políticas vinculadas al desarrollo y la promoción de actividades espaciales de carácter pacífico en el territorio nacional (Credit: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

A su vez, la CONAE impulsa la industria nacional mediante el fomento de empresas innovadoras, ampliando la participación argentina en mercados internacionales con productos y servicios de alto valor agregado. Además, promueve la integración de la Argentina en investigaciones y actividades de exploración y utilización pacífica del espacio ultraterrestre, en coordinación con organismos extranjeros y foros multilaterales.

Entre los objetivos definidos por la agencia estatal, se incluye el aporte de conocimientos científicos y tecnológicos avanzados, así como la generación de nuevas oportunidades educativas y laborales en el país. Su estrategia prevé la elaboración y ejecución de un Plan Espacial Nacional, considerado parte de la política de Estado, a fin de maximizar el uso de la ciencia y la tecnología espacial en beneficio de la gestión pública.

Según la estructura y atribuciones establecidas, la CONAE colabora con el Estado nacional como fuente de información estratégica para la toma de decisiones y la gestión gubernamental, orientando todas sus acciones al uso pacífico del espacio exterior y al desarrollo autónomo de capacidades tecnológicas en Argentina.

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