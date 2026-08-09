Rescataron más de 140 perros en criaderos de Córdoba y hay dos imputados

(Fuente: MPF)

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En Córdoba, un operativo judicial y policial derivó en el rescate de más de 140 perros que estaban enjaulados en criaderos y en la imputación de dos hombres mayores de edad, en una causa que investiga presunto maltrato animal y posibles irregularidades vinculadas con la actividad.

Según informó ElDoce.tv, los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Territorial Integrada 14 y se desarrollaron en dos puntos de la provincia: barrio Los Boulevares y la localidad de Toledo. La intervención se activó luego de que veterinarios de Policía Judicial establecieran la existencia de actos compatibles con maltrato animal.

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En el primero de los allanamientos, los investigadores encontraron 42 perros de razas Bulldog Inglés, Shih Tzu, Chihuahua y Pug Carlino. Por otro lado, en un segundo operativo, realizado en Toledo, aparecieron otros 104 perros de razas Pug Carlino y Bulldog Francés.

La causa puso el foco sobre las condiciones en las que se encontraban los animales. ElDoce.tv detalló que, en ambos lugares inspeccionados, los perros estaban encerrados en jaulas, un dato que quedó incorporado al expediente a partir de las evaluaciones técnicas realizadas durante los procedimientos. Esa constatación resultó central para avanzar con medidas judiciales y con el secuestro de los animales.

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Los allanamientos terminaron con dos hombres imputados, aunque por el momento no trascendieron sus identidades ni el detalle completo de las acusaciones. La investigación busca establecer cuál era el funcionamiento de los criaderos, bajo qué condiciones operaban y si existían permisos o habilitaciones para desarrollar esa actividad en esos inmuebles.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que el expediente seguirá abierto para determinar si los establecimientos contaban con autorización formal y si, además del presunto maltrato animal, hubo otras conductas delictivas. Entre las hipótesis bajo análisis figura el posible ejercicio ilegal de la profesión, una línea que podría ampliar el alcance de la causa a medida que se incorporen nuevas pruebas.

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El destino inmediato de los animales quedó en manos de una organización de rescate. Los perros fueron entregados a la Asociación Civil Hocicos Felices, ubicada en la capital cordobesa, donde recibirán atención y resguardo tras el operativo.

La actuación de los veterinarios de Policía Judicial tuvo un peso decisivo en la secuencia del caso. Su intervención permitió respaldar técnicamente la sospecha de maltrato, un elemento que suele resultar clave en expedientes de este tipo por la necesidad de acreditar el estado de los animales y las condiciones de alojamiento, alimentación y cuidado.

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La pesquisa seguirá bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá definir en los próximos días si incorpora nuevas imputaciones, ordena otras medidas de prueba o profundiza la revisión sobre documentación, habilitaciones y responsabilidades. Por ahora, el expediente tiene un dato central: más de 140 perros fueron retirados de jaulas en dos criaderos de Córdoba y quedaron bajo resguardo mientras avanza la causa.

Hay varios casos de rescate por maltrato animal durante las últimas semanas. A fines de julio, en el paso fronterizo del Puente Internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú, autoridades aduaneras detectaron 13 perros salchicha ocultos dentro de un auto, sin la documentación sanitaria exigida para su ingreso.

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Durante la inspección encontraron 12 cachorros de raza Dachshund de alrededor de un mes de vida y una hembra adulta. El hallazgo activó actuaciones administrativas bajo sospecha de contrabando y derivó en la intervención de organismos de control sanitario de Uruguay, que dispusieron el resguardo inicial de los animales.

El medio detalló que los perros quedaron bajo custodia de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería de Uruguay y que, una vez completados los trámites aduaneros, el caso pasaría al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). Entre las medidas previstas figuraban un período de cuarentena, controles clínicos, vacunación y la evaluación del destino final de los animales.

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