República Dominicana

El Ministerio de Turismo inicia la restauración de la Casa Aybar en la Ciudad Colonial de República Dominicana

La intervención, valorada en USD 1,748,639.50, busca recuperar el inmueble patrimonial de la calle Las Atarazanas, corregir daños por filtraciones y humedad, y reforzar muros y componentes para evitar mayores afectaciones

El funcionario, ministro de Turismo, explicó que el plan en el centro histórico contempla recuperar fachadas, cubiertas y elementos internos. La intervención sumará boletería, exposiciones, baños públicos y una cafetería, además de obras viales. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El funcionario, ministro de Turismo, explicó que el plan en el centro histórico contempla recuperar fachadas, cubiertas y elementos internos. La intervención sumará boletería, exposiciones, baños públicos y una cafetería, además de obras viales. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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El Ministerio de Turismo de la República Dominicana inició este martes la restauración de Casa Aybar en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, una obra de RD 102,288,093 (USD 1,748,639.50) que busca recuperar el inmueble, frenar su deterioro estructural y convertirlo en un espacio institucional, cultural y turístico dentro del principal núcleo histórico del país.

El proyecto se suma al plan de recuperación de la zona antigua de la capital, donde, según explicó el ministro David Collado, ya se han invertido cerca de USD 10 millones. El funcionario sostuvo que ese proceso de transformación elevó el flujo de visitantes: “Gracias a la transformación extraordinaria que estamos realizando en la Ciudad Colonial, el 13% de los turistas que llegan al país están visitando este histórico lugar”.

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La intervención incluye la restauración de fachadas, cubiertas, pisos, puertas, ventanas y otros elementos arquitectónicos. También prevé la corrección de humedad, filtraciones y otras fallas constructivas, además del reforzamiento de muros y componentes deteriorados para evitar un mayor daño en la edificación.

La obra sumará servicios culturales, turísticos y de apoyo al visitante

El inmueble será adaptado para albergar oficinas institucionales, servicios culturales y turísticos, boletería, información turística, exposiciones temporales, baños públicos y una cafetería. El plan contempla además la construcción de un edificio complementario para parte de esos servicios.

La restauración de Casa Aybar busca recuperar el inmueble, frenar su deterioro estructural y sumarlo como espacio institucional, cultural y turístico en la Ciudad Colonial. (Imagen de cortesía)
La restauración de Casa Aybar busca recuperar el inmueble, frenar su deterioro estructural y sumarlo como espacio institucional, cultural y turístico en la Ciudad Colonial. (Imagen de cortesía)

Las obras abarcan la renovación de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización, junto con sistemas de protección contra incendios. La supervisión está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur).

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A la restauración del edificio se añade la reparación de la calle Las Atarazanas, donde se levanta la casa. Esa intervención incluye adoquines, aceras, contenes, escalones y drenaje pluvial.

Casa Aybar concentra capas de historia urbana y familiar de Santo Domingo

Casa Aybar es una edificación patrimonial situada en la calle Las Atarazanas, dentro de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Sus muros forman parte del tejido histórico de la ciudad más antigua del Nuevo Mundo y se vinculan al entorno de las Atarazanas Reales, un área de intenso intercambio comercial durante la época colonial española.

La estructura actual presenta una arquitectura de estilo mixto con elementos neoclásicos, consolidada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El inmueble debe su nombre a la familia Aybar, que habitó y preservó el lugar durante generaciones; entre sus residentes figuró Adriana Aybar de Ricart, quien mantuvo allí su residencia señorial en el segundo nivel a inicios del siglo XX.

El ministro David Collado sostuvo que el 13 % de los turistas que llegan a la República Dominicana visitan la Ciudad Colonial de Santo Domingo. (Imagen de cortesía)
El ministro David Collado sostuvo que el 13 % de los turistas que llegan a la República Dominicana visitan la Ciudad Colonial de Santo Domingo. (Imagen de cortesía)

En el primer piso funcionó durante décadas “El Encanto de las Muchachas”, un comercio recordado de la etapa colonial tardía y republicana en Santo Domingo. Más tarde, el Estado dominicano adquirió formalmente la propiedad el 15 de junio de 1960, y luego el edificio sirvió como sede de la Cámara de Comercio antes de entrar en desuso y deteriorarse.

Collado vinculó el inicio de estos trabajos con otras intervenciones ya entregadas en la Ciudad Colonial. Mencionó el Museo del Mar, la Fortaleza Ozama, el Museo de la Catedral, la Puerta de la Misericordia, más de 12 iglesias intervenidas y obras de aceras y contenes.

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