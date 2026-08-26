Panamá

Comisión interinstitucional busca fortalecer atención a las personas en situación de calle en Panamá

Aprueban instrumentos clave para coordinar y orientar las acciones dirigidas a garantizar los derechos y la atención integral de estos ciudadanos

Tres personas sentadas en una acera junto a bolsas negras mientras peatones con traje de negocios caminan frente a edificios en Ciudad de Panamá.
Varias personas con ropa formal caminan por una acera de Ciudad de Panamá cerca de personas sentadas en el suelo frente a edificios modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Estado panameño puso en marcha una estructura renovada para enfrentar la problemática de las personas en situación de calle, avanzando en la consolidación de políticas públicas adaptadas a una realidad social compleja.

La Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle celebró su primera sesión ordinaria, en la que se definieron los instrumentos y lineamientos que guiarán su funcionamiento durante el próximo periodo.

Este nuevo paso implica la integración de acciones estatales, reconociendo que la situación de calle responde a causas diversas como factores económicos, familiares, de salud y consumo problemático de sustancias.

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La estrategia estatal busca atender el fenómeno desde frentes sociales, sanitarios, habitacionales y de inclusión, con el objetivo de fortalecer la prevención y la recuperación social de quienes atraviesan esta situación.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, presidió la sesión y resaltó la urgencia de coordinar las capacidades estatales. “Este es un fenómeno multicausal que requiere una respuesta integral, humana y coordinada”, afirmó.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, insistió en la importancia de evitar esfuerzos aislados y de garantizar una atención integral. (Mides)
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, insistió en la importancia de evitar esfuerzos aislados y de garantizar una atención integral. (Mides)

Hizo énfasis en la importancia de comprender las razones que llevan a cada persona a la calle y de ofrecer alternativas para recuperar un proyecto de vida digno.

Durante el encuentro se aprobaron documentos clave: la hoja de ruta, la matriz operativa, el plan anual, el plan nacional interinstitucional, el plan de comunicación y el reglamento interno.

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Además, se definió que el Ministerio de Salud asumirá la secretaría técnica de la Comisión durante los próximos seis meses, garantizando así una coordinación efectiva entre los distintos organismos.

La Comisión se estructura en siete mesas técnicas de trabajo, cada una enfocada en analizar aspectos específicos de la problemática. Estas mesas permitirán identificar necesidades, coordinar recursos y formular propuestas para reforzar los mecanismos de prevención y atención.

Las acciones ajustadas a las competencias de cada institución buscan, según se dijo, responder a la complejidad de las causas que llevan a las personas a vivir en la calle.

Una persona duerme en un banco de concreto junto a una calle en la Ciudad de Panamá. (Foto AP/Matías Delacroix)
Una persona duerme en un banco de concreto junto a una calle en la Ciudad de Panamá. (Foto AP/Matías Delacroix)

El Gobierno señala que reconoce que factores como la ruptura de vínculos familiares, el desempleo, la falta de vivienda y el abandono pueden incidir en la situación de calle.

Por eso, la Comisión apuesta por respuestas diferenciadas y por la revisión constante de la política pública.

Antes de la creación de la Comisión, el Mides ya ejecutaba acciones como la identificación y acompañamiento de personas en situación de calle, en colaboración con gobiernos locales.

Estos esfuerzos, ahora integrados en una estrategia más amplia, buscan consolidar una respuesta estatal articulada.

Uno de los proyectos destacados es la construcción de un centro de atención para personas en situación de calle, concebido como la puerta de entrada a los servicios estatales.

Un hombre, una mujer y otro hombre sentados en una banca de calle, con varias bolsas negras y transparentes llenas de objetos al frente.
Tres personas en situación de calle conversan sentadas sobre una banca en Panamá, rodeadas de bolsas con materiales reciclables recogidos de la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información precisa que este espacio ofrecerá alimentación, aseo, orientación social y acceso a servicios especializados. Su función principal será canalizar a cada persona hacia atención más específica o derivarla a albergues, según sus necesidades.

La ministra Carles de Arango subrayó la importancia de evitar esfuerzos aislados y de garantizar una atención integral.

“Queremos que esta Comisión sea un espacio de trabajo, donde podamos construir respuestas a corto plazo, pero que permanezcan en el tiempo”, sostuvo la funcionaria, añadiendo que su objetivo es que las políticas públicas resultantes sean sostenibles y capaces de adaptarse a la evolución de la problemática.

Las mesas técnicas de trabajo, de acuerdo a lo expuesto, serán el mecanismo clave para coordinar recursos y formular propuestas, permitiendo que la atención estatal se ajuste a las realidades cambiantes de la calle.

La suma de esfuerzos y la estrategia integral impulsada por la Comisión marcan un avance hacia la garantía de los derechos y la dignidad de las personas más vulnerables en Panamá.

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