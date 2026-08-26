República Dominicana

¿Quién era el dominicano encontrado sin vida en un camión institucional de Migración?

Un trabajador alertó sobre un olor penetrante en un camión institucional estacionado hace diez días, lo que permitió descubrir el cadáver de un hombre en situación de indigencia en el área trasera de la sede migratoria

Contorno blanco dibujado en una superficie oscura que representa la figura de un cuerpo humano.
La Dirección General de Migración de República Dominicana confirmó el hallazgo del cuerpo de Nelson de los Santos dentro de un camión institucional en Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana confirmó este 24 de agosto el hallazgo del cuerpo sin vida en estado de descomposición de un ciudadano dominicano dentro de un camión de la institución, estacionado desde hacía varios días en el área trasera del edificio.

Según la información oficial difundida por la propia DGM, el descubrimiento se produjo cuando un obrero detectó un fuerte olor procedente del vehículo, lo que llevó al personal de seguridad a notificar a la Policía dominicana.

De acuerdo con el reporte de la DGM, el vehículo, un camión institucional, se encontraba estacionado en ese lugar hacía cerca de diez días, a la espera de reparaciones mecánicas. El hallazgo fue confirmado por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quienes levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue para la realización de los estudios correspondientes, a fin de establecer la causa exacta del fallecimiento.

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El camión institucional de Migración llevaba cerca de diez días estacionado y sin movimiento a la espera de reparaciones mecánicas. (Cortesía: Dirección General de Migración)
El camión institucional de Migración llevaba cerca de diez días estacionado y sin movimiento a la espera de reparaciones mecánicas. (Cortesía: Dirección General de Migración)

¿Quién era la persona fallecida?

Las investigaciones preliminares identificaron al individuo sin vida como Nelson de los Santos, de 39 años, conocido en la zona como “Gualey”. Según la cartera estatal, el hombre era conocido en los alrededores del organismo por desempeñarse como parqueador y lavador de vehículos callejero. La institución detalló que de los Santos residía en situación de indigencia y realizaba trabajos informales en los alrededores de la sede migratoria.

El comunicado señaló que la última vez que se observó a de los Santos en el área fue el viernes anterior al hallazgo. Testimonios recogidos por las autoridades e incluidos en el informe oficial indican que, por su aspecto físico, el hombre parecía haber tenido antecedentes de consumo de sustancias controladas.

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Esta información fue corroborada por el padre y una hermana de la víctima, quienes declararon ante las autoridades que en varias oportunidades intentaron persuadirlo para que ingresara a un programa de rehabilitación, sin éxito.

Una mano de piel morena sobre el suelo de concreto, emergiendo de debajo de una sábana blanca.
Migración indicó que Nelson de los Santos trabajaba de manera informal como parqueador y lavador de vehículos y residía en situación de indigencia en los alrededores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad explicó que actualmente se encuentra en proceso de construcción de una verja perimetral para cerrar el acceso alrededor de todo el recinto. Según explicó la DGM, la falta de cerco representó un riesgo identificado durante una evaluación de seguridad reciente, lo que motivó la decisión de reforzar el control de acceso y protección de sus instalaciones, equipos y personal.

En su declaración institucional, la Dirección General de Migración manifestó su disposición para colaborar plenamente con el Ministerio Público y las autoridades policiales en la investigación de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Nelson de los Santos. La entidad se comprometió a aportar toda la información necesaria para esclarecer los hechos y determinar la causa de muerte, en coordinación con los equipos forenses y de investigación.

l camión donde fue hallado el cuerpo permanecía inutilizado y sin movimiento desde hacía varios días, lo que favoreció que el hecho pasara inadvertido hasta que el olor alertó a los trabajadores.

A su vez, Migración reiteró que mantendrá comunicación abierta con las autoridades y la comunidad para garantizar la transparencia en el proceso de investigación.

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