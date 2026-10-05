El impactante KO de una luchadora argentina que le valió un premio de USD 10.000 dólares: “Todos los pronósticos estaban en contra”

La argentina resolvió el combate ante la inglesa durante The Inner Circle 33 en Tailandia

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Sheila La Chinita Barrios noqueó a Mia Trevorrow en el segundo asalto y firmó una de las definiciones que dejó The Inner Circle 33, el evento de ONE Championship celebrado el viernes 2 de octubre en el estadio Lumpinee de Bangkok, Tailandia. La argentina resolvió el combate a los 2 minutos y 22 segundos del round con una combinación de cuatro golpes de puño que frenó a la británica antes del cierre de la pelea. Bajo las reglas del Muay Thai y en la categoría de peso átomo, Barrios encontró una respuesta contundente tras su derrota en junio y detuvo el avance de una rival que llegaba con dos triunfos consecutivos dentro de la organización.

Frente a una adversaria con recorrido internacional y antecedentes que la ubicaban como una prueba exigente, la argentina no buscó precipitar el desenlace, sino que esperó el momento para llevar el combate hacia la distancia que le permitía utilizar sus manos. “La Chinita tuvo un primer round de control y estudio, el cual le sirvió para acomodarse en los tiempos que le convendría sacar su ataque, y así fue como el segundo round salió con decisión, con una estrategia ya establecida desde hace meses, que era buscar el desequilibrio con los golpes de puños y abrir lugar para conectar su derecha que es muy potente”, explicó su entrenador y primo Alejandro Iñiguez en diálogo con Infobae.

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El técnico siguió de cerca una actuación que tuvo valor deportivo por el nocaut, pero también por las condiciones de la adversaria y por la necesidad de Barrios de mostrar una evolución luego de su primera experiencia en la franquicia.

La luchadora argentina celebró sobre el ring una victoria contundente en Bangkok

“Uno, como entrenador, cuando plantea una estrategia, pone todo para que se pueda llevar a cabo, pero a veces la realidad es muy diferente. En este caso fue acertada, se logró el KO en el segundo round y fue algo realmente histórico para ella y también para toda la Argentina”, reconoció Iñiguez. La victoria también tuvo una recompensa posterior, según relató el entrenador, quien destacó que el resultado no se limitó a un registro favorable dentro de la organización. El reconocimiento recibido por Barrios incluyó un bono de 350.000 baht tailandeses que equivalen aproximadamente a US$10.000, vinculado a la forma en que resolvió el enfrentamiento y al rendimiento que ofreció en Bangkok.

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“La Chinita logró ganar el bono al mejor KO y pelea de la noche, es un bono económico muy grande, pero sobre todo es un reconocimiento altísimo en uno de los eventos más importantes del mundo, que pocos peleadores logran obtener”, contó Alejandro. La actuación fue incluida por la propia organización entre los resultados destacados de The Inner Circle 33. Para la argentina, el nocaut representó una forma de recuperar terreno en una compañía a la que había llegado meses antes, luego de un recorrido que incluyó peleas en Tailandia, títulos obtenidos fuera del país y una preparación sostenida lejos de su entorno familiar.

La argentina Sheila Barrios conquistó un nocaut decisivo en ONE Championship (@siamboxing)

Mia Trevorrow llegó al combate con Barrios en una etapa favorable de su recorrido dentro de ONE Championship. La británica, de 27 años, había vencido por decisión unánime a Kokoz en mayo y luego superó a Magdalena Pircher en julio, por lo que buscaba extender una seguidilla de tres triunfos en la compañía. Representante del gimnasio MASDA de Liverpool, también había construido parte de su experiencia en el circuito británico. Entre sus antecedentes figuraba la conquista del título británico de Muay Thai de la ISKA, en la categoría supergallo, durante 2024.

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El contraste entre ambas trayectorias hizo que el resultado tuviera una dimensión especial: la argentina no solo ganó, sino que interrumpió el impulso de una peleadora que buscaba consolidar su lugar dentro de ONE Championship. “En esta segunda presentación frente a Mia Trevorrow, tampoco la teníamos nada fácil, sino que todo lo contrario, Mia es campeona del mundo ISKA, y número 6 del ranking mundial, así que todos los pronósticos estaban en nuestra contra”, explicó Iñiguez.

Después de caer por decisión unánime en junio, la deportista argentina respondió con una definición contundente ante la campeona británica de Muay Thai (@siamboxing)

La primera presentación de Barrios en ONE Championship había sido en junio de 2026 frente a Ployjan Sitnayokdam, una figura tailandesa con experiencia dentro de la disciplina. La argentina perdió por decisión unánime, aunque su entrenador consideró: “Perdimos por puntos pero haciendo un gran papel y haciendo retorcer a nuestra rival en el último round, así que creo que eso fue lo que gustó tanto de La Chinita y por eso la volvieron a convocar tan rápido”. Iñiguez conoce el recorrido de Barrios desde sus inicios deportivos y familiares: entrenó y entrena a padres, hermanos y sobrinos de la peleadora. También fue quien le asignó hace años el apodo de “La Chinita”, vinculado a sus ojos achinados, una denominación que hoy acompaña su presencia en carteleras internacionales.

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La argentina entrena tres veces al día en Pattaya y busca consolidar su carrera internacional dentro de la franquicia (@siamboxing)

Antes de desembarcar en ONE Championship, Barrios disputó seis peleas en Tailandia y consiguió victorias en la mayoría de ellas. Su recorrido competitivo también tuvo una etapa en la Argentina, donde fue campeona nacional, y otra en España, donde se consagró campeona del mundo en el Mundial de 2024. Esos resultados forman parte de una trayectoria que no se construyó de manera inmediata. La pelea ante Trevorrow mostró la instancia actual de ese proceso, pero detrás del nocaut existieron años de entrenamiento, viajes, competencias y decisiones personales orientadas a sostener una carrera dentro del Muay Thai.

La argentina comenzó a entrenar a los ocho años en la escuela 812 Fight Club, en Quilmes, junto a Alejandro Iñiguez. Allí se formó dentro de la sede del Dojo Serpiente, en la zona sur, antes de trasladar su desarrollo deportivo a Tailandia. Actualmente reside desde hace más de un año en Pattaya y se entrena en Silk Muay Thai, una academia que, de acuerdo con su entorno, fue parte de su llegada a ONE Championship. La rutina que sostiene incluye tres turnos diarios de entrenamiento y una exigencia constante, en un país distante de su familia y de sus seres queridos.

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Sheila Barrios junto a su entrenador Alejandro Iñiguez

“Esta gran victoria, sin dudas, la pone ante los ojos de las grandes franquicias y empresarios de este deporte, con muchas posibilidades de que vengan en el corto plazo otros desafíos aún más grandes. Hoy lo que más queremos es que la Chinita pueda seguir peleando y logrando más victorias y que el ONE pueda ofrecerle firmar un contrato de exclusividad, eso sería uno de los grandes objetivos”, enumeró el entrenador.

“Es una chica a la que nada le fue fácil en la vida, trabajó desde muy chica, valiéndose por sí misma, pero con una gran característica especial, fuerza de voluntad. A Shei nunca nada la frenó, cuando debía viajar a España en el 2024 parte de su viaje debía ser costeado por ella, hacía budines y comidas para vender para juntar ese dinero, sin dudas su tenacidad hacia sus objetivos la llevaron hoy a estar donde está”, completó el entrenador. La definición contra Trevorrow fue el resultado más reciente de ese camino y dejó a Barrios ante una nueva expectativa: transformar la victoria en una oportunidad para seguir creciendo dentro de ONE Championship.

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