Crimen y Justicia

Momento clave para Joaquín Levinton: la Justicia define cómo sigue la nueva denuncia por violación

La acusación contra el cantante de Turf está en manos de la Cámara Criminal. Por qué la Justicia archivó la primera denuncia en su contra casi dos años atrás

El cantante decidió no pausar su agenda laboral en medio de la causa judicial (Video: Instagram)

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Joaquín Levinton, cantante de Turf y figura televisiva, creador del Pescado Raúl, fue denunciado por violación agravada por amenazas la semana pasada en una comisaría de la Policía de la Ciudad. Una mujer de 39 años, oriunda de Balvanera, aseguraba haber tenido una relación con Levinton entre los años 2015 y 2020. Allí, en el marco de este supuesto vínculo, afirmó que el cantante la forzó a tomar drogas para luego violarla en escenas filmadas donde, incluso, habrían participado otras mujeres.

La denuncia recayó en el Juzgado N°50, a cargo del magistrado Carlos Bruniard, de turno en el momento de la presentación. Poco después, se generó un nuevo escándalo: la denuncia fue filtrada a la prensa, expuesta en el programa LAM, con una serie de entrevistas de la denunciante. La acusación, de por sí, era gravísima: violación agravada por amenazas. Levinton podría recibir de 6 a 15 años de cárcel de acuerdo al Código Penal, si es que algún día lo condenan.

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Hoy, el expediente está en un momento clave: la Cámara Criminal y Correccional debe definir el futuro de Levinton. Infobae logró determinar, en base a fuentes judiciales, que el caso se encuentra en la Secretaría Especial de la Cámara. En la práctica, la Secretaría define la competencia, quién deberá investigar el caso.

El tema, hoy, se trata de un ida y vuelta entre magistrados. ¿Por qué ocurre esto? Porque la denunciante, tal como reveló este medio, denunció a Levinton por la misma acusación a fines de 2023, un caso que terminó archivado por la jueza Alejandra Provitola. ¿El motivo? La mujer acusadora no se presentó en la causa. Esta acusación previa, hoy, es el eje de la polémica judicial en torno al caso.

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Capturas Joaquin Levinton
Las capturas de pantalla presentadas por Levinton en la causa iniciada en 2023

El conflicto por quién debe investigar la más reciente denuncia contra Levinton comenzó, precisamente, la semana pasada. Al anoticiarse de esta vieja causa, el juez Bruniard le envió la causa a Provitola.

El lunes 1° de este mes, la jueza declinó la competencia de la nueva investigación y la devolvió a Bruniard. Para Provitola, en lo formal, las denuncias de 2023 y 2026 no se tratan de la misma cosa.

La magistrada afirmó en su declinatoria que la causa anterior “no cuenta con un objeto procesal definido, puesto que no existe un solo acto procesal que permita establecer una circunscripción fáctica de tiempo, modo y lugar que permita determinar la posible existencia de un hecho delictivo”. Es decir, la presunta víctima nunca detalló en los tribunales el delito a investigar.

Para empezar, la mujer acusadora negó haber sido quien había iniciado la causa, con una llamada al 911. Ante peritos, “refirió que ella no había realizado ninguna denuncia y que no entendía por qué la policía la buscaba, ya que ella ni siquiera conocía a Joaquín Levinton”. “Yo no hice ninguna denuncia (…). Debe haber sido alguien que se hizo pasar por mí”, dijo en aquel entonces.

El descargo de Levinton en la Justicia
El descargo de Levinton en la Justicia

La jueza archivó el expediente de la primera denuncia en mayo de 2024, al verse “imposibilitada de proceder” por las ausencias e inconsistencias de la denunciante. Levinton, por su parte, no fue sobreseído. La causa no avanzó por la falta de aportes de la denunciante.

En aquel expediente, el hoy jurado de Es Mi Sueño presentó a su abogado, Cristian Colombo, que, tras la decisión de Provitola, pidió ante la Sala 7 de la Cámara que desarchivara el caso. La Sala 7 ratificó el archivo.

Hoy, de cara a la nueva polémica, es probable que la causa vuelva a Provitola.

Joaquín Levinton sonríe con gafas de sol oscuras y chaqueta negra junto a un texto impreso de agradecimiento
Levinton agradece el apoyo en sus redes, posteo del fin de semana pasado

“Pese a que se intentó contactarla reiteradamente para que se apersone en la comisaría para ratificar sus dichos, nunca respondió los llamados... Se negó a concurrir ante los estrados del juzgado así como al Cuerpo Médico Forense”, recordaron los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto.

Sin embargo, la víctima aseguró que no continuó con su acusación por “padecer temor”, según el fallo de la Sala 7. En su última presentación ante la Policía de la Ciudad, afirmó que no insistió con su denuncia en la causa iniciada en 2023 por una supuesta presión de Levinton.

Durante los últimos días, se filtraron una serie de capturas de pantalla que ya habían sido presentadas en la Justicia años atrás, mensajes entre Levinton y la denunciante, con un tono presuntamente acosador de la mujer, que incluyeron el envío de fotos íntimas. Levinton hizo sus descargos, viajó a Córdoba. Pero, en el medio, la causa no tuvo movimientos. Cristian Colombo, abogado defensor del jurado de Es Mi Sueño, no fue notificado tras presentarse en el Juzgado N°50. Ahora, todo está en manos de la Cámara.

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