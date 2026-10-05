Uno por uno, cuáles son los 10 autos 0 km más baratos en octubre

Los precios de los autos más accesibles volvieron a modificar la lista de los 10 autos más económicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Con la mayoría de las listas de precios actualizadas a octubre (con algunas marcas que subieron más de lo habitual y otras que se mantuvieron conservadoras), la lista de los 10 autos más accesibles del mercado automotor de 0 km volvió a presentar novedades.

Los incrementos se dieron en mayor medida en las marcas de Stellantis, que aplicó un 4% de incremento sobre la mayoría de sus modelos de Fiat, Peugeot y Citroën, mientras otros fabricantes locales o regionales fueron un poco menos agresivos, con incrementos de entre 0,9% y 1,7% para sus versiones más económicas del catálogo.

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Sin embargo, la contracara sigue siendo la de las marcas importadoras, que tienen sus precios en dólares y, por lo tanto, no modifican los valores, sino que sus autos quedan atados a la cotización del dólar.

Los 10 autos más económicos de octubre

El JMEV Easy 3 es 100% eléctrico y es la referencia de autos urbanos del mercado.

1. JMEV Easy 3: USD 16.900 / $26.026.000

Este citycar 100% eléctrico viene de China y es importado por el Grupo Antelo. Su precio estaba en USD 18.900 hasta julio, pero por tercer mes consecutivo tiene un precio promocional USD 2.000 menor gracias al cual se duplicaron sus, permitiéndole saltar al primer puesto del ranking y superar al Renault Kwid, que se había mantenido siempre en ese lugar privilegiado desde su regreso al mercado argentino.

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A pesar de un incremento de precio de 1,8% en más de 8 meses, el Hyundai HB20 se mantiene como el auto térmico más accesible.

2. Hyundai HB20: $28.500.000

Después de haber estado en el tercer puesto absoluto durante varios meses, el HB20 subió una posición más en septiembre que vuelve a mantener en octubre, incluso pese a aplicar un aumento del 1,8%. El HB20 es el segundo modelo más económico para la compra, pero también es el auto de menor precio entre los de motor de combustión, más barato del mercado también. Su mecánica es 1.6 litros atmosférico y la versión de entrada a la gama tiene caja manual de 6 velocidades.

El Renault Kwid subió un 0,9% y quedó otra vez cerca del segundo lugar.

3. Renault Kwid: $28.580.000

Desde diciembre de 2024 hasta julio de este año, el Kwid siempre se mantuvo como el auto más accesible del mercado argentino. Sin embargo, con la irrupción de los autos importados asiáticos y la apuesta de sostener precios de Hyundai, este citycar brasileño de Renault bajó en julio al segundo lugar del ranking y al tercero en septiembre. Este mes su precio volvió a aumentar un 0,9%. El Kwid es un hatchback del segmento A, tiene un motor 1.0 litros aspirado de tres cilindros y caja manual de 5 velocidades.

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El nuevo Fiat Mobi 2027 incorpora un motor de 1,0 litro y tres cilindros en reemplazo del naftero tradicional. No tuvo aumento de precio en octubre. (Stellantis Argentina)

4. Fiat Mobi: $30.280.000

Este es el único modelo de Fiat que no tuvo incremento de precio en los últimos dos meses, contrastando con un 4% y un 4,4% que se aplicó a Argo y Cronos. El sostenimiento de Mobi sin incrementos es una estrategia de Stellantis para seguir peleando en la primera franja de precios del mercado. El Mobi viene desde Brasil y tiene una mecánica de combustión con un nuevo propulsor 1.0 litros turbo y caja manual de 5 velocidades.

Chevrolet Onix y Onix Plus, los únicos autos de segmento B de las terminales locales en el ranking.

5. Chevrolet Onix: $33.274.900

Aquí aparece el gran salto de precios del ranking por el cambio de segmento, solo con la excepción del Hyundai HB20 que se filtra entre los más modelos compactos. En esta categoría, el Chevrolet Onix aumentó un 1,5% en octubre, menos que sus competidores directos, lo que le permite mantenerse como el único de los hatchback y sedanes B de las terminales locales dentro del ranking. El Onix y Onix Plus, vienen e Brasil y tienen motor 1.0 litros turbo con opciones de caja manual y automática a medida que sube la gama.

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El MG3 se vende en versión naftera hace dos meses y su precio le permite competir entre los 10 más accesibles.

6. MG3: USD 21.900 / $33.726.000

Fue una de las novedades de los últimos meses, porque es la versión naftera de un modelo que había entrado al mercado solo con equipamiento híbrido. El MG3 es un hatchback B importado de China con un motor 1.5 litros aspirado de 114 CV y caja automática tipo CVT. Aunque llega importado desde extrazona y paga el 35% de arancel, tiene un precio menor que varios de los competidores locales.

El Kaiyi X3 es una de las nuevas incorporaciones del ranking en los últimos meses. (GEP)

7. Kaiyi X3: USD 22.000 / $33.770.000

Este es el otro nuevo modelo que llegó al mercado argentino desde China y que, por estar equipado con un motor de gasolina, no puede evitar tampoco el arancel del 35%. El Kaiky X3 es un B-SUV de 5 pasajeros con motor naftero 1.5 litros de 114 CV y caja automática CVT. Es el modelo de entrada a la gama del modelo, que se completa con el X3 Pro, propulsado por un motor turbo de 125 CV.

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El Fiat Argo tuvo un aumento del 4% en octubre pero se mantiene en el Top 10

8. Fiat Argo: $35.470.000

El Fiat Argo representa el cambio del mercado. Hace pocos meses era uno de los cuatro autos más baratos en Argentina. Sin embargo. fue perdiendo posiciones entre los nuevos jugadores con precios más bajos y en dólares que no aumentan, y los incrementos que aplican las automotrices locales por sus costos internos. Es un B-Hach brasileño, que equivale a un Cronos sin baúl. Tiene su misma mecánica 1.3 litros atmosférico con caja de cambios manual de 5 marchas.

El Suzuki Swift Mild-Hybrid está en el noveno lugar y es el mejor expontente de esta tecnología en precios. (Suzuki Argentina)

9. Suzuki Swift Hybrid: USD 22.400 / $34.160.000

Incluso a pesar de la suba del dólar, este vehículo icónico de los 90 reversionado en un B-Hatch híbrido, se mantiene en el Top 10 de los autos de menor precio en Argentina también en septiembre. Es también el vehículo con esta tecnología más barato del mercado, con un sistema Mild-Hybrid que le permite evitar el arancel de importación extrazona. El Swift se vende en dos versiones, una con caja manual y otra automática CVT.

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El Nissan versa está en el borde del ranking. Depende del precio del VW Polo Robust para entrar o salir de la lista.

10. Nissan Versa: $34.815.400

Provisionalmente, el Nissan Versa queda como el décimo modelo del ranking mientras Volkswagen no de a publicidad los precios del Polo Robust, que el mes pasado era el cuarto de la lista con su precio de $29.775.900. El Versa, mientras tanto, tiene una relación de equipamiento y precio muy competitiva pero hoy se ve afectado en el volumen de unidades por provenir de México, país con el que se venció el acuerdo de libre comercio en marzo y no parece estar próximo a renovarse, lo que impide traer autos sin arancel.

Más allá de esa situación entre el Polo y el Versa, hay otros tres modelos que salieron del ranking por su precio, pero tienen un nivel muy alto de ventas a nivel tal de estar entre los 12 modelos con mayores patentamientos.

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Se trata del Toyota Yaris, que se posiciona con su auto más accesible en $36.315.000, el Peugeot 208, que ahora se comercializa a partir de los $36.360.000, y el Fiat Cronos, que tiene su precio de acceso a la gama en $36.650.000.