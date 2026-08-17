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Las acciones argentinas trepan hasta 5% en Wall Street, sin negocios en la Bolsa local por el feriado

Mientras los índices de Nueva York operan con oscilaciones, los títulos del sector energía de Argentina movilizan las ganancias, en una sesión con renovada alza en la cotización del crudo

Los índices de Wall Street negocian cerca de sus máximos históricos.
Los índices de Wall Street negocian cerca de sus máximos históricos.
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Las bolsas en los EEUU operan con normalidad este lunes, mientras que en la plaza financiera doméstica no se registran negocios por el feriado que conmemora el aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Las acciones tecnológicas en Wall Street sostienen una suba de 0,2% en panel tecnológico Nasdaq de Nueva York a las 13:20 horas, aunque el Dow Jones de Industriales y el promedio S&P 500 opera en negativo.

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Destaca en ese entorno una recuperación para las acciones argentinas, que vienen castigadas en el balance de agosto. Una nueva suba en el precio del petróleo mejora las cifras de los títulos ligados al sector energía.

Las acciones de Vista Energy ganan 5,3%, mientras que el ADR de YPF asciende 4,2% a USD 52,12, mientras que los papeles de Adecoagro suben un 5% en dólares en Nueva York. Del lado perdedor sobresalen Mercado Libre (-2,9%) y Bioceres (-5%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actulalizado a las 13:20 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actulalizado a las 13:20 horas)

Para las acciones de Vista Energy el mercado cuenta este lunes con un firme fundamento para la compra, pues en las últimas horas se conoció que Thiel Macro LLC, el fondo del empresario tecnológico Peter Thiel, sumó una participación de 76 millones de dólares en la petrolera privada, con foco en la producción de hidrocarburos no convencionales en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. El dato surgió del formulario 13F que el fondo presentó ante la SEC (sigla en inglés de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos).

El economista Gustavo Ber señaló que “Wall Street arranca la semana con un tono expectante, en busca de consolidar los máximos alcanzados, comportamiento que se traslada a los ADR en el exterior durante el feriado, mientras los operadores siguen atentos a los avances en las negociaciones políticas”.

“Así es que los principales ADRs registran por ahora una mejora promedio del 0,3%, con los papeles bancarios y energéticos más firmes, liderados por las petroleras más allá de que el Brent continúa bastante estable, mientras se siguen esperando señales que pudieran llegar a activar renovadas apuestas tras un fuerte castigo que dejó al S&P Merval debajo de los USD 1.900″, agregó el titular del Estudio Ber.

En Wall Street, Anthropic está generando enormes ingresos. De acuerdo con Bloomberg, la compañía vio cómo sus ingresos trimestrales preliminares se multiplicaron por 14, pasando de USD 787 millones hace un año a 11.500 millones de dólares. El laboratorio de IA se está preparando para salir a bolsa en septiembre u octubre, y el Financial Times informó que los inversores apuntan a una valoración de 2 billones de dólares.

En otras noticias del sector tecnológico, el último juicio de Meta (-3,1%) por adicción a las redes sociales comienza el martes en Oakland, California. Un grupo de 29 fiscales generales estatales ha demandado al gigante de las redes sociales alegando que desarrolló sus servicios deliberadamente para mantener a los niños conectados el mayor tiempo posible y que les causó daños psicológicos.

Asimismo, entre otros activos de referencia, “el oro comienza una nueva semana nuevamente sobre la zona de USD 4.400 por onza, apoyado principalmente por el deterioro del dólar estadounidense y por el cambio en las expectativas respecto de la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal. Durante la sesión, el metal alcanzó niveles cercanos a USD 4.416, manteniéndose relativamente cerca de los USD 4.449 alcanzados la semana pasada, su mayor nivel en aproximadamente dos meses”, aportó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

“El principal catalizador vuelve a encontrarse en Estados Unidos. La combinación reciente de señales de debilidad en el mercado laboral y moderación de las presiones inflacionarias ha reducido considerablemente las expectativas de una nueva subida de tasas. Actualmente, el mercado asigna aproximadamente 31% de probabilidad a un incremento en septiembre, mientras la posibilidad de que la Fed mantenga el costo del dinero sin cambios se aproxima al 70%”, añadió Sergio Cisternas.

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