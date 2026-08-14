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Muñecas, autos y bicicletas: cuánto cuesta cada regalo para el Día del Niño y cómo elegir según el bolsillo

Un relevamiento mostró cuánto aumentaron las opciones más elegidas y cuál es el gasto promedio estimado para la fecha

Los regalos para el Día del Niño registran aumentos de precios y ofrecen opciones para distintos presupuestos
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El costo de los regalos para el Día del Niño presenta aumentos y una amplia variedad de opciones según el presupuesto. Desde muñecas hasta bicicletas, los valores registran subas que afectan la elección de los consumidores. Las familias buscan alternativas para agasajar a los más pequeños y consideran tanto juguetes tradicionales como dispositivos electrónicos.

Un elevamiento, realizado por Focus Market, indica que las muñecas cuestan $12.800, con un incremento del 30% en comparación con el año pasado. Los autitos a control remoto superan los $20.000 y las carpas infantiles alcanzan los $28.000, subiendo un 17%. Los muñecos que lloran, muy populares cada año, superan los $66.000 y tuvieron un aumento del 10%. Las bicicletas, opción vinculada a actividades al aire libre, parten de $125.000, con una suba del 15%.

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Una mujer y un niño pequeño observan estanterías de madera con muñecas, bloques de construcción, juegos de mesa, recipientes de slime y peluches en una juguetería iluminada.
El informe señaló que los juguetes tradicionales compiten cada vez más con consolas de videojuegos y tablets (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista destacó que existen alternativas para todos los bolsillos, desde $12.000 hasta más de $100.000, según la elección de cada familia. La variedad permite ajustar el gasto a las posibilidades económicas, aunque el aumento de precios es generalizado.

Tendencias de consumo y competencia tecnológica

El informe subrayó la competencia creciente entre los juguetes tradicionales y los dispositivos electrónicos. Muchos niños piden consolas de videojuegos o tablets, lo que influye en la decisión de compra de los adultos. Según el relevamiento de Focus Market, los juguetes siguen siendo preferidos como regalo, pero la demanda de tecnología crece año tras año.

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Dia del niño, OnCity, solo para uso de inhouse
La Cámara Argentina del Juguete advirtió que el avance de los dispositivos electrónicos cambia los hábitos de consumo en el Día del Niño (OnCity)

La Cámara Argentina del Juguete advierte sobre el avance de los dispositivos electrónicos en fechas como el Día del Niño, tendencia que modifica los hábitos de consumo y representa un desafío para el sector juguetero, que espera repuntar sus ventas durante esta celebración.

Gasto promedio y planificación en las familias

El gasto promedio estimado para un regalo en el Día del Niño es de $57.000. Este monto resulta adecuado para un solo obsequio, pero representa un desafío para las familias con varios niños. El presupuesto total puede incrementarse notablemente cuando hay que comprar más de un regalo.

Las familias encuentran regalos para el Día del Niño desde $12.000 hasta más de $100.000 según el bolsillo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las familias encuentran regalos para el Día del Niño desde $12.000 hasta más de $100.000 según el bolsillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, las familias evalúan alternativas y planifican sus compras para ajustarse a sus posibilidades económicas. La amplia diversidad de precios permite elegir entre opciones más accesibles y otras de mayor valor, según el gusto y la necesidad de cada niño.

Las preferencias de los niños y las costumbres familiares influyen en la elección de los regalos. En algunos casos, las familias optan por indumentaria deportiva o artículos vinculados a equipos de fútbol, aunque la decisión depende de las afinidades personales y los hábitos de consumo de cada hogar.

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