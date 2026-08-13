Economía
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Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 13 de agosto

El billete al público continúa ofrecido a $1.515 en el Banco Nación. El dólar blue es pactado a $1.535. El BCRA compró ayer USD 12 millones en el mercado

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13:07 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público opera este jueves sin variantes a $1.515 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,66 para a venta y $1.464,59 para la compra.

13:07 hsHoy

El viceministro de Caputo aseguró que el Gobierno comprará USD 10.000 millones extra antes de las elecciones de 2027

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, consideró que el Gobierno llegará a los comicios con más reservas, menor inflación y crecimiento de la actividad económica

El funcionario proyectó que la administración libertaria llegará a los comicios con mejores condiciones financieras y económicas.
El funcionario proyectó que la administración libertaria llegará a los comicios con mejores condiciones financieras y económicas.

El viceministro de Economía, José Luiz Daza, anticipó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumará USD 10.000 millones extra antes de las elecciones presidenciales de 2027 y que llegará a esa instancia con mejores condiciones financieras y económicas.

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13:06 hsHoy

El Gobierno consiguió otros USD 50 millones para pagar la deuda y renovó el 100% de los vencimientos en pesos

La Secretaría de Finanzas continuó con la estrategia de no liberar pesos al mercado, aunque acortó y sumó nuevos fondos en dólares a través del bono A029

La LECAP con vencimiento en noviembre fue el instrumento más elegido por los inversores en la licitación de este miércoles.
La LECAP con vencimiento en noviembre fue el instrumento más elegido por los inversores en la licitación de este miércoles.

El Gobierno renovó el 100% de los vencimientos de deuda pública en la licitación de este miércoles y no liberó pesos al mercado. Además, colocó USD 50 millones en el bono en dólares que utilizará para pagar futuros compromisos de deuda.

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13:06 hsHoy

El ministro Caputo dijo que habrá más inversiones por el RIGI y descartó tensiones con el dólar en 2027

El titular del Palacio de Hacienda habló este miércoles en la Bolsa de Comercio de Córdoba y adelantó la llegada de nuevas inversiones. También marcó las consecuencia que hasta hoy persisten por el corralito y respondió a las criticas por la industria

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó del evento Ciclo de coyuntura que organizó la Bolsa de Comercio de Córdoba
El ministro de Economía, Luis Caputo, participó del evento Ciclo de coyuntura que organizó la Bolsa de Comercio de Córdoba

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este miércoles en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) y adelantó a empresarios nacionales que pronto se va realizar un anuncio por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta USD 50.000 millones siendo lo que garantiza flujo para los próximos años y que hará que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo.

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13:05 hsHoy

El BCRA compró USD 12 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 12 millones con su intervención cambiaria del día, apenas 2% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 65 millones, a 49.626 millones de dólares.

13:05 hsHoy

El dólar operó estable y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en dos meses

El mayorista ganó un peso, a $1.491,50, mientras que al público en bancos se mantuvo sin variantes a $1.515 para la venta

El dólar anota una ganancia de solo 2,5% en el transcurso de 2026.
El dólar anota una ganancia de solo 2,5% en el transcurso de 2026.

El dólar mayorista terminó operado este miércoles con una marginal suba de un peso, a $1.491,50, dado un mercado de cambios provisto de importante oferta de contado por 591,5 millones de dólares.

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13:05 hsHoy

El dólar blue, a 1.535 pesos

El dólar blue se mantiene ofrecido este jueves a $1.535 para la venta. La divisa en el mercado informal anota en el transcurso de 2026 una suba de solo cinco pesos o 0,3 por ciento.

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