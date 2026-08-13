Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 13 de agosto

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público opera este jueves sin variantes a $1.515 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,66 para a venta y $1.464,59 para la compra.
El viceministro de Economía, José Luiz Daza, anticipó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumará USD 10.000 millones extra antes de las elecciones presidenciales de 2027 y que llegará a esa instancia con mejores condiciones financieras y económicas.
El Gobierno renovó el 100% de los vencimientos de deuda pública en la licitación de este miércoles y no liberó pesos al mercado. Además, colocó USD 50 millones en el bono en dólares que utilizará para pagar futuros compromisos de deuda.
El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este miércoles en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) y adelantó a empresarios nacionales que pronto se va realizar un anuncio por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta USD 50.000 millones siendo lo que garantiza flujo para los próximos años y que hará que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo.
El BCRA compró USD 12 millones en el mercado
El Banco Central absorbió USD 12 millones con su intervención cambiaria del día, apenas 2% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 65 millones, a 49.626 millones de dólares.
El dólar mayorista terminó operado este miércoles con una marginal suba de un peso, a $1.491,50, dado un mercado de cambios provisto de importante oferta de contado por 591,5 millones de dólares.
El dólar blue, a 1.535 pesos
El dólar blue se mantiene ofrecido este jueves a $1.535 para la venta. La divisa en el mercado informal anota en el transcurso de 2026 una suba de solo cinco pesos o 0,3 por ciento.