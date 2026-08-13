Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 13 de agosto

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AmCham Forum Energy: entre el potencial energético y la prueba de convertirlo en obras, inversión y desarrollo La jornada en Buenos Aires reunió a funcionarios, empresarios y gobernadores para debatir el futuro del sector. Daniel González concentró las definiciones más concretas sobre transmisión eléctrica, subsidios y Vaca Muerta, mientras que el embajador estadounidense Peter Lamelas respaldó el rumbo de las reformas

El mapa del endeudamiento de las familias: cuál es el municipio bonaerense más afectado por la mora Un relevamiento detalla la situación crediticia en los distritos de la provincia de Buenos Aires y permite identificar diferencias según género y edad de los deudores

Polémica en Malvinas por un megaproyecto para instalar una salmonera: los isleños piden convocar a un referéndum Los 3.500 habitantes de las islas están divididos sobre el emprendimiento, que traería inversión y empleo, pero los críticos afirman que el costo ambiental sería demasiado alto, según el diario inglés The Guardian

Microsoft reduce su presencia en China Aunque las fuentes consultadas no hablan de una retirada completa por el momento, los negocios de la compañía en el país asiático atraviesan un período de incertidumbre y el futuro depende en gran medida de la IA